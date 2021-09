La toute 1ère édition du Défi Préma-Québec débute cette fin de semaine

LONGUEUIL, QC, le 3 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Préma-Québec lance son Défi à l'échelle provinciale, tout au long du mois de septembre : marcher ou courir afin d'amasser des fonds pour les enfants prématurés.

La toute 1ère édition du Défi Préma-Québec se déroule

du 4 au 30 septembre prochain, de façon virtuelle.

Au Québec, 6000 bébés naissent prématurément chaque année. Préma-Québec propose donc le défi d'accumuler collectivement 6000 km, en un mois. Chaque kilomètre parcouru représente un bébé prématuré. Tous les fonds amassés contribueront à fournir des services essentiels aux enfants prématurés et leurs familles, et améliorer significativement leur qualité de vie.

Les participants peuvent effectuer la distance choisie sur plusieurs jours ou emmagasiner tous leurs kilomètres dans la même journée. Une application mobile est mise à leur disposition afin de suivre et d'enregistrer leur distance tout au long de leur parcours.

Pour en savoir plus sur le Défi Préma-Québec et s'inscrire, visitez le site web de l'évènement.

Préma-Québec organise cet évènement de collecte de fonds depuis près de 15 ans, sous la forme de La Marche pour les Prématurés. Cette année, l'évènement se réinvite en y ajoutant un volet course. Le Défi Préma-Québec est adapté autant pour les activités en famille que pour les défis de grande envergure : Marche, 5 km, 10 km, Demi-marathon et Marathon.

Préma-Québec

Saviez-vous qu'au Québec, 8% des naissances sont prématurées? C'est 6000 familles par année qui voient leur vie chamboulée par l'arrivée hâtive de leur bébé. Préma-Québec est le seul organisme québécois qui vient en aide directement aux enfants prématurés par l'entremise de services aux parents. Depuis 2003, c'est 35 000 familles aidées et plus de 1.8 million de $ en soutien offert. L'organisme offre des services essentiels tels que le soutien en allaitement, une ligne d'écoute, le prêt de tire-laits, ainsi que l'organisation de groupes d'entraide dans les 18 unités néonatales du Québec.

