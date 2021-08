TERRITOIRE VISÉ PAR LE TRAITÉ N° 1, MB, le 3 août 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, des représentants de la Treaty One Nation, du gouvernement du Canada et de la Commission des relations découlant des traités du Manitoba se sont réunis au lieu historique national de Lower Fort Garry pour souligner le 150e anniversaire de la conclusion du Traité no 1 en 1871.

Depuis la Proclamation royale de 1763, les traités ont servi de fondement aux relations entre la Couronne et les Autochtones au Canada. Quatre ans après la formation de la Confédération canadienne, le premier des traités numérotés conclus avec les Premières Nations locales a été signé à Lower Fort Garry, au Manitoba, le 3 août 1871. Pour célébrer cet anniversaire important, des chefs, des gardiens du savoir, des représentants des gouvernements fédéral et provincial et d'autres membres de la communauté locale se sont réunis à Lower Fort Garry.

Le Traité no 1 était le premier des traités numérotés qui ont contribué à la création de l'Ouest canadien. Il a été conclu dans l'idée qu'il serait en vigueur « tant que brillera le soleil, que poussera l'herbe et que coulera la rivière ». Les peuples autochtones vivent sur le territoire que nous appelons maintenant le Canada depuis des milliers d'années, avec des cultures, des identités, des traditions, des langues et des institutions qui leur sont propres. Les traités sont des accords conclus entre la Couronne et les Premières Nations signataires afin d'établir comment chacune coexistera sur le territoire visé par le traité. Le Traité no 1 est le premier d'une série de 11 traités signés entre 1871 et 1921.

Après des semaines d'activités commémoratives virtuelles pour marquer le 150e anniversaire, les célébrations ont commencé ce matin par une cérémonie du calumet et un chant au tambour des Spirit Sand Singers. Par la suite, les cavaliers autochtones Oyaate Techa ont effectué un défilé d'honneur à cheval, qui comprenait un cheval et un cavalier pour chaque nation du Traité no 1, sur le site de Lower Fort Garry. Les maîtres de cérémonie Wab Kinew, chef du Nouveau Parti démocratique du Manitoba, et Emilie McKinney, du Conseil des jeunes de la Treaty One Nation, ont présidé les instances officielles. Des représentants de la Treaty One Nation et des délégués des gouvernements fédéral et provincial ont prononcé des allocutions. De plus, dans le cadre d'une présentation spéciale, la commissaire de la Commission des relations découlant des traités du Manitoba, Loretta Ross, a remis des médailles de traité nouvellement frappées à chacune des Premières Nations signataires du Traité n° 1.

Les visiteurs ont pu explorer une exposition comprenant une reproduction du document du Traité no 1 et d'autres objets historiques importants associés aux événements qui ont mené à la signature le 3 août 1871. Les participants ont également pu observer trois nouvelles structures autochtones, deux wigwams en écorce de bouleau et un tipi, récemment érigés au campement autochtone du site par des constructeurs autochtones d'expérience de la Première Nation de Roseau River, l'une des sept communautés autochtones représentées par la Treaty One Nation.

L'Agence Parcs Canada est heureuse de continuer à travailler en étroite collaboration avec les Premières Nations du Traité no 1 pour poursuivre les efforts de réconciliation, tout en enrichissant l'histoire et les perspectives autochtones mises en valeur à Lower Fort Garry et dans d'autres lieux de Parcs Canada. Les traités demeurent des accords fondamentaux qui orientent les relations entre le gouvernement du Canada et les Premières Nations de l'Ouest et des territoires du pays. Le Canada s'engage à respecter l'esprit de ces traités.

Apprenez-en davantage sur l'histoire des Autochtones dans les lieux historiques nationaux du Manitoba, notamment Lower Fort Garry, La Fourche, la Maison-Riel et le Fort Prince-de-Galles (près de Churchill). Ces lieux historiques offrent maintenant un accès limité aux visiteurs et des services de base. Visitez le site Web de Parcs Canada pour obtenir plus de renseignements.

