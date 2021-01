"Avec la programmation FlipTFO, nous voulons que la jeunesse franco-ontarienne puisse se voir et se reconnaître à l'écran. Nos émissions sont là pour accompagner les pré-ados au quotidien dans les changements qu'ils vivent et pour les aider à trouver des réponses à leurs questionnements. La vie compliquée de Léa Olivier remplit ce mandat avec brio et nous sommes fiers d'offrir ce contenu sur notre chaîne, en collaboration avec nos partenaires de production de longue date : Slalom et Encore Télévision. Nous partageons le même amour de la francophonie pour encourager la curiosité, la réflexion, l'ouverture d'esprit, l'épanouissement et le respect. " - Claude Sauvé, directeur principal Contenus par interim

Portée par une distribution de jeunes talents dont Laurence Deschênes, Léanne Désilets, Thomas Delorme, Laurie Babin, Sam-Éloi Girard, Émie Thériault et Karl-Antoine Suprice, la série valorise une francophonie diverse et inclusive.

Avec ses décors essentiellement ottaviens et montréalais, la première saison, composée de 12 épisodes de 30 minutes, fait la part belle à la culture franco-ontarienne et canadienne, et plonge les téléspectateurs dans le quotidien chamboulé de Léa suite à un déménagement. Inspirées de la vie de l'autrice de la série littéraire , les prémices de l'histoire sont prétexte à aborder de nombreux sujets, parfois sensibles, qui touchent les jeunes : citoyenneté et littératie numérique, pensée critique, confiance en soi, diversité, relations aux autres, communication, expérience, épanouissement, scolarité, autonomie, persévérance, résilience…

TFO profite de son réseau omnicanal pour diffuser la série et l'adapter aux besoins d'écoute de ses publics famille et enseignants.

Pour toute la famille - La saison 1 en exclusivité à la télé au Canada sur TFO

La série originale La vie compliquée de Léa Olivier débute le jeudi 21 janvier 2021 à 19 h 30 sur les ondes de TFO, en reprise les samedis et dimanches à la même heure.

La chaîne TFO, distribuée auprès de quelque 4 millions de foyers canadiens abonnés, est offerte gratuitement par câble en Ontario et au Manitoba et est disponible dans les autres provinces canadiennes par câble ou satellite (Vidéotron, Rogers, Telus, Bell, Cogeco). Pour savoir comment capter la chaîne TFO, visitez le site tfo.org .

Pour les élèves et leurs éducateurs - Sur IDÉLLO dès le 1er février 2021

Tous les épisodes de La vie compliquée de Léa Olivier seront aussi disponibles sur la plateforme IDÉLLO et accompagnés de fiches pédagogiques.

Pour les parents - Sur l'application IDÉLLO dès le 1er février 2021

Une collection de vidéos et de balados complémentaires à la série pour vos enfants sera disponible sur l'application IDÉLLO en se connectant à son compte et en téléchargeant l'application IDÉLLO sur Google Play ou iTunes . Pour s'abonner à IDÉLLO, visitez idello.org

Médias sociaux de FlipTFO

Des contenus spéciaux pour faire découvrir les aventures de l'héroïne et ses amis sont prévus sur les médias sociaux de FlipTFO sur Facebook et Instagram . Suivez-nous pour ne rien manquer!

En découvrir davantage sur La vie compliquée de Léa Olivier

À propos de la chaîne TFO

TFO est la chaîne franco-éducative pour toute la famille qui éveille l'imagination des tout-petits, stimule l'esprit de découverte des jeunes et offre des documentaires et du cinéma d'auteur diversifié, ouvrant un autre regard sur le monde. L'offre de TFO, riche de plus d'une centaine de programmes en français, est proposée gratuitement par câble partout en Ontario et au Manitoba et est disponible dans les autres provinces canadiennes par câble ou satellite.

À propos de Groupe Média TFO

Groupe Média TFO, des histoires qui forment notre demain

Groupe Média TFO est le média public franco-ontarien qui offre une expérience de découverte interconnectée de ses contenus éducatifs, culturels et actuels en français. Les publics, au cœur de la mission et de la vision omnicanale de Groupe Média TFO, se voient ainsi grandir aux côtés de ses créations innovantes et primées. Fort de son mandat éducatif, à la télé, sur les plateformes numériques et par ses initiatives et applis, le savoir est au bout des doigts avec Groupe Média TFO. À l'avant-garde de l'apprentissage numérique, il reflète la vitalité et la diversité de la communauté qu'il dessert et prépare la relève au monde de demain.

SOURCE Office des télécommunications éducatives de langue française de l'Ontario (OTÉLFO)

Renseignements: Contact médias : Pour toute demande de renseignements et d'entrevues, Groupe Média TFO, Mélanie Grenier, Chef des communications corporatives, [email protected] | 416 527-2212 (par texto également); Roy & Turner Communications, Janie Allard, Attachée de presse, [email protected] | 514-970-8440

Liens connexes

www.tfo.org