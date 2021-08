La vie continue aux abords du métro Saint-Laurent : Des étudiantes de l'UQAM présentent une installation invitant à réfléchir sur les mécanismes d'adaptation

MONTRÉAL, le 26 août 2021 /CNW Telbec/ - Trois étudiantes du Diplôme d'études supérieures en design (DESS) d'événements de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), Valérie Darveau Jade Delahaye et Manon Le Guernic, proposent à partir du 26 août jusqu'au 3 octobre, l'installation La vie continue dans l'espace public adjacent à l'édicule de la station de métro Saint-Laurent.

Construite avec du bois de frêne recyclé de la ville de Montréal, La vie continue s'inspire des anneaux de croissance des arbres qui inscrivent en leur cœur l'histoire d'une région et d'une époque. La coupe transversale d'un tronc permet de révéler ses cernes annuels de croissance, indicateur du temps qui passe et des conditions de vie d'un arbre lors d'une année donnée. Ces anneaux rendent visible la capacité d'adaptation et de résilience du vivant. Le vivant résiste, s'adapte et se transforme.

L'installation invite ainsi à explorer librement les formes des anneaux qui la composent et à réfléchir à nos propres mécanismes d'adaptation. À la manière d'un arbre, on continue de grandir et porte en nous les traces d'une année pas comme les autres. Malgré les deuils, les pertes et les défis, nous sommes toujours là. Et la vie continue.

Fruit d'une collaboration entre l'UQAM, le Partenariat du Quartier des spectacles (PQDS) et le Festival international de jardins des Jardins de Métis, ce projet a été conçu dans le cadre du DESS en design d'événements sous la direction de la professeure Céline Poisson, puis réalisé et la supervision du chargé de cours Maxim Bonin à l'occasion d'un stage au Service des communications de l'UQAM.

« Depuis 22 ans, le Festival international de jardins des Jardins de Métis participe activement à la promotion des jeunes designers québécois en multipliant les occasions de recherche, de création, de fabrication et d'exposition d'installations architecturales contemporaines. L'UQAM est reconnue tant pour la qualité de ses programmes de formation que pour son leadership institutionnel en matière d'aménagement d'espaces publics sur son campus et au centre-ville de Montréal. Notre collaboration à titre de commissaire s'inscrit dans une tradition commune de transformation des espaces publics, tant aux Jardins de Métis qu'à Montréal.

Le projet La vie continue est un exemple remarquable de toute la créativité avec laquelle la nouvelle génération de professionnels en aménagement veut et peut retisser des liens entre les citoyens et les espaces publics. Nous sommes enchantés par le résultat », souligne Alexander Reford, directeur général des Jardins de Métis.

Design et idéation

Valérie Darveau

Jade Delahaye

Manon Le Guernic

Construction

Bois public

Construction D360

** Des photos sont disponibles sur demande **

SOURCE Université du Québec à Montréal

Renseignements: Julie Meunier, conseillère en relations de presse, Division des relations avec la presse et événements spéciaux, Service des communications, UQAM, Cell. : 514 895-0134, [email protected]

Liens connexes

www.uqam.ca