La tradition d'égayer le courrier des Fêtes se poursuit

Un deuxième jeu de timbres, Éclat et lumières, a été conçu et illustré par Andrew Lewis. Inspirés par les cartes de Noël d'antan, ces timbres illustrent des images classiques des Fêtes : un renne (timbre PermanentMC au tarif du régime intérieur), des ballerines (envois à destination des États-Unis) et une perdrix dans un poirier (tarif du régime international). Ils ne manqueront pas d'apporter une touche de nostalgie à vos envois des Fêtes.