Citations

« Le gouvernement de la Treaty One Nation est heureux de célébrer l'anniversaire de la signature du Traité no 1. Il est important de se rappeler que les traités sont des documents évolutifs entre nos nations et la Couronne. Le fait de prendre le temps de rendre hommage à nos chefs et à nos dirigeants pour le courage et le discernement dont ils ont fait preuve lors de la négociation de ces accords est valorisant pour notre peuple et en particulier nos jeunes. Les Premières Nations se sont pleinement acquittées de leur engagement à vivre et à collaborer avec les nouveaux arrivants, et nous sommes impatients de redéfinir la relation avec le gouvernement du Canada pour l'avenir. Nous remercions Parcs Canada, Patrimoine canadien et la Commission des relations découlant des traités pour leur aide dans la planification de cette occasion importante. »

Chef Dennis Meeches

Porte-parole, Treaty One Nation

« À l'occasion de l'anniversaire du premier traité numéroté, nous continuons à faire progresser notre relation avec toutes les communautés autochtones au Canada. Nous nous réjouissons de pouvoir continuer à travailler avec les partenaires de traité pour honorer la relation du Traité no 1 et célébrer notre travail continu de collaboration avec la Treaty One Nation. Le gouvernement du Canada comprend également que les peuples autochtones ont été profondément marqués par les pratiques coloniales, les politiques et le racisme systémique, dont les effets se font encore aujourd'hui sentir. Ensemble, nous poursuivrons le travail pour cerner ces obstacles et les éliminer et s'assurer que la relation entre le Canada et les peuples autochtones est basée sur la reconnaissance et la mise en œuvre des droits autochtones. »

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« C'est avec une grande importance que nous commémorons cette année le 150e anniversaire du Traité no 1 à Lower Fort Garry ainsi qu'à Naawi Oodena - le futur site de la réserve urbaine de la Treaty One Nation. Je me réjouis de la poursuite de notre travail avec les partenaires de traité pour honorer la relation du traité et de notre travail de collaboration continu avec la Treaty One Nation. Ensemble, nous continuerons le travail nécessaire afin de s'assurer que la relation entre le Canada et les peuples autochtones est fondée sur la reconnaissance et la mise en œuvre des droits autochtones et de ceux issus des traités. »

L'honorable Marc Miller,

Ministre des Services aux Autochtones

"Le Traité no 1, le premier des traités numérotés, a été signé à Lower Fort Garry au Manitoba. Honorer la relation du traité, basée sur l'affirmation des droits, le respect, la coopération et le partenariat, est essentielle à l'avancement de la réconciliation avec les peuples autochtones. Les peuples autochtones ont vécu sur cette terre que nous appelons maintenant Canada depuis des milliers d'années, avec leurs propres cultures, identités, traditions et langues. J'invite tout le monde au Canada à en apprendre davantage sur l'histoire autochtone aux lieux historiques nationaux du Manitoba. »

L'honorable Dan Vandal

Ministre des Affaires du Nord

« Les cultures et les identités des peuples autochtones sont enracinées dans la terre, et le respect des liens avec le lieu est un élément important des mesures et des résultats liés à la réconciliation. Le gouvernement du Canada s'engage à ce que les liens autochtones soient honorés et que les droits autochtones soient respectés. Le 150e anniversaire de la signature du Traité no 1 entre les Anishinaabe et les Cris Muskegon et le gouvernement du Canada est l'occasion de réfléchir à l'importance historique de cette rencontre et de continuer à travailler en collaboration afin de s'assurer que le sens et l'intention du Traité no 1 - et de tous les autres traités - guident nos relations de nation à nation de manière équitable et positive, alors que nous continuons à aller de l'avant. »

Terry Duguid

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique (Agence canadienne de l'eau) et député de Winnipeg-Sud

Les faits en bref

Le Traité n o 1 a été conclu le 3 août 1871 entre les Anishinaabe et les Cris Muskegon et la Couronne.

