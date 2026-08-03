Avec le PX4 Pro, Hisense déploie l'expérience cinématographique professionnelle dans la maison

QINGDAO, Chine, 3 août 2026 /CNW/ -- Hisense, une marque de premier plan dans le domaine de l'électronique grand public et des appareils électroménagers, annonce aujourd'hui le lancement du PX4 Pro, un nouveau projecteur laser trichromatique conçu pour intégrer le grand écran à la vie quotidienne. Avec des projections de 80 à 200 pouces, il assure un divertissement immersif pour les films, les rencontres sportives et les jeux vidéo, aussi bien en journée qu'en soirée.

Au cœur de l'expérience se trouve la capacité d'amener la grandeur du cinéma dans la maison. Avec 3 500 lumens ANSI, le PX4 Pro offre des images vives et lumineuses avec la clarté et l'impact visuel nécessaires pour une expérience vraiment immersive sur grand écran.

Alimenté par le moteur laser numérique 3.0 LPUMC, le PX4 Pro offre une plage de couleurs BT.2020 de 118%, reproduisant une plus grande gamme de couleurs riches et réalistes afin que les utilisateurs puissent profiter de nouvelles gradations et des nuances voulues par les créateurs de contenu. Sa technologie exclusive Dynamic Grayscale et son objectif Iris optimisé révèlent chaque détail même dans les scènes sombres et les contenus HDR pour apporter plus de profondeur et de réalisme à chaque image.

Le PX4 Pro ne se contente pas de remplacer la télévision pour regarder des films, il redéfinit le champ des possibles d'un projecteur, aussi bien en journée qu'en soirée. Il s'agit du premier projecteur cinéma laser trichromatique au monde certifié par FreeSyncMC Premium. Il permet aux joueurs de profiter d'une latence ultra faible de 1 ms, d'un taux de rafraîchissement de 240 Hz avec une résolution 2 K, et des technologies VRR et Dolby Vision Gaming. Avec le Xbox Cloud Gaming prochainement disponible via une future mise à jour VIDAA, les utilisateurs pourront également profiter des meilleurs jeux, sans nécessiter de console.

Une soirée ciné réussie ne se limite pas au format de l'image. L'important est de se plonger dans l'histoire, de voir les couleurs comme elles sont censées être vues et de saisir les détails qui font que chaque scène semble réelle. Avec le PX4 Pro, cette expérience s'étend au-delà de la soirée cinéma pour inclure les rencontres sportives, les divertissements familiaux et les jeux immersifs, offrant ainsi de nouvelles façons d'intégrer le grand écran aux activités du quotidien.

À propos de Hisense

Créée en 1969, Hisense est une marque mondiale de premier plan dans les domaines de l'électroménager et de l'électronique grand public, présente dans plus de 180 pays et spécialisée dans la fourniture de produits multimédias de qualité, d'appareils électroménagers et de solutions informatiques intelligentes. Selon Omdia, Hisense se classe au 1er rang mondial dans le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus (T1 2023 2026). À l'origine de la technologie RGB MiniLED, Hisense continue de mener l'innovation de nouvelle génération dans ce domaine. En tant que sponsor officiel de la Coupe du monde de la FIFA 2026MC, Hisense met en place des partenariats sportifs mondiaux afin de nouer des liens avec des publics du monde entier.

SOURCE Hisense

CONTACT : Relations publiques de Hisense : [email protected] ; RuderFinn Thunder (agence pour Hisense) : [email protected]