La vie en région, une expérience unique à découvrir! Le Québec et ses régions ont des milliers d'opportunités d'emplois à offrir

Non seulement le télétravail se généralise globalement, lorsqu'il est possible, mais nombreuses sont les entreprises prêtes à offrir plus à leurs employés : activités sportives, télé médecine, congés supplémentaires, activités en équipe, soutien à l'installation. Il est d'ailleurs possible d'être accompagné et conseillé par des organismes spécialisés pour son déménagement et son installation en région.

MONTRÉAL, le 18 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Pour la première fois au Québec, nous proposons un salon virtuel entièrement dédié aux Régions, avec plus de 70 exposants, retrouvez plus de 2500 postes à pourvoir. Un grand nombre d'offres sont du domaine de la santé, de la fabrication, du tourisme et de la restauration ou encore du TI et Génie.

Du 27 janvier au 4 février : une semaine de salon pour visiter les kiosques, consulter les offres et les services proposés. Le 27 janvier de 9 h à 18 h : une journée de clavardage écrit ou vidéo avec les exposants pour répondre à toutes vos questions!

Le salon virtuel est articulé sous forme de pavillons afin de mettre en valeur chaque région et d'y regrouper ses employeurs.

Découvre L'Abitibi-Témiscamingue

L'eau la plus pure au monde, une forêt majestueuse, une population accueillante, sans oublier de nombreux emplois stimulants, voilà ce que vous trouverez en Abitibi-Témiscamingue. Une seule visite permet la découverte d'une nature humaine bouillonnante et innovatrice. Viens discuter avec nos exposants pour découvrir toutes les opportunités à ta portée.

Préparez votre visite

Grâce au nouveau répertoire exposant, il est possible de créer son parcours et de préparer sereinement ses recherches d'emploi ou de services. Il est possible d'utiliser la fonction recherche par nom d'entreprise, mais aussi par type d'offres : https://ecarrieres.com/fr/exposants/

Conférences virtuelles

L'espace conférence offre la possibilité d'assister gratuitement à des interventions en direct ou en rediffusion pour offrir plus d'informations sur l'emploi en Région. Voir le programme.

Nouvelle plateforme

Avec un nouveau design, la navigation est facilitée et le clavardage optimisé! Une nouvelle fonctionnalité permet même la prise de rendez-vous!

Informations pratiques

En ligne du 27 janvier au 4 février 2022 et une journée de clavardage le 27 janvier de 9 h à 18 h.

Ce salon gratuit est exclusivement réservé aux personnes pouvant légalement travailler au Canada : citoyens canadiens, résidents permanents, détenteurs ou en cours d'obtention d'un permis de travail valide.

Pour en savoir plus, visitez notre site : https://ecarrieres.com/fr/evenements/salon-virtuel-emploi-regions/

S'inscrire à l'événement : https://evenementcarrieresvirtuel.easyvirtualfair.com/

En partenariat avec le Journal de Montréal et Jobboom.

À propos de L'Événement Carrières

Depuis 1999, L'Événement Carrières est chef de file de l'organisation de salons de l'emploi et de la formation continue au Québec afin de créer des rencontres productives entre employeurs et candidats. L'entreprise est une véritable référence dans le domaine et offre son savoir-faire dans la mise en place de salons de recrutement sur-mesure. Pour en savoir davantage sur L'Événement Carrières, visitez : https://ecarrieres.com

Télécharger le KIT COM de l'événement

SOURCE L'Événement Carrières

Renseignements: Renseignements et demandes d'entrevues : Ophélie Selva, T. 514 397-1150 # 12, [email protected]