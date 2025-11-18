WINNIPEG, MB, le 18 nov. 2025 /CNW/ - La Société financière IGM Inc. (IGM) (TSX : IGM) a annoncé aujourd'hui qu'elle figure au palmarès des 100 meilleurs employeurs du Canada de Mediacorp Canada Inc (Mediacorp). C'est la cinquième année de suite que le groupe d'entreprises d'IGM en fait partie.

Ce palmarès, compilé et publié annuellement, reconnaît les 100 meilleurs employeurs au Canada en se basant sur le milieu de travail exceptionnel qu'ils offrent à leurs employés et employées.

Le groupe d'entreprises de la Société financière IGM, y compris IG Gestion de patrimoine et Placements Mackenzie, s'engage à améliorer la vie des gens en leur offrant la possibilité de mieux planifier et gérer leurs finances grâce à une vaste gamme de services de planification financière et de gestion de placements. Comptant plus de 3 500 employés(e)s permanent(e)s et environ 3 000 conseiller(ère)s d'IG Gestion de patrimoine dans tout le pays, IGM est fière des efforts déployés pour que chaque membre du personnel puisse exceller dans ses fonctions et aider les Canadien(ne)s à bâtir un avenir financier solide.

« C'est un honneur pour nous de faire partie du palmarès pour la cinquième année consécutive », a déclaré James O'Sullivan, président et chef de la direction, Société financière IGM. « Cette reconnaissance témoigne de l'engagement continu de l'organisation afin que les employé(e)s se sentent en contrôle, appréciés et en mesure de réussir. »

Au cours de la dernière année, IGM a continué de miser sur une stratégie globale axée sur les personnes qui privilégie notre culture, l'expérience des membres du personnel, ainsi que d'autres éléments fondamentaux qui interpellent les gens au sein de la société, notamment l'engagement communautaire, la diversité, l'équité et l'inclusion (DEI), et l'impact environnemental.

« Notre culture collaborative est essentielle à la pérennité de notre réussite. En donnant la priorité à nos employé(e)s et en favorisant un dialogue ouvert, nous travaillons à créer un environnement qui encourage la productivité tout en valorisant les perspectives et les contributions diverses. » a expliqué Cynthia Currie, vice-présidente exécutive et cheffe des ressources humaines, Société financière IGM.

Un des aspects clés de la culture d'IGM est l'engagement de l'entreprise à favoriser l'inclusion de l'intérieur et à redonner à la collectivité où vivent et travaillent les employé(e)s et les conseiller(ère)s d'IGM. Nos sept groupes-ressources (GR) créent des occasions pour que tous et toutes s'épanouissent grâce à des événements, des programmes de perfectionnement et des initiatives communautaires. Cet engagement va bien au-delà du lieu de travail, grâce à des initiatives comme la Marche pour l'Alzheimer IG Gestion de patrimoine, la Fondation de bienfaisance Placements Mackenzie et la campagne annuelle de dons IG, qui réunissent des milliers d'employé(e)s et de conseiller(ère)s dans le cadre d'activités de bénévolat et de collecte de fonds pour des organismes de bienfaisance.

La Société financière IGM Inc. (TSX : IGM) est un chef de file canadien de la gestion de patrimoine et d'actifs aux activités diversifiées, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 307 milliards de dollars au 31 octobre 2025. La société s'est donné pour mission d'améliorer la vie des gens, en offrant une meilleure planification et une meilleure gestion de leur argent. Pour y parvenir, IGM fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion des placements afin d'aider environ deux millions de Canadiens et de Canadiennes à atteindre leurs objectifs financiers. IGM exerce ses activités principalement par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine et de Placements Mackenzie, à quoi s'ajoutent des positions stratégiques dans les gestionnaires de patrimoine Rockefeller Capital Management et Wealthsimple ainsi que dans les gestionnaires d'actifs ChinaAMC et Northleaf. La société étend ainsi ses capacités, sa portée et sa diversification. IGM fait partie du groupe d'entreprises de Power Corporation du Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez le site igmfinancial.com/fr.

Pour tout complément d'information, prière de vous adresser à : Nini Krishnappa, Société financière IGM, 647-828-2553, [email protected]