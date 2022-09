La Tournée GCR est de retour !

MONTRÉAL, le 9 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Garantie de construction résidentielle (GCR) est fière d'annoncer le retour de la Tournée GCR, après une pause forcée en 2021 due à la pandémie liée à la COVID-19. Cette 4e édition portera sur des éléments techniques précis, comme l'efficacité énergétique et l'étanchéité de l'enveloppe des bâtiments. GCR ira à la rencontre des entrepreneurs en construction et des professionnels de l'industrie dans 8 villes du 12 au 27 septembre prochain.

« Pandémie oblige, nous avions été dans l'obligation d'annuler l'édition 2021 de la Tournée GCR et de reporter celle de 2022 à l'automne. Nous sommes donc heureux de pouvoir la tenir en personne à travers huit villes du Québec où nous irons à la rencontre des entrepreneurs pour leur donner des ateliers techniques sur des thématiques d'actualité. C'est en travaillant en collaboration avec les entrepreneurs que nous favoriserons encore plus la qualité de la construction résidentielle neuve au Québec », déclare Daniel Laplante, président-directeur général de GCR.

L'efficacité énergétique des bâtiments et les responsabilités des entrepreneurs

GCR s'attend à ce que plus de 1 300 entrepreneurs, professionnels et autres intervenants de l'industrie de la construction résidentielle s'inscrivent à l'événement qui se tiendra dans les huit villes visitées par GCR lors de la Tournée, soit Québec, Rimouski, Saguenay, Gatineau, Boucherville, Laval, Trois-Rivières et Sherbrooke.

Comme dans les éditions précédentes, les participants assisteront à différents ateliers et pourront rencontrer les dirigeants et les experts de GCR afin d'échanger avec eux sur leur réalité et leurs préoccupations.

Voici les ateliers offerts :

Efficacité énergétique : GCR présentera le nouveau Code national de l'énergie pour les bâtiments 2015 (CNÉB) ainsi que la partie 11 du Code national du bâtiment 2010 (modifié), traitant de l'efficacité énergétique. À travers différents exemples concrets, les experts de GCR exposeront les erreurs décelées en chantier qui se traduisent par des réclamations et les gestes à poser pour les éviter ou les corriger.

La Tournée GCR 2022 reconnue comme formation continue par la RBQ

La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) a reconnu la Tournée GCR 2022 en tant que formation spécifique pour les répondants en exécution de travaux de construction détenant une licence pour les sous-catégories suivantes :

Techniques de construction

1.1.1 - Entrepreneur en bâtiments résidentiels neufs visés à un plan de garantie, classe I

1.1.2 - Entrepreneur en bâtiments résidentiels neufs visés à un plan de garantie, classe II

Rappelons que la formation continue obligatoire (FCO) est en vigueur depuis le 1er avril dernier et concerne près de 30 000 répondants en exécution de travaux qui devront suivre de 16 à 32 heures de formation tous les deux ans afin de maintenir leur qualification pour leur licence. La durée de la formation offerte à la Tournée GCR 2022 est de 2,5 h et le nombre d'heures qui seront reconnues aux répondants est de 2,5. Une attestation de participation sera remise par courriel aux participants qui auront complété la formation en entier.

Remise de distinctions

Dans chaque ville visitée par la Tournée GCR, des distinctions seront remises à des entrepreneurs qui se sont démarqués en 2021. GCR juge en effet important de souligner le travail des entrepreneurs qui ont un bon dossier technique et financier ainsi qu'une bonne gestion des dossiers de réclamation. Un peu plus de 150 entrepreneurs seront reconnus lors de la Tournée.

Un gros merci aux partenaires de la Tournée

GCR est fière d'avoir pu compter sur l'appui de plusieurs partenaires pour la Tournée GCR 2022. Elle remercie ses deux partenaires principaux : la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) et Banque Nationale. Elle tient également à remercier ses partenaires réguliers, soit la Commission de la construction du Québec (CCQ), le Regroupement des Gestionnaires et Copropriétaires du Québec (RGCQ) ainsi que la Société d'habitation du Québec (SHQ).

Les huit villes visitées

Voici les dates et les villes visitées au cours de la Tournée GCR 2022 :

12 septembre : Québec

13 septembre : Rimouski

15 septembre : Saguenay

19 septembre : Gatineau

20 septembre : Boucherville

22 septembre : Laval

26 septembre : Trois-Rivières

27 septembre : Sherbrooke

Mesures sanitaires à respecter

Veuillez noter que l'événement se déroulera en respectant les mesures sanitaires en vigueur.

Pour plus de détails sur la Tournée GCR 2022

À propos de Garantie de construction résidentielle

Garantie de construction résidentielle a pour mission d'administrer le Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs pour l'ensemble du Québec et d'assurer la protection des acheteurs. Son engagement vise l'amélioration de la qualité de la construction résidentielle et son conseil d'administration regroupe notamment des professionnels de l'ingénierie, de l'architecture et du droit, des représentants d'organismes gouvernementaux et des personnes issues des associations de consommateurs et d'entrepreneurs en construction.

