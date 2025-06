PARIS, le 12 juin 2025 /CNW/ - diaMentis, détentrice d'une technologie innovante d'aide au diagnostic en santé mentale et reconnue par la Food and Drug Administration (FDA) comme une avancée scientifique majeure a récemment été sélectionnée par Dassault Systèmes pour participer à son programme accélérateur 3DEXPERIENCE Lab. Ce programme unique offre aux quelques entreprises sélectionnées sur le volet l'accès à diverses ressources et applications technologiques de pointe dans le développement de technologies innovantes en réponse aux défis majeurs du monde d'aujourd'hui.

Les derniers résultats obtenus avec les différentes méthodes innovantes brevetées de diaMentis ont récemment été publiés dans une revue scientifique de renom (Biomedical Signal Processing and Control). Ces résultats cliniques obtenus à l'issue de la première analyse intérimaire (IA1) démontrent des niveaux de performance jamais atteints dans le domaine de la mise en évidence de marqueurs biologiques spécifiques au trouble bipolaire de type I et à la schizophrénie.

« La sélection de diaMentis par Dassault Systèmes pour son 3DEXPERIENCE Lab constitue une nouvelle marque de reconnaissance par une entreprise réputée et reconnue mondialement. Elle nous permettra d'optimiser notre développement industriel en ayant recours à leur plateforme 3DEXPERIENCE et à leurs experts des domaines des technologies et de la santé, » indique Bernard Guimont, Vice-président, chef de la direction financière et des partenariats de diaMentis.

diaMentis est en phase finale de développement d'un Software as a Medical Device (SaMD) qui, une fois homologué, permettra de venir en aide aux cliniciens de façon objective afin de diagnostiquer et de traiter plus rapidement et plus efficacement les maladies mentales, dont la schizophrénie et le trouble bipolaire de type I.

« Nous croyons que notre plateforme technologique qui utilise le signal rétinien à haute densité (High-Density Retinal Signal), permettra d'intervenir autant dans le domaine des maladies psychiatriques, non-psychiatriques que neurologiques, » affirme Normand Tremblay, Cofondateur et PDG de diaMentis.

M. Tremblay ajoute : « Le fardeau social et économique lié à ces maladies est astronomique et exerce une pression financière énorme sur les systèmes de santé à l'échelle mondiale. Une fois homologuée, la technologie de diaMentis contribuera non seulement à sauver et améliorer des vies, mais aussi à rendre l'offre de soins nettement plus efficiente. ».

À propos de diaMentis

Issue de travaux réalisés à l'Université Laval, diaMentis détient des droits de propriété intellectuelle sur l'analyse des signaux rétiniens. Elle dispose de brevets approuvés aux États-Unis, au Canada et est en attente d'octroi de brevets dans plusieurs autres pays. Compte tenu de ses résultats scientifiques de plus en plus étayés et afin de compléter son processus d'homologation, diaMentis est à la recherche de financement à court terme d'un montant de 10 M$ US, en vue de finaliser son étude de validation clinique auprès de sites cliniques américains et canadiens.

SOURCE diaMentis

Source: diaMentis, 1100D1-2875, boulevard Laurier, Quebec (Quebec) G1V 2M2, Canada; Personne-ressource : Geneviève Proulx, Coordonnatrice exécutive, [email protected], +1 418 998 5554