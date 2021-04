La Ville accorde un soutien financier à 13 organismes pour la réalisation de murales dans le cadre du Programme d'art mural

MONTRÉAL, le 28 avril 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du volet 2 du Programme d'art mural, la Ville accorde un soutien financier de 290 747,44 $ à 13 organismes pour 17 projets de murales qui seront réalisées dans 11 arrondissements.

Le Programme d'art mural vise la réalisation de murales extérieures visibles, créatives et liées à leur contexte. Il consiste en trois volets : le volet 1 vise la création de murales de grande visibilité, le volet 2 la création de murales de quartier, et le volet 3 l'ajout d'une murale à la collection municipale d'art public.

Principalement axé sur la mobilisation des milieux, le volet 2 vise la réalisation de murales qui tiennent compte des besoins et des objectifs des communautés locales. Les projets doivent être conçus ou réalisés en impliquant des citoyen.nes, des entreprises, des organismes ou des institutions locales. Ce volet s'adresse à tous les organismes à but non lucratif et aux organismes publics ou parapublics autres que municipaux. Il est entièrement financé par la Ville de Montréal.

Le soutien financier est réparti en 17 contributions financières aux organismes suivants:

Arrondissement Nom de l'organisme Nom du projet Montant de la contribution octroyée Ahuntsic-Cartierville Prévention du crime Ahuntsic-Cartierville Vie de ruelle 20 800,00 $ Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Prévention Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce De la jeunesse aux racines 16 000,00 $ Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Prévention Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Présentes et Entendues 20 000,00 $ Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Notre-Dame-des-Arts Nourrir l'âme 15 900,00 $ Lachine Maison des jeunes L'Escalier Gare du canal 25 000,00 $ LaSalle Kolab Lasalle: Regard vers l'avenir 19 336,00 $ Le Plateau-Mont-Royal Les Petits Frères des Pauvres Transmission 10 000,00 $ Le Plateau-Mont-Royal A.G.C. Art Public Les Oiseaux 10 900,00 $ Mercier-Hochelaga- Maisonneuve LTQHM Hochelaga à ciel ouvert -volet 2 18 500,00 $ Rosemont-La Petite-Patrie A.G.C. Art Public Plaza des Murales 25 000,00 $ Sud-Ouest Kolab Le Sud-Ouest, tissé ensemble 19 744,44 $ Sud-Ouest Convention Internationale de la Culture Urbaine Mural contre le racisme 16 667,00 $ Saint-Laurent Kolab Ma passion, mon trésor 21 227,00 $ Saint-Léonard Maison de jeunes de Saint-Léonard Célébrons la jeunesse léonardoise 15 000,00 $ Ville-Marie SAESEM Le jardin secret de Peter McGill 14 300,00 $ Ville-Marie Société écocitoyenne de Montréal Bonheur de quartier 15 373,00 $ Ville-Marie Milmurs Production M ton quartier 7 000,00 $ 11 arrondissements 13 organismes 17 projets 290 747,44 $

« L'art mural est un formidable moyen d'améliorer les milieux de vie des quartiers, de soutenir et mettre en valeur la création artistique tout en permettant d'embellir la ville. À travers le volet 2 du Programme d'art mural, la Ville est heureuse de soutenir la mobilisation citoyenne et les milieux de vie en faisant la promotion de l'art urbain. Par ailleurs, dans le contexte actuel et dès que les conditions en permettront la réalisation, ces projets feront assurément du bien aux communautés impliquées », a souligné Magda Popeanu, vice-présidente du comité exécutif et responsable de la culture, à la Ville de Montréal.

« Les 17 œuvres qui seront créées auront un impact auprès des citoyens à travers 11 arrondissements puisqu'elles se déploieront sur des murs extérieurs et seront visibles de l'espace public. Je suis aussi heureux de constater combien les citoyennes et citoyens, de même que les élèves, institutions et organisations locales sont fortement impliqués et mobilisés dans les projets choisis », a déclaré Jean-François Parenteau, membre du comité exécutif et responsable de la concertation des arrondissements de la Ville.

