Le réseau national de Fastfrate Group connaît une importante poussée de croissance avec l'ajout de 13 terminaux et pôles pour le dernier kilomètre dans l'ensemble de l'Ontario et du Québec, du Manitoba et de l'État de New York.

La transaction permet de plus à Fastfrate Group d'accéder immédiatement au marché du commerce en ligne. Le service de livraison du dernier kilomètre au secteur résidentiel et aux bureaux réalise à l'heure actuelle plus de 2 millions de livraisons par mois, et Fastfrate y voit une excellente occasion de croissance. Le président et chef de la direction Manny Calandrino commente : « ASL dispose déjà de la technologie et des processus en place pour répondre aux besoins des entreprises figurant au palmarès Fortune 100 dans l'écosystème du commerce en ligne. En intégrant ces capacités à l'infrastructure nationale de Fastfrate et en proposant à notre vaste clientèle une offre de service améliorée, nous entrevoyons une formidable occasion de croissance accélérée à l'échelle nationale. »

Aucun changement ne sera apporté à la direction d'ASL étant donné que l'équipe actuelle a convenu de demeurer en poste et de continuer à faire fonctionner l'entreprise. Cole Dolny, président et chef de la direction d'ASL Distribution Services déclare : « Nos relations commerciales remontent à plus de 30 ans. Les deux entreprises affichent une grande créativité et un excellent esprit d'entrepreneuriat. Nous avons pris l'engagement stratégique de faire appel aux compétences et aux capacités de chacune des organisations au cours des deux dernières décennies afin de concevoir de meilleures solutions logistiques à l'intention de nos clients. Nos cultures similaires et notre long historique de protection et d'amélioration de la chaîne d'approvisionnement de nos clients ont été d'importants facteurs au cours du processus de décision. » M. Dolny poursuit : « Fastfrate peut compter sur une incroyable équipe de direction, une vision nette de l'avenir, une culture qui fait passer le client en premier, et un réseau national qui peut grandement être mis à profit et auquel ASL est fière d'appartenir désormais. »

Cette acquisition est le dernier d'une série de mouvements stratégiques pour Fastfrate Group qui, l'an dernier, a aussi fait l'acquisition de Bestway pour soutenir ses activités de transport transfrontalier. Le groupe Fastfrate se compose de cinq entreprises, dont Fastfrate, Canada Drayage Inc. (CDI), Fastfrate Integrated Logistics, Bestway et désormais ASL Distribution Services. Le président et directeur général de Fastfrate Group, Ron Tepper ajoute : « Que ce soit par des partenariats ou par des acquisitions, nous poursuivons avec dynamisme d'autres avenues de croissance. Chacune des entreprises de notre groupe a sa propre spécialité qui apporte un complément et ajoute de la force à toutes les facettes de la chaîne d'approvisionnement de nos clients. Cette dernière addition d'ASL vient non seulement accroître de façon importante notre capacité à répondre au secteur de la livraison du dernier kilomètre pour le commerce en ligne, mais elle permet également à la fois à Fastfrate et à ASL de profiter d'un réseau national plus vaste. »

« Nous vivons une époque très prometteuse, tant pour nos propriétaires et nos employés que pour nos clients. Nous souhaitons la bienvenue à tous les membres du personnel d'ASL au sein de la famille de Fastfrate Group, et nous avons très hâte de travailler ensemble à proposer au marché une offre de service nettement améliorée. »

Conseillers :

Le cabinet Loopstra Nixon LLP a agi en tant que conseiller juridique, et le cabinet Ernst & Young Orenda Corporate Finance Inc. a agi en tant que conseiller financier auprès du Fastfrate Group.

Le cabinet Origin Merchant Partners a agi en tant que conseiller financier exclusif, et le cabinet Miller Thomson LLP a agi en tant que conseiller juridique auprès d'ASL Distribution Services.

À propos de Fastfrate Group : Entreprise canadienne gérée par des Canadiens qui apporte un complément et ajoute de la force à toutes les facettes de la chaîne d'approvisionnement de nos clients. Fastfrate possède ses propres installations, adjacentes aux gares de triage, dans les grands centres allant de Vancouver en Colombie-Britannique jusqu'à Halifax en Nouvelle-Écosse. Le groupe est en exploitation depuis plus de cinquante ans et ses entreprises sont unies pour offrir des services de transport intermodal, de transport routier, d'entreposage, de distribution, de logistique, de transbordement, de factage et de transport transfrontalier, et sont des chefs de file de l'industrie. Pour tout savoir sur Fastfrate Group, visitez www.fastfrate.com

À propos d'ASL Distribution Services : Un fournisseur de services complets de logistique de tierce partie (3PL) qui sont à la fois fondés sur l'actif et sur le courtage. Fondée en 1959, ASL fournit aux entreprises des solutions logistiques adaptées et transparentes, qui englobent l'entreposage, y compris la gestion des commandes en ligne et tous les modes de transport, le transport de chargements complets et partiels, le transport intermodal, les services de messagerie, de livraison de petits colis et la livraison accélérée grâce à sa propre flotte de camions et aux services de partenaires en transport. ASL exécute aussi la livraison du dernier kilomètre vers les résidences et les bureaux par l'entremise de son département « Precision Home & Office Deliveries » qui livre directement aux consommateurs les commandes passées en ligne. ASL offre également des services de gestion du transport de marchandises par l'entremise de son service de courtage, qui comprennent un programme de consolidation des livraisons transfrontalières en chargements partiel à partir de ses centres de distribution de Buffalo, Oakville et Winnipeg. Pour obtenir plus d'information sur ASL Distribution, consultez www.asldistribution.com

SOURCE Fastfrate Group

Renseignements: Manny Calandrino, President & CEO, Fastfrate Group - [email protected] ; Ron Tepper, Executive Chairman, Fastfrate Group - [email protected] ; Cole Dolny,President & CEO, ASL Distribution Services Limited - cole[email protected] ; Leonard Wyss, Chief Financial Officer, Tepper Holdings Inc. - [email protected]