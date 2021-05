L'investissement marque une avancée importante vers la concrétisation de la circularité du plastique et alimentera l'expansion de l'entreprise à l'échelle mondiale

MONTRÉAL, le 21 mai 2021 /CNW Telbec/ - En cette Semaine de l'économie verte du Québec, Pyrowave a annoncé aujourd'hui qu'elle avait reçu un investissement supplémentaire de la part du Fonds de solidarité FTQ (le « Fonds »).

Le nouvel investissement du Fonds viendra soutenir la croissance de Pyrowave en complétant la ronde d'investissement de série B dont la clôture avait eu lieu en avril 2020 et qui avait été dirigée par Michelin Ventures. Le produit supplémentaire servira à appuyer la demande en rapide progression pour la technologie de pointe de Pyrowave par des sociétés qui souhaitent adopter des solutions leur permettant d'atteindre leurs objectifs en matière de développement durable.

Pyrowave et Michelin ont conclu une entente de développement conjoint en novembre dernier afin d'unir leurs efforts pour mettre en place la première usine d'envergure industrielle pouvant convertir les déchets de polystyrène en monomère de styrène à faible émission de carbone. Ce partenariat assurera que la technologie de Pyrowave respecte les plus hautes normes de qualité et de performance du secteur des produits chimiques en vue de l'obtention d'une certification et d'un déploiement à l'échelle commerciale sur les marchés internationaux. À la suite de l'annonce de ce partenariat, de nombreuses sociétés du secteur ont contacté Pyroware pour introduire du monomère de styrène à faible émission de carbone dans leurs produits. Le financement supplémentaire du Fonds permettra à Pyroware de pouvoir répondre à la demande croissante pour sa technologie.

« Cet investissement représente l'intense dynamisme entourant le développement durable. Il montre également que les technologies robustes protégées par de solides droits de propriété intellectuelle ont le potentiel de perturber une industrie centenaire tout en étant bénéfiques pour l'environnement, a déclaré Jocelyn Doucet, président et chef de la direction de Pyroware. Il y dix ans, il était très difficile d'attirer des investissements pour l'innovation dans le secteur de la conversion des déchets en produits chimiques, mais les organisations se rendent compte maintenant de l'ampleur de l'impact de nos produits sur l'environnement et soutiennent les technologies qui permettent de changer le statu quo. »

En plus de favoriser les activités mondiales de Pyrowave, le nouveau financement du Fonds de solidarité FTQ stimulera l'économie locale du Québec en créant des emplois dans le secteur des technologies propres. « Le développement durable fait partie de la mission, des valeurs et des pratiques du Fonds de solidarité FTQ depuis sa création, il y a de cela 38 ans, a réitéré Christian G. Brosseau, vice-président aux Investissements, Capital structurant, énergie et environnement, du Fonds de solidarité FTQ. Cet investissement illustre concrètement notre stratégie, qui vise à soutenir les entreprises les plus novatrices qui affichent un fort potentiel de croissance et mettent l'accent sur l'environnement. »

L'annonce de l'investissement du Fonds de solidarité FTQ dans Pyrowave qui est faite aujourd'hui suit la parution de la société, la semaine dernière, devant le comité fédéral sur l'exportation des technologies propres au cours de laquelle Jocelyn Doucet, président et chef de la direction, a parlé de l'importance de se pencher sur les coûts environnementaux du carbone pour accroître la compétitivité des entreprises des technologies propres.

Fondée en 2014, Pyrowave dispose de la technologie la plus avancée pour recycler les déchets de polystyrène en produits pouvant remplacer en toute transparence les produits chimiques vierges. Pyrowave offre une technologie unique qui régénère les plastiques post-consommation en les décomposant en produits intermédiaires qui servent à refaire des plastiques identiques aux plastiques vierges, en leur redonnant leur pleine valeur sans réduire leur qualité. La technologie brevetée de dépolymérisation catalytique par micro-ondes de Pyrowave procure une technologie de micro-ondes haute puissance modulaire et évolutive à l'échelle mondiale, qui se trouve actuellement à l'avant-plan d'une nouvelle révolution visant à accroître l'efficience des ressources. Grâce à sa technologie novatrice à faible émission de carbone, Pyrowave ouvre la voie à une véritable économie circulaire du plastique. En avril dernier, la contribution de Pyrowave au développement durable a été reconnue par BloombergNEF (BNEF), qui a annoncé que l'entreprise faisait partie des 12 lauréats des prix BNEF Pioneers 2021 qui font progresser l'économie faible en carbone grâce à des solutions novatrices. De plus, Pyrowave a été sélectionnée parmi les 1 000 solutions les plus prometteuses par le prestigieux Solar Impulse Foundation's World Alliance for Efficient Solutions.

À propos de Pyrowave

Pyrowave est un pionnier de l'électrification des procédés chimiques par micro-ondes à faible empreinte carbone. Pyrowave est aussi un leader de l'économie circulaire des plastiques et du recyclage chimique par micro-ondes qui permet de régénérer les plastiques post-consommation et post-industriels en de nouveaux plastiques, redonnant à ces ressources leur pleine valeur. Sa plateforme technologique brevetée de dépolymérisation catalytique par micro-ondes haute puissance est la plus avancée au monde et est aujourd'hui à l'avant-plan de la nouvelle génération de plastiques. En restaurant les plastiques à leur état moléculaire identique aux matières vierges, la technologie Pyrowave permet de recycler les plastiques à l'infini et offre une solution d'économie circulaire pour relever le défi mondial du recyclage des plastiques.

www.pyrowave.com

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ s'investit pour une meilleure société grâce à l'épargne de ses plus de 700 000 actionnaires. Au moyen de ses investissements en capital de développement et capital de risque, le Fonds cherche notamment à contribuer à la transition vers une économie plus verte, un monde du travail centré sur l'humain, et une société en meilleure santé. Il offre aux entreprises du financement non garanti et de l'accompagnement stratégique. Avec un actif net de 15,6 milliards de dollars au 30 novembre 2020, le Fonds appuyait plus de 3 300 entreprises partenaires et plus de 220 000 emplois.

SOURCE Fonds de solidarité FTQ

Renseignements: Virginie Bussières, Pyrowave, [email protected]; Nicolette Addesa, Edelman Canada, 514-914-7822, [email protected]; Patrick McQuilken, Fonds de solidarité FTQ, 514 703-5587, [email protected]

Liens connexes

https://www.fondsftq.com/