La vice-première ministre souligne l'engagement de 28 lauréats lors du Prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route

QUÉBEC, le 21 nov. 2024 /CNW/ - À l'occasion de la 15e édition du Prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route (VHR), qui s'est tenue à Québec, la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, a rendu hommage à 28 lauréats honorés pour le travail remarquable accompli au sein de leur club de véhicules tout-terrain (VTT) ou de motoneige du Québec.

Ces femmes et ces hommes se sont distingués par leur engagement quant à l'entretien, à la surveillance et à la sécurisation des sentiers de VHR au Québec. Leur dévouement rehausse grandement la pratique de ce loisir populaire, aussi bien pour les gens d'ici que pour des touristes.

Parmi les 28 bénévoles récompensés, il convient de souligner Mme Diane Lauzon, lauréate de la région des Laurentides pour la catégorie VTT, et M. Benoît Matte, lauréat de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour la catégorie motoneige, qui se sont vu remettre le prix du volet Excellence pour leur contribution exceptionnelle.

La ministre a profité de l'occasion pour annoncer l'octroi d'une aide financière de près de 20 M$ répartie entre la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, la Fédération Québécoise des Clubs Quads et les clubs qui leur sont affiliés. Ces sommes permettront la réalisation de projets favorisant une pratique plus sécuritaire du VTT et de la motoneige, et se traduiront, par exemple, par l'achat d'équipements, la mise en place de signalisation ainsi que la formation d'agents de surveillance des sentiers.

Le réseau de sentiers fédérés du Québec compte plus de 60 000 kilomètres pour la pratique du VTT et de la motoneige. Les retombées économiques liées à ces loisirs sont estimées à plus de 3 milliards de dollars annuellement.

Citation

« La pratique du VTT et de la motoneige représente un véritable moteur de vitalité et de développement pour nos belles régions du Québec! C'est pourquoi nous multiplions les efforts comme gouvernement afin de rendre ces loisirs sécuritaires. Les récipiendaires à qui nous rendons hommage ont été révélés par leurs pairs, qui ont proposé et soutenu chacune des candidatures. Cette reconnaissance se veut une chaleureuse marque d'appréciation de la part du milieu. C'est avec une profonde gratitude que je remercie les lauréats pour leur incroyable travail et les félicite pour leur prix. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Faits saillants

Le Prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route vise à souligner le travail de bénévoles qui se sont démarqués par leur engagement dans leur communauté et par leurs actions qui, menées au sein d'un club ou d'une fédération, ont eu une portée locale ou régionale.

L'aide financière de près de 20 M$ prévue pour l'année financière 2024-2025 sera répartie comme suit : un montant de plus de 7,4 M$ sera alloué par l'intermédiaire du Programme d'aide financière aux véhicules tout-terrain du Québec; une somme de plus de 8,4 M$ sera accordée en vertu du Programme d'aide financière aux clubs de motoneigistes du Québec; un montant de 2,8 M$ est accessible jusqu'au 17 janvier 2025 aux bénéficiaires qui déposeront une demande dans le cadre du Programme d'aide financière aux véhicules hors route - Infrastructures et protection de la faune; une somme de 1 M$ est disponible dans le cadre du Programme de compensation et de prévention des préjudices aux terres agricoles attribuables aux véhicules hors route.



15e édition du Prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route (VHR)

Programme d'aide financière aux véhicules tout-terrain du Québec

Programme d'aide financière aux clubs de motoneigistes du Québec

Programme d'aide financière aux véhicules hors route - Infrastructures et protection de la faune

Programme de compensation et de prévention des préjudices aux terres agricoles attribuables aux véhicules hors route

