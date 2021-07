Les clients nouveaux et actuels peuvent maintenant faire vérifier leur identité en ligne sans avoir à parler à un représentant CIBC en personne ou au téléphone

TORONTO, le 27 juill. 2021 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui une nouvelle option de vérification de l'identité numérique qui permet à ses clients potentiels au Canada de faire vérifier leur identité en quelques minutes pour ouvrir un compte en ligne, sans qu'ils aient à se rendre à un centre bancaire ou à parler à un représentant du service à la clientèle. À l'aide d'algorithmes d'apprentissage automatique, la technologie de vérification numérique offre aux nouveaux clients de la Banque CIBC un accueil rapide, facile et sécurisé par l'intermédiaire du site Web ou de l'application Services bancaires mobiles CIBC.

« Nous savons que nos clients et clients potentiels recherchent des services bancaires intelligents et pratiques, et la vérification de l'identité numérique est une autre façon pour nous d'innover pour répondre à leurs besoins en évolution, a déclaré David Attard, premier vice-président, Services bancaires numériques et mise en œuvre, Banque CIBC. Nous continuons de transformer et d'améliorer notre expérience numérique afin de faire économiser du temps et des efforts à nos clients et de faire en sorte qu'il soit plus facile de faire affaire avec nous. »

La vérification de l'identité numérique est offerte aux clients qui remplissent une demande en ligne pour un compte-chèques, un compte d'épargne, une marge de crédit personnelle ou une carte de crédit. Pour faire vérifier son identité par voie numérique, un client doit faire ce qui suit :

Sélectionner l'option de vérification de l'identité numérique lorsqu'il y est invité lors du processus de demande dans l'application Services bancaires mobiles CIBC ou sur le site Web. Prendre une photo de l'une de ses pièces d'identité délivrées par un gouvernement (passeport ou permis de conduire). Et prendre un égoportrait.

Ces images sont ensuite vérifiées en ligne au moyen d'une technologie sécurisée dans le contexte du processus de demande de compte ou de produit. Les clients peuvent effectuer tout le processus en quelques minutes.

« La vérification de l'identité numérique est une autre façon pour nous de bâtir la banque de l'avenir et d'aider nos clients à faire affaire avec nous quand, où et comme ils le veulent », a ajouté M. Attard.

De plus, la Banque CIBC continue d'améliorer son expérience des services bancaires mobiles et a été classée au premier rang parmi les plus grandes banques canadiennes pour la satisfaction de la clientèle quant aux services bancaires mobiles par J.D. Power en juin 2021.

