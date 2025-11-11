WINNIPEG, MB, le 11 nov. 2025 /CNW/ - La Société financière IGM Inc. (« IGM » ou « la Société ») (TSX : IGM) annonce aujourd'hui que la Bourse de Toronto (le « TSX ») a accepté l'avis de modification de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités qu'elle a déposé, modification qui prendra effet le 13 novembre 2025. La modification augmente le nombre maximal d'actions ordinaires (les « actions ») de la Société qui peuvent être rachetées, le faisant passer de 5 000 000 à 6 000 000, ce qui représente environ 2,5 pour cent des 238 038 544 actions ordinaires en circulation au 9 décembre 2024. Les souscriptions dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités ont commencé le 23 décembre 2024 et se termineront au plus tard le 22 décembre 2025.

Sur la base du volume de négociation quotidien moyen de 250 384 actions ordinaires au cours des six mois précédant le début de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités, les rachats quotidiens seront limités à 62 596 actions ordinaires, exception faite des rachats de blocs. Les rachats continueront d'être effectués au moyen de transactions sur le marché libre par l'intermédiaire du TSX ou de systèmes canadiens de négociation parallèles. Les actions ordinaires acquises dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités seront annulées. Dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités modifiée, IGM a modifié son programme d'achat automatique pour refléter l'augmentation du nombre d'actions.

La modification à l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités facilitera les rachats d'actions supplémentaires en vue d'atténuer l'effet de dilution découlant des options d'achat d'actions émises dans le cadre du régime d'options d'achat d'actions de la Société et à d'autres fins liées à la gestion des capitaux de l'entreprise.

Au 3 novembre 2025, un total de 4 170 800 actions ont été rachetées dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités en cours.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

La Société financière IGM Inc. (TSX : IGM) est un chef de file canadien de la gestion de patrimoine et d'actifs aux activités diversifiées, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 307 milliards de dollars au 31 octobre 2025. La société s'est donné pour mission d'améliorer la vie des gens, en offrant une meilleure planification et une meilleure gestion de leur argent. Pour y parvenir, IGM fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion des placements afin d'aider plus de deux millions de Canadiens et de Canadiennes à atteindre leurs objectifs financiers. IGM exerce ses activités principalement par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine et de Placements Mackenzie, à quoi s'ajoutent des positions stratégiques dans les gestionnaires de patrimoine Rockefeller Capital Management et Wealthsimple ainsi que dans les gestionnaires d'actifs ChinaAMC et Northleaf Capital. La société étend ainsi ses capacités, sa portée et sa diversification. IGM fait partie du groupe de sociétés de Power Corporation. Pour de plus amples renseignements, visitez le site igmfinancial.com/fr.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué, à l'exception des énoncés de faits historiques, sont de nature prospective; elles sont fondées sur des hypothèses et sont l'expression des attentes actuelles de la Société financière IGM Inc. (la « Société financière IGM », « IGM » ou la « Société ») et, le cas échéant, des attentes actuelles de ses filiales et de ses investissements stratégiques. Les déclarations prospectives sont fournies afin d'aider le public à comprendre la situation financière et les résultats opérationnels de la Société, de ses filiales et de ses investissements stratégiques à certaines dates et pour les périodes closes à certaines dates et de présenter de l'information au sujet des attentes et des projets actuels de la direction. Ces déclarations pourraient ne pas se prêter à d'autres fins. Les déclarations de cette nature peuvent porter, notamment, sur les opérations, les activités, la situation financière, les résultats financiers attendus, le rendement, les prévisions, les possibilités, les priorités, les cibles, les buts, les objectifs continus, les stratégies et les perspectives de la Société, de ses filiales et de ses investissements stratégiques, de même que les perspectives économiques en Amérique du Nord et à l'échelle mondiale, pour l'exercice en cours et les périodes à venir. Les déclarations prospectives comprennent des énoncés de nature prévisionnelle, dépendent de conditions ou d'événements futurs ou s'y rapportent, comprennent des termes tels que « s'attendre à », « anticiper », « planifier », « croire », « estimer », « chercher à », « avoir l'intention de », « viser », « projeter » et « prévoir », ainsi que les formes négatives de ces termes et d'autres expressions semblables, ou se caractérisent par l'emploi de la forme future ou conditionnelle de verbes tels que « être », « devoir » et « pouvoir ».

