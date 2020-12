La technologie innovante de diagnostic en santé mentale développée par diaMentis a été acceptée dans le programme accéléré de la FDA

QUÉBEC, le 17 déc. 2020 /CNW Telbec/ - diaMentis annonce que sa technologie d'aide au diagnostic en santé mentale a été acceptée par la U.S. Food and Drug Administration (FDA) dans son programme accéléré de développement et d'évaluation Breakthrough Devices Program. Une fois approuvée, cette technologie pourra servir aux médecins de première ligne et aux psychiatres afin d'apporter une méthode objective dans leurs prises de décision dans le cadre du diagnostic des patients et en premier lieu pour les personnes souffrantes de bipolarité et de schizophrénie.

Une première mondiale

Aucun outil d'aide au diagnostic n'est actuellement disponible en santé mentale sur l'échiquier mondial. Il s'agit d'une reconnaissance importante, car pour le moment, les diagnostics dans ce domaine sont obtenus exclusivement à partir d'observation de signes et de symptômes cliniques; ces diagnostics pouvant dans certains cas prendre jusqu'à 5 et 7 ans avant d'être confirmés. Ces délais et cette incertitude peuvent contribuer à augmenter la gravité et la sévérité de ces maladies, faute de disposer d'une technologie médicale appropriée.

« Le temps est un facteur clef de succès pour les personnes atteintes de maladies mentales. L'outil d'aide au diagnostic de diaMentis pourrait avoir un impact très important sur leur vie, ainsi que celle de leurs familles. Le caractère rapide et robuste de notre nouvelle approche technologique sera probablement d'une grande utilité pour les professionnels de la santé confrontés aux problèmes de santé mentale. Plus rapidement on peut identifier les maladies en cause, plus rapidement on peut espérer offrir des soins adéquats et réduire les effets négatifs à long terme », a déclaré Normand Tremblay, Président et chef de la direction de diaMentis.

« La technologie que nous développons permet d'analyser les informations obtenues à partir d'un électrorétinogramme, un examen simple et non invasif de l'œil. Le développement de nouvelles méthodes d'analyse propriétaires et l'élaboration de modèles de calcul plus adaptés aux biomarqueurs exprimés dans différentes maladies mentales ajoutent une mesure objective dans le processus de diagnostic. Cette désignation nous permettra d'interagir avec la FDA afin de valoriser plus efficacement le développement de notre technologie », a ajouté le Docteur Claude Hariton, Vice-président et chef de la direction scientifique.

Programme accéléré de la FDA

Le Breakthrough Devices Program est un programme de la FDA, créé entre autres pour les technologies médicales innovantes qui permettent un diagnostic plus efficace de maladies potentiellement mortelles ou irréversiblement invalidantes, comme certaines maladies mentales. L'objectif de ce programme est de fournir aux patients et aux prestataires de soins de santé un accès rapide à ces technologies en accélérant leur processus de développement et d'évaluation, tout en respectant les standards élevés de la FDA.

À propos de diaMentis

diaMentis est une entreprise québécoise de développement de technologie médicale, précurseur dans le domaine du développement d'outil d'aide au diagnostic pour différentes maladies en santé mentale. Établie dans la ville de Québec depuis 2015, l'entreprise emploie 23 employés à temps plein. Il s'agit d'un essaimage des travaux de recherche de l'Institut en santé mentale de Québec (IUSMQ), affilié à l'Université Laval. diaMentis développe des méthodes propriétaires d'analyse des biomarqueurs présents dans les signaux de la rétine. Pour plus d'information, visitez le site www.diamentis.com.

