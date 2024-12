TORONTO, le 10 déc. 2024 /CNW/ - Dans une résolution conjointe, les commissaires et ombuds à l'information du Canada exhortent les gouvernements à adopter une nouvelle norme de transparence par défaut aux fins de l'élaboration, de la gestion et de la prestation des services publics. Cette résolution fédérale-provinciale-territoriale demande que l'on tienne compte de la transparence dès les premières étapes de la conception et de la mise en œuvre de nouveaux systèmes, processus administratifs et modèles de gouvernance.

L'information gouvernementale appartient au public, et les institutions publiques devraient la mettre de façon proactive à la disposition des personnes qu'elles servent. À notre ère numérique, il n'a jamais été aussi nécessaire, selon ces organismes de réglementation, de lutter contre la mésinformation et la désinformation.

Il faut créer une culture de transparence et de responsabilité qui fera partie intégrante des activités quotidiennes des pouvoirs publics, à tous les échelons, et encourager les fonctionnaires et le personnel politique à y souscrire dans le cadre de leurs fonctions.

« Pour la prestation des services publics, la transparence est plus qu'un simple atout; elle fait partie intégrante de ces services », a déclaré Patricia Kosseim, commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario. « Les services publics dont la conception et la prestation s'appuient sur la transparence sont fondamentalement meilleurs. Lorsqu'elle est intégrée dans les services publics dès leur conception, la transparence renforce les décisions et mesures que prennent les pouvoirs publics à l'égard de ces services, est un gage de qualité et, en définitive, suscite la confiance du public dans ces services et favorise leur utilisation. »

