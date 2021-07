La Ville conclut une entente de principe avec le Syndicat des cols blancs de Montréal

MONTRÉAL, le 8 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le 8 juillet, la Ville de Montréal a conclu une entente de principe avec le Syndicat des cols blancs de Montréal pour le renouvellement de leur convention collective. Cette entente résulte d'un processus de négociations constructif, axé sur l'écoute et le dialogue.

« Je suis très fière de cette entente qui reconnaît le travail des prés des 10 000 cols blancs, dévoués aux services des Montréalaises et des Montréalais. Le travail qu'ils accomplissent est essentiel au bon fonctionnement de la Ville, et ils l'ont démontré d'autant plus tout au long de la crise sanitaire que nous vivons. Avec cette entente, nous pourrons continuer de répondre aux besoins de la population et poursuivre nos objectifs collectifs pour la métropole », a affirmé Valérie Plante, mairesse de Montréal.

« Suite à des discussions positives avec le syndicat des cols blancs, nous sommes parvenus à trouver une entente qui convient aux deux parties. Il s'agit de la 6e convention collective renouvelée sous notre administration, résultat des efforts que nous déployons pour assurer une saine gestion, tout en offrant des conditions de travail compétitives à la hauteur de la compétence et du talent de nos employés », a ajouté Benoit Dorais, président du comité exécutif président et responsable des finances, du capital humain, des affaires juridiques, de l'évaluation foncière et de la performance organisationnelle au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Grâce à l'ouverture dont ont fait preuve les deux parties, les négociations se sont déroulées sans impacts sur les services offerts à la population montréalaise. Je tiens à souligner l'excellent travail des deux comités de négociation qui ont adopté une approche constructive aux discussions », souligne Serge Lamontagne, directeur général de la Ville de Montréal.

La convention collective du Syndicat des cols blancs est échue depuis décembre 2018.

La Ville de Montréal ne fera aucun autre commentaire pendant la durée du processus décisionnel.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