1 a été conclu le 3 août 1871 entre les Anishinaabe et les Cris Muskegon et la Couronne. Les sept Premières Nations qui sont représentées par la Treaty One Nation sont les suivantes : la Première Nation de Peguis , la Première Nation de Sagkeeng, la Nation ojibway de Brokenhead , la Première Nation anishinaabe de Roseau River , la Première Nation de Long Plain , la Première Nation ojibway de Sandy Bay et la Première Nation de Swan Lake .

, la Première Nation de Sagkeeng, la Nation ojibway de , la Première Nation anishinaabe de , la Première Nation de , la Première Nation ojibway de et la Première Nation de . Le 3 août 2017, l'exposition des anciens drapeaux du Traité n o 1 a été dévoilée à Lower Fort Garry pour souligner la création du Traité n o 1 ainsi que le lien entre la Treaty One Nation et le lieu historique national. Cette installation permanente comprend le drapeau de chaque Première Nation, ainsi que le drapeau canadien et l'Union Jack. L'exposition se trouve dans une aire ouverte juste à l'extérieur des murs en pierre du fort, et elle est ouverte au public gratuitement à longueur d'année.

1 a été dévoilée à Lower Fort Garry pour souligner la création du Traité n 1 ainsi que le lien entre la Treaty One Nation et le lieu historique national. Cette installation permanente comprend le drapeau de chaque Première Nation, ainsi que le drapeau canadien et l'Union Jack. L'exposition se trouve dans une aire ouverte juste à l'extérieur des murs en pierre du fort, et elle est ouverte au public gratuitement à longueur d'année. Parcs Canada et la Première Nation de Roseau River ont travaillé en collaboration pour concevoir et ériger de nouveaux logements autochtones au lieu historique national de Lower Fort Garry. La création de ces structures permettra à Parcs Canada de continuer à travailler avec ses partenaires de la Treaty One Nation afin de communiquer une représentation plus complète de l'histoire, de la perspective et des histoires autochtones relatives au site de Lower Fort Garry où le Traité n o 1, le premier des traités numérotés, a été conclu en 1871.

ont travaillé en collaboration pour concevoir et ériger de nouveaux logements autochtones au lieu historique national de Lower Fort Garry. La création de ces structures permettra à Parcs Canada de continuer à travailler avec ses partenaires de la Treaty One Nation afin de communiquer une représentation plus complète de l'histoire, de la perspective et des histoires autochtones relatives au site de Lower Fort Garry où le Traité n 1, le premier des traités numérotés, a été conclu en 1871. La santé et la sécurité des visiteurs, des employés et de l'ensemble de la population canadienne sont de la plus haute importance. Parcs Canada suit les recommandations et les directives des experts de la santé publique dans le cadre de la reprise de l'accès des visiteurs et de l'offre de services. Les visiteurs doivent suivre les conseils des spécialistes de la santé publique, notamment en adoptant de bonnes pratiques d'hygiène et en respectant la distanciation physique de deux mètres et les restrictions de voyage.

Le site Web de Parcs Canada contient des renseignements détaillés sur les endroits ouverts, sur ce à quoi les visiteurs peuvent s'attendre, sur la façon de préparer une visite et sur les services qui pourraient être offerts. Les visiteurs sont priés de se préparer en consultant le site Web de Parcs Canada avant leur voyage.

Liens connexes

SOURCE Parcs Canada

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : Relations avec les médias : Agence Parcs Canada, 855-862-1812, [email protected] ; Blair Strong, Coordinateur des communications, Treaty One Nation, 204-770-0273, [email protected] ; Jodi Duhard, Agente, relations publiques et communications, Parcs Canada, 431-996-6758, [email protected] ; Jim Compton, Communications, Commission des relations découlant des traités du Manitoba, 204-782-5191, [email protected]

Liens connexes

www.pc.gc.ca