Les déclarations prospectives sont fondées sur des facteurs ou des hypothèses significatifs ayant permis de tirer la conclusion ou d'effectuer la prévision ou la projection dont il est question. Ces facteurs et ces hypothèses comprennent les perceptions des tendances historiques, des conditions actuelles et de l'évolution future prévue ainsi que d'autres facteurs considérés comme appropriés dans les circonstances. Bien que la Société considère ces hypothèses comme étant raisonnables en fonction de l'information dont dispose actuellement la direction, elles pourraient se révéler inexactes.

Les déclarations prospectives sont exposées à des risques et à des incertitudes intrinsèques, tant généraux que particuliers, qui font en sorte que des prédictions, des prévisions, des projections, des attentes et des conclusions pourraient se révéler inexactes, que des hypothèses pourraient être incorrectes et que des objectifs ou des buts et priorités stratégiques pourraient ne pas être réalisés.

Divers facteurs significatifs, qui sont indépendants de la volonté de la Société, de ses filiales et de ses investissements stratégiques, dans bien des cas, touchent les opérations, le rendement et les résultats de la Société, de ses filiales et de ses investissements stratégiques ainsi que leurs activités. En raison de ces facteurs, les résultats réels peuvent différer sensiblement des attentes actuelles à l'égard des événements ou des résultats estimés ou attendus. Ces facteurs comprennent, notamment, l'incidence ou les conséquences imprévues de la conjoncture économique, de la situation politique et des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, des taux d'intérêt et des taux de change, des marchés boursiers et financiers mondiaux, de la gestion des risques de liquidité des marchés et de financement et des changements de méthodes comptables ayant trait à la présentation de l'information financière (y compris les incertitudes liées aux hypothèses et aux estimations comptables critiques), l'incidence de l'application de changements comptables futurs, des risques opérationnels et à la réputation, de la concurrence, des changements liés aux technologies, à la réglementation gouvernementale, à la législation et aux lois fiscales, des décisions judiciaires ou réglementaires imprévues, des catastrophes, des éclosions de maladies ou des pandémies (comme la COVID-19), de la capacité de la Société à effectuer des transactions stratégiques, à intégrer les entreprises acquises et à mettre en œuvre d'autres stratégies de croissance ainsi que du succès obtenu par la Société, ses filiales et ses investissements stratégiques pour ce qui est de prévoir ou de gérer les facteurs susmentionnés.

Veuillez noter que la liste des facteurs précités ne comprend pas tous les facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur les déclarations prospectives de la Société. Nous vous prions également d'examiner attentivement ces facteurs ainsi que d'autres facteurs, incertitudes et événements éventuels et de ne pas vous fier indûment aux déclarations prospectives.

À moins que la loi en vigueur au Canada ne l'exige expressément, la Société n'est pas tenue de mettre à jour les déclarations prospectives pour tenir compte d'événements ou de circonstances survenus après la date à laquelle ces déclarations ont été formulées ou encore d'événements imprévus, à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements ou de résultats futurs ou autrement.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des risques et des incertitudes associés aux activités de la Société et des facteurs et hypothèses significatifs sur lesquels les renseignements contenus dans les déclarations prospectives sont fondés, veuillez vous reporter aux documents d'information de cette dernière. Ces documents ont été déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et sont accessibles à l'adresse www.sedarplus.ca.

SOURCE IGM Financial Inc.

Pour d'autres renseignements, communiquez avec : Relations avec les médias : Nini Krishnappa, 647-828-2553, [email protected]; Relations avec les investisseurs : Kyle Martens, 204-777-4888, [email protected]