La Ville agrandit le parc-nature du Bois d'Anjou dans l'Est de Montréal

MONTRÉAL, le 23 janv. 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal pose un jalon important pour la protection et la connectivité de la biodiversité dans l'Est de Montréal en proposant l'agrandissement de la délimitation du parc-nature du Bois d'Anjou.

Par ce geste, la Ville se donne les pouvoirs d'utiliser de nouveaux outils pour assurer la préservation et la protection de milieux naturels du secteur. La Ville aura notamment la possibilité de faire des acquisitions, de conclure des ententes ou encore d'appliquer son droit de préemption. Les nouveaux terrains inclus dans la délimitation sont situés au sud du boulevard Henri-Bourassa, dans le prolongement du boulevard Rodolphe-Forget.

Cet agrandissement ajoute une superficie de 22 hectares à la délimitation initiale du parc-nature, pour une superficie totale de 191 hectares. Il contribuera à l'atteinte de la cible de protection des milieux naturels de la Ville de Montréal, qui prévoit la protection de 10 % des boisés, des mosaïques d'habitats et des milieux humides et hydriques.

« La protection et la connectivité des milieux naturels de l'Est de Montréal sont une priorité pour notre administration. Cela fait partie de notre vision d'un secteur vibrant économiquement et où il fait bon vivre. L'ajout de ces terrains vise à protéger des milieux naturels adjacents au parc-nature du Bois d'Anjou, qui ont un intérêt écologique élevé. Nous remercions la Ville de Montréal-Est, qui se positionne en partenaire important et qui rend possible la protection de ces nouveaux milieux naturels », a déclaré Caroline Bourgeois, vice-présidente du comité exécutif et responsable des grands parcs, des sports et loisirs, du Mont-Royal, du parc Jean-Drapeau, d'Espace pour la vie et de l'Est de Montréal.

« La Ville de Montréal-Est est heureuse de participer à la protection des milieux naturels de l'Est et de leur connectivité par l'agrandissement du parc-nature du Bois-d'Anjou sur son territoire. Ce geste contribuera certainement à la qualité de vie des résidentes et des résidents de Montréal-Est, mais également de la Ville de Montréal », a souligné Anne St-Laurent, mairesse de Montréal-Est.

La nouvelle délimitation a été présentée aux membres du comité exécutif le 17 janvier 2024. Elle doit maintenant être présentée aux membres du conseil d'agglomération, puis être adoptée en février 2024.

