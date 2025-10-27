L'investissement de la Financière IGM dans Wealthsimple s'apprécie de 680 M$ pour atteindre 2,16 G$

WINNIPEG, MB, le 27 oct. 2025 /CNW/ - La Financière IGM Inc. (« IGM » ou « la Société ») (TSX : IGM), l'une des principales sociétés diversifiées de gestion d'actif et de patrimoine au Canada, a apporté aujourd'hui des précisions sur l'annonce par Wealthsimple d'un tour de financement pouvant atteindre 750 M$.

La transaction est composée d'un placement initial de 550 M$ et d'un placement secondaire pouvant atteindre 200 M$. Elle a été codirigée par GIC et Dragoneer et permettra à Wealthsimple d'accélérer sa croissance. Les autres investisseurs sont notamment CPP Investments, un nouvel investisseur, ainsi que les investisseurs existants IGM, Power Corporation du Canada, ICONIQ, Greylock et Meritech.

Compte tenu de l'annonce d'aujourd'hui, IGM augmentera la juste valeur de son investissement de 680 M$ ou 46 pour cent (2,87 $ par action d'IGM), le faisant passer de 1,48 G$ à 2,16 G$. De plus :

IGM investira 100 M$ dans le cadre de la transaction.

Au terme de la transaction, IGM détiendra une participation de 25,5 pour cent 1 évaluée à 2,26 G$ (après l'investissement supplémentaire), ce qui représente une valeur totale de 9,53 $ par action d'IGM.

évaluée à 2,26 G$ (après l'investissement supplémentaire), ce qui représente une valeur totale de 9,53 $ par action d'IGM. IGM demeurera le plus grand investisseur dans Wealthsimple.

« Wealthsimple s'est rapidement imposée comme l'entreprise la plus novatrice dans le secteur des services financiers au Canada, fait remarquer James O'Sullivan, président et chef de la direction de la Financière IGM Inc. Elle a récemment franchi le cap des 100 G$ d'actif administré, ce qui est remarquable à tous points de vue. L'annonce d'aujourd'hui est le plus récent exemple de son essor des dernières années et de sa capacité à générer de la valeur pour nos actionnaires. »

Cette transaction valide une nouvelle fois l'approche d'IGM à l'égard de ses investissements stratégiques, qui comprennent des entreprises de gestion de patrimoine à croissance rapide comme Wealthsimple et Rockefeller Capital Management, ainsi que les gestionnaires d'actif China Asset Management Co., Ltd et Northleaf Capital Partners. Ces investissements sont complémentaires aux principales sociétés en exploitation d'IGM, IG Gestion de patrimoine et Placements Mackenzie, et favorisent la croissance des bénéfices à long terme et la diversification.

L'opération est assujettie aux conditions de clôture habituelles et devrait être conclue au quatrième trimestre de 2025.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué, à l'exception des énoncés de faits historiques, sont de nature prospective; elles sont fondées sur des hypothèses et sont l'expression des attentes actuelles d'IGM. Les déclarations prospectives sont fournies afin d'aider le public à comprendre la situation financière et les résultats opérationnels de la Société à certaines dates et pour les périodes closes à certaines dates et de présenter de l'information au sujet des attentes et des projets actuels de la direction. Ces déclarations pourraient ne pas se prêter à d'autres fins. Ces déclarations peuvent comprendre, sans s'y limiter, des énoncés concernant la participation d'IGM dans Wealthsimple et la valeur de celle-ci après la transaction, les avantages escomptés de la transaction et le moment où sera conclue la transaction. Les déclarations prospectives comprennent des énoncés de nature prévisionnelle, dépendent de conditions ou d'événements futurs ou s'y rapportent, comprennent des termes tels que « s'attendre à », « anticiper », « planifier », « croire », « estimer », « chercher à », « avoir l'intention de », « viser », « projeter » et « prévoir », ainsi que les formes négatives de ces termes et d'autres expressions semblables, ou se caractérisent par l'emploi de la forme future ou conditionnelle de verbes tels que « être », « devoir » et « pouvoir ».

Les déclarations prospectives sont fondées sur des facteurs ou des hypothèses significatifs ayant permis de tirer la conclusion ou d'effectuer la prévision ou la projection dont il est question. Ces facteurs et ces hypothèses comprennent les perceptions des tendances historiques, des conditions actuelles et de l'évolution future prévue ainsi que d'autres facteurs considérés comme appropriés dans les circonstances. Bien que la Société considère ces hypothèses comme étant raisonnables en fonction de l'information dont dispose actuellement la direction, elles pourraient se révéler inexactes.

