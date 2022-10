La Ville attribue le Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal 2022 à Orbie pour La fin des poux

MONTRÉAL, le 18 oct. 2022 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui, au cours d'une cérémonie à la bibliothèque Saint-Henri, que la responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif, Ericka Alneus, a remis le Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal à l'autrice-illustratrice Orbie pour son livre La fin des poux?, publié aux Éditions Les 400 coups. Avec un sens de l'humour et un sens de l'observation unique, inspirée par la pandémie, Orbie nous présente l'histoire d'un groupe de poux qui deviennent beaucoup trop nombreux pour une seule tête et qui cherchent par tous les moyens à accéder à un nouveau territoire. La bourse de 5000 $ a été remise à la lauréate lors de l'événement animé par Barbada.

« C'était l'été d'une drôle d'année. Il faisait chaud, comme tous les étés. Les enfants du quartier s'amusaient tranquillement, mais chacun chez soi… C'est qu'ils ne pouvaient plus jouer ensemble comme avant. Petits et grands n'avaient plus le droit d'être près les uns des autres. » - Extrait de La fin des poux?

« Le Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal a une place bien particulière dans nos cœurs. Cette distinction vient non seulement récompenser la richesse et la diversité extraordinaire de la littérature jeunesse d'ici, mais elle reconnaît aussi l'excellence de la création montréalaise du secteur de l'édition jeunesse. Avec ce prix, la Ville de Montréal contribue, par l'entremise de ses bibliothèques, à la promotion des autrices, des auteurs, du milieu de l'illustration jeunesse et des maisons d'édition. Toutes mes félicitations à Orbie, l'autrice-illustratrice de La fin des poux?, et à l'ensemble des finalistes », a déclaré Ericka Alneus, responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif.

À propos d'Orbie

Orbie s'inspire de tout ce qui l'entoure, surtout de ses poules. Du pastel gras à l'aquarelle, de l'acrylique à l'art numérique, elle crée des illustrations rigolotes et rafraîchissantes qui ne manquent pas de faire sourire. En 2010, elle a remporté le 2e prix au concours de bande dessinée Hachette Canada pour l'histoire Pas d'pêche! Orbie a travaillé sur quelques livres jeunesse, dont Sven le terrible, écrit par Rhéa Dufresne, et La petite truie, le vélo et la lune, écrit par Pierrette Dubé aux Éditions Les 400 coups. Ses poules ont particulièrement aimé ce dernier livre, où elles y apparaissent à plusieurs reprises. En 2021, elle remporte le prix Artiste de l'année en Gaspésie, décerné par le CALQ. Elle vit en Gaspésie à Cap d'Espoir.

Plusieurs oeuvres jeunesse à découvrir

Le jury 2022, composé de bibliothécaires jeunesse de la Ville de Montréal, est formé de Marie-Michèle Bernier (Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent), Élise Gauvreau-Gervais (Bibliothèque Jacqueline-de-Repentigny), Isabelle Jameson (Bibliothèque Le Prévost), Mélanie Poitras, (Bibliothèque L'Octogone), Stéphanie Simard (Bibliothèque de Côte-des-Neiges). La sélection 2022 du jury propose de très belles découvertes, cliquez ici !

Des bourses pour soutenir le milieu littéraire montréalais

Des bourses de 500 $ ont été remises par Les Amis de la Bibliothèque de Montréal aux finalistes:

Léonore , Linda Amyot , éditions Leméac

, , éditions Leméac Papier bulle , Simon Boulerice (texte) et Ève Patenaude (illustrations), éditions XYZ

, (texte) et Ève Patenaude (illustrations), éditions XYZ À qui appartiennent les nuages ? , Mario Brassard (texte) et Gérard Dubois (illustrations), éditions La Pastèque

, (texte) et Gérard Dubois (illustrations), éditions La Pastèque Truffe, Fanny Britt (texte) et Isabelle Arsenault (illustrations), éditions La Pastèque

Téléchargez les photos des livres du Prix du livre jeunesse 2022 ici!

