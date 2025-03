Vols estivaux de Montréal à Édimbourg, trois fois par semaine

Trois vols supplémentaires pour un total de 24 vols hebdomadaires du Canada à destination de Paris

Trois vols supplémentaires pour un total de 20 vols hebdomadaires du Canada à destination d'Athènes

Jusqu'à trois vols quotidiens du Canada à destination de Rome

MONTRÉAL, le 31 mars 2025 /CNW/ - Air Canada a annoncé l'ajout d'une nouvelle liaison et l'augmentation de la fréquence des vols pour des destinations populaires en Europe cet été. Une nouvelle liaison Montréal-Édimbourg viendra compléter le service estival assuré actuellement par le transporteur de Toronto à destination de la capitale écossaise. La société aérienne ajoute également près de 1 300 places par semaine pour Paris et Athènes, et prolonge jusqu'en octobre son horaire des vols pour la saison de pointe entre Toronto et Rome.

Air Canada a annoncé l’ajout d’une nouvelle liaison et l’augmentation de la fréquence des vols pour des destinations populaires en Europe cet été. (Groupe CNW/Air Canada)

« Air Canada est ravie de lancer les seuls vols sans escale entre Montréal et Édimbourg, a déclaré Mark Galardo, vice-président général - Chiffre d'affaires et Planification du réseau, et président - Fret. Nos nouveaux vols relieront l'Écosse à la deuxième plus grande région métropolitaine du Canada, offrant ainsi de nouvelles options de voyage pour visiter cette légendaire contrée de châteaux, de lacs, et bien plus encore, grâce à notre vaste réseau au départ de la plaque tournante de Montréal. Cet été, nous ajoutons également des vols pour Paris, Athènes et Rome au départ de notre plaque tournante internationale de Toronto, afin de répondre à la demande prévue. À Air Canada, nous sommes fiers de soutenir le tourisme et de faciliter les retrouvailles entre familles et amis. Nous avons hâte d'accueillir nos clients à bord de nos vols ».

Nouvel horaire des vols Montréal-Édimbourg d'Air Canada

Vol Origine Destination Départ Arrivée Jours d'exploitation AC936 Montréal (YUL) Édimbourg (EDI) 21:50 09:20 (+1 jour) Lun., jeu., sam. Du 26 juin au 6 sept. 2025 AC937 Édimbourg (EDI) Montréal (YUL) 11:10 13:30 Mar., ven., dim. Du 27 juin au 7 sept. 2025

Les vols de Montréal à Édimbourg seront assurés par un appareil 737 MAX de Boeing, offrant un choix de cabines Économique Privilège ou économique.

Nouveaux vols supplémentaires pour l'Europe

Du Canada à destination de Paris

Trois vols supplémentaires au départ de Toronto les mercredis, vendredis et samedis

les mercredis, vendredis et samedis Jusqu'à 10 vols hebdomadaires au départ de Toronto et 14 vols hebdomadaires au départ de Montréal

Du Canada à destination d'Athènes

Deux nouveaux vols au départ de Toronto les mardis et vendredis

les mardis et vendredis Fréquence accrue prolongée jusqu'en octobre

Jusqu'à 10 vols hebdomadaires au départ de Toronto et 10 vols hebdomadaires au départ de Montréal

Du Canada à destination de Rome

Fréquence accrue (jusqu'à quatre vols supplémentaires par semaine) prolongée jusqu'en octobre

Jusqu'à 12 vols hebdomadaires au départ de Toronto et 9 vols hebdomadaires au départ de Montréal

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance - le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages, en offrant à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires - au nombre de 45 - et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l'intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d'hôtels, de vols, de croisières, d'excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d'Air Canada. L'ambition climatique d'Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l'atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d'Air Canada. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

Internet : aircanada.com/medias

Consultez notre rapport annuel ici

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d'Air Canada : aircanada.com

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

SOURCE Air Canada

Renseignements : [email protected]