Les déclarations prospectives sont par nature sujettes à des risques et à des incertitudes intrinsèques, tant généraux que particuliers, de sorte que des prédictions, des prévisions, des projections, des attentes ou des conclusions pourraient se révéler inexactes, que des hypothèses pourraient être incorrectes ou que des objectifs, y compris environnementaux et sociaux, ou des buts ou priorités stratégiques pourraient ne pas se réaliser.

Divers facteurs significatifs, qui sont indépendants de la volonté de la Société, de ses filiales et de ses investissements stratégiques, dans bien des cas, touchent les opérations, le rendement et les résultats de la Société, de ses filiales et de ses investissements stratégiques ainsi que leurs activités. En raison de ces facteurs, les résultats réels peuvent différer sensiblement des attentes actuelles à l'égard des événements ou des résultats estimés ou attendus. Ces facteurs comprennent, notamment, l'incidence ou les conséquences imprévues de la conjoncture économique, de la situation politique et des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, des taux d'intérêt et des taux de change, des marchés boursiers et financiers mondiaux, de la gestion des risques de liquidité des marchés et de financement et des changements de politiques et de méthodes comptables ayant trait à la présentation de l'information financière (y compris les incertitudes liées aux hypothèses et aux estimations comptables critiques), l'incidence de l'application de changements comptables futurs, des risques opérationnels et des risques à la réputation, des risques environnementaux et sociaux, de la concurrence, des changements liés aux technologies, à la réglementation gouvernementale et aux lois fiscales, l'incidence des relations commerciales, des décisions judiciaires ou réglementaires imprévues, des catastrophes, des éclosions de maladies ou des pandémies, de la capacité de la Société à effectuer des transactions stratégiques, à intégrer les entreprises acquises et à mettre en œuvre d'autres stratégies de croissance, la transaction ne se réalisant pas comme prévu ou ne se réalisant pas du tout, y compris l'échec de l'une des conditions de la transaction, ou l'incapacité à obtenir les avantages escomptés de la transaction, ainsi que du succès obtenu par la Société, ses filiales et ses investissements stratégiques pour ce qui est de prévoir ou de gérer les facteurs susmentionnés.

Veuillez noter que la liste des facteurs précités ne comprend pas tous les facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur les déclarations prospectives de la Société. Nous vous prions également d'examiner attentivement ces facteurs ainsi que d'autres facteurs, incertitudes et événements éventuels et de ne pas vous fier indûment aux déclarations prospectives.

À moins que la loi en vigueur au Canada ne l'exige expressément, la Société n'est pas tenue de mettre à jour les déclarations prospectives pour tenir compte d'événements ou de circonstances survenus après la date à laquelle ces déclarations ont été formulées ou encore d'événements imprévus, à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements ou de résultats futurs ou autrement.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des risques et des incertitudes associés aux activités de la Société et des facteurs et hypothèses significatifs sur lesquels les renseignements contenus dans les déclarations prospectives sont fondés, veuillez vous reporter aux documents d'information de cette dernière. Ces documents ont été déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et sont accessibles à l'adresse www.sedarplus.ca.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

La Société financière IGM Inc. (TSX : IGM) est un chef de file canadien de la gestion de patrimoine et d'actifs aux activités diversifiées, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 303 milliards de dollars au 30 septembre 2025. La société s'est donné pour mission d'améliorer la vie des gens, en offrant une meilleure planification et une meilleure gestion de leur argent. Pour y parvenir, IGM fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion des placements afin d'aider environ deux millions de Canadiens et de Canadiennes à atteindre leurs objectifs financiers. IGM exerce ses activités principalement par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine et de Placements Mackenzie, à quoi s'ajoutent des positions stratégiques dans les gestionnaires de patrimoine Rockefeller Capital Management et Wealthsimple ainsi que dans les gestionnaires d'actifs ChinaAMC et Northleaf Capital. La société étend ainsi ses capacités, sa portée et sa diversification. IGM fait partie du groupe de sociétés de Power Corporation. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.igmfinancial.com/fr.

À PROPOS DE WEALTHSIMPLE

Wealthsimple est l'une des plateformes de gestion de l'argent les plus florissantes et les plus dignes de confiance au Canada. La société offre dans un cadre simplifié une gamme complète de produits financiers sophistiqués touchant aux placements gérés, à la négociation autogérée, aux cryptomonnaies, à la déclaration fiscale, à la gestion des dépenses et à l'épargne. Wealthsimple sert actuellement plus de 3 millions de Canadiens et de Canadiennes et son actif géré s'élève à 100 milliards de dollars. L'entreprise, fondée en 2014 par une équipe d'experts financiers et d'entrepreneurs en technologie, a son siège social à Toronto, au Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.wealthsimple.com

_________________________________ 1 Calculé au moyen de la méthode du rachat d'actions, qui prend en compte des options qui sont dans le cours et repose sur l'hypothèse que le produit est utilisé pour racheter des actions

