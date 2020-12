L'initiative lancée par le Massif de Charlevoix à l'automne 2019 a pour objectif d'offrir un rendez-vous sans pareil avec la nature, la créativité, l'innovation et l'imagination. C'est sur le concept numérique proposé par Hydro-Québec et lg2 que le Massif a arrêté son choix. Il permettra aux skieurs de vivre une expérience grandeur nature ainsi qu'à de nombreux internautes de découvrir, grâce aux médias sociaux, ce qui fait du Québec un pôle de compétences mondial dans le domaine des énergies renouvelables.

Selon un récent sondage mené par Hydro-Québec sur les perceptions des énergies renouvelables, 20 % des répondants ne voyaient pas en Hydro-Québec une entreprise productrice d'énergie renouvelable. Dans un contexte de transition énergétique et de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre (GES), il importe que le Québec se positionne comme un leader dans le secteur des énergies renouvelables et que le plus possible de Québécois soient de fiers ambassadeurs de notre énergie propre.

Hydro-Québec va investir environ 300 000 $ dans cette campagne publicitaire d'exception. Ce budget couvre la production visuelle et la conception créative de la télécabine, la création d'un site Web, la production de contenu pour les réseaux sociaux et l'achat d'espaces publicitaires dans différents médias québécois. L'expérience immersive et le concept créatif développé pour la télécabine pourront être réutilisés à l'occasion d'autres événements ou activités d'Hydro-Québec.

Cette campagne est couverte par le budget annuel de publicité d'Hydro-Québec et n'a aucune incidence sur les tarifs d'électricité.

Hydro-Québec tient à souligner l'ingéniosité technologique et le talent créatif de l'entreprise québécoise lg2.

Louis-Olivier Batty, Attaché de presse, Hydro-Québec; Maude Barrette Desjardins, Directrice des communications, Le Massif

