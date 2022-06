La technologie unique AIRxTOUCH développée par iNUI Studio au service des clients du réseau

AIRxTOUCH est une borne interactive dotée d'un écran pouvant être actionné à distance, juste par captation de mouvement, avec l'avantage de ne présenter aucun risque sanitaire. Adoptée par les clients de St-Hubert, ses franchisés et les brigades opérationnelles, cette technologie s'est rapidement imposée comme un véritable indispensable pour les équipes. Les clients de la chaîne ont vite été ravis de pouvoir commander sans contact physique avec l'écran, surtout dans le contexte sanitaire actuel. Les franchisés et les équipes en restaurant, pour leur part, se réjouissent de pouvoir offrir cette nouvelle solution à leurs invités, tout en réduisant le temps d'attente lors de la commande. La conjoncture teintée par une pénurie de main-d'œuvre généralisée octroie également aux nouvelles bornes de commande leur indispensabilité.

Alors que le marché de la restauration se dirige de plus en plus vers le « sans contact », St-Hubert confirme sa modernité en étant précurseur au Canada et même en Amérique du Nord. D'ailleurs, la chaîne prévoit une deuxième commande de bornes AIRxTOUCH au cours de l'année.

« Nous analysions et envisagions la mise en place de bornes de commande depuis plusieurs années déjà, mais nous voulions être certains d'offrir la meilleure des options à notre réseau. Avec les défis sanitaires des dernières années, une technologie sans contact devenait essentielle. Quelle joie, donc, de pouvoir doter nos restaurants d'un produit ingénieux, voire révolutionnaire ! Chez St-Hubert, comme toujours, on veut offrir ce qu'il y a de mieux, sans compromis pour le client. »

-- Richard Scofield, Président du Groupe St-Hubert

« Nous sommes ravis d'avoir été choisis par St-Hubert pour équiper leurs comptoirs en bornes de commande sans contact. Avec ce nouveau déploiement de bornes AIRxTOUCH dans ses restaurants, St-Hubert affirme son appétit d'innovation et sa capacité à être précurseur. Nous nous réjouissons de collaborer avec cette marque emblématique et d'apporter une technologie adoptée à la fois par les franchisés du réseau et leurs nombreux clients. Notre partenariat avec St-Hubert nous met dans une excellente position afin d'étendre et de renforcer notre présence sur le marché québécois et canadien. »

-- Olivier Raulot, Fondateur et Chef de la Direction d'iNUI Studio

À propos de Groupe St-Hubert

Le Groupe St-Hubert compte plus de 6 000 employés répartis au sein de deux divisions, la restauration et la production et la distribution de produits alimentaires. Ses deux sièges sociaux sont situés au Québec, à Laval et à Boisbriand. Fondée en 1951 à Montréal, Les Rôtisseries St-Hubert Ltée comprend aujourd'hui plus de 120 rôtisseries au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick, et sert plus de 28 millions de repas annuellement. La division St-Hubert Détail produit et distribue plus de 500 produits alimentaires sous diverses marques dans les épiceries à travers le Canada. L'entreprise détient une longue tradition d'innovation et s'applique constamment à satisfaire les besoins de ses clients.

À propos de iNUI Studio

iNUI Studio est une entreprise de technologie avancée basée au Luxembourg. La société a développé et breveté AIR TOUCH® (octroyé aux USA et en Europe), une technologie basée sur la reconnaissance des gestes en temps réel permettant une interaction sans contact.

SOURCE Groupe St-Hubert

Renseignements: Josée Vaillancourt, Directrice, Communications et Fondation St-Hubert, Groupe St-Hubert, Cellulaire : 514 913-3741, [email protected] ; Olivier Raulot, Fondateur, propriétaire et chef de la direction, iNUI Studio, iNUI Studio, Cellulaire : 352 661 512 312, [email protected]