La Ville d'Alma s'entend avec ses employé(e)s

ALMA, QC, le 26 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La Ville d'Alma, dans la région administrative du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et le syndicat représentant les 190 employé(e)s cols bleus et cols blancs ont signé avant-hier une nouvelle convention collective. La dernière était échue depuis le 15 octobre 2021. Une entente de principe avait été entérinée par les membres à 88 % le 12 octobre dernier.

D'une durée de cinq ans, soit jusqu'au 14 octobre 2026, le contrat de travail prévoit des hausses salariales annuelles de 2,09 % du 15 octobre 2021 au 14 octobre 2022 et un minimum de 2,25 % jusqu'à un maximum de 3,5 % pour les années subséquentes.

Parmi les autres gains, notons la création de sept postes permanents, la reconnaissance de l'ancienneté générale avec tous les avantages reliés à la convention collective, dont les vacances, ainsi que l'élimination de toutes les clauses de disparité de traitement.

De plus, les syndiqué(e)s ont obtenu le prolongement de l'horaire d'été, la majoration graduelle de la prime de garde pour 2024 ainsi que six journées de libération syndicale pour l'exécutif syndical.

Comptant plus de 125 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit plus de 35 000 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

