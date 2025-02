QUÉBEC, le 5 févr. 2025 /CNW/ - Détentrice d'une technologie innovante d'aide au diagnostic, reconnue par la Food and Drug Administration (FDA) comme une avancée scientifique majeure, diaMentis dévoile des résultats sans précédent pour l'optimisation et l'accélération du diagnostic des maladies mentales, marquant du même coup un tournant significatif pour l'entreprise québécoise.

Mis en lumière dans la revue internationale évaluée par les pairs Biomedical Signal Processing and Control, l'étude de diaMentis révèle des zones du signal rétinien jusqu'alors inexplorées, et identifie de nouveaux facteurs clés pour mieux différencier les troubles mentaux. Cette avancée permettra notamment un diagnostic beaucoup plus efficace de maladies mentales, soit la schizophrénie et la bipolarité de type 1.

Ces résultats pourraient être déterminants pour provoquer un changement de paradigme majeur dans la gestion de la santé mentale, et réduire de manière significative la charge globale des soins institutionnels et communautaires. Dans la mesure où les capitaux et ressources supplémentaires nécessaires sont obtenus, la technologie innovante d'aide au diagnostic de diaMentis pourrait être appliquée à d'autres domaines thérapeutiques qui ont également besoin d'être modernisés.

Ce que l'étude révèle

L'étude met en évidence la pertinence du signal rétinien à haute densité pour le décryptage des biosignatures, tel que décrit dans le portefeuille de brevets et de demandes de brevets de diaMentis.

L'étude confirme l'efficacité exceptionnelle des modèles de prédiction de diaMentis et de son concept breveté RSPA® (traitement et analyse des signaux rétiniens). Ce système utilise des signaux rétiniens à haute densité pour construire des fonctions mathématiques permettant de prédire si un patient présente un état pathologique.

Les cartographies des prédicteurs montrent que les classificateurs importants se trouvent dans des zones du signal rétinien jamais étudiées auparavant. Cela permet d'extraire plusieurs biomarqueurs, répartis sur l'ensemble des données, contrairement aux composants ERG conventionnels qui sont plus rares et moins visibles.

La version complète de l'étude est disponible sur le site de Biomedical Signal Processing and Control.

Répondre aux enjeux dans le diagnostic de certaines maladies mentales

Les scientifiques ont établi depuis longtemps qu'un diagnostic précis lors des premiers stades d'un trouble psychotique contribue à un traitement pertinent plus rapide, réduisant ainsi la durée des épisodes de psychose non traités. Ceci améliore de façon significative le bien-être à long terme de la plupart des patients.

Puisque les symptômes peuvent ne pas encore être pleinement exprimés au début de la maladie, se développer lentement et/ou se superposer à d'autres maladies, de fréquentes erreurs de diagnostic ou de longs délais de l'ordre de cinq à dix ans peuvent survenir, et ce, malgré la haute qualification des cliniciens, qui sont parfois nombreux à devoir se mobiliser auprès d'un seul patient123.

Aux États-Unis, plus de 57,8 millions d'adultes souffrent de l'une de ces maladies 4 entraînant plus de 300 millions de consultations médicales par an. La charge associée à la santé mentale est estimée à plus de 280 milliards de dollars américains par an pour l'économie américaine 5 .

entraînant plus de 300 millions de consultations médicales par an. La charge associée à la santé mentale est estimée à plus de 280 milliards de dollars américains par an pour l'économie américaine . Au Canada , l'incidence des symptômes significatifs de maladie mentale chez les adultes6, et les impacts économiques sur le système de santé qui y sont associés sont, toutes proportions gardées, relativement similaires à ceux rapportés aux États-Unis.

« Les résultats de notre étude pourraient être déterminants pour provoquer un changement de paradigme majeur dans la gestion de la santé mentale, et réduire de manière significative la charge globale des soins institutionnels et communautaires. Dans la mesure où les capitaux et ressources supplémentaires nécessaires sont obtenus, notre technologie innovante pourrait être appliquée à d'autres domaines thérapeutiques qui ont également besoin d'être modernisés. »

- Normand Tremblay, président et chef de la direction, diaMentis

« Au cours des derniers mois, l'analyse intérimaire des résultats de l'étude clinique, et le perfectionnement de nos modèles mathématiques a donné lieu à des résultats exceptionnels. Ceux-ci nous encouragent à poursuivre notre objectif, qui est de transformer et de moderniser la façon dont les patients atteints de SZ et de BP1 sont diagnostiqués, permettant ainsi une prise en charge optimale. »

- Claude Hariton, PhD, DSc, vice-président et directeur scientifique.

À propos de diaMentis

Issue de travaux réalisés à l'Université Laval, diaMentis détient des droits de propriété intellectuelle sur l'analyse des signaux rétiniens, et dispose d'un brevet approuvé aux États-Unis, et en attentes de confirmations de ses demandes de brevets dans plusieurs pays. L'entreprise compte plus de 100 actionnaires individuels et institutionnels. Compte tenu des évidences scientifiques de plus en plus étayées, diaMentis cherche désormais à lever 17,5 M$ US supplémentaires, dont 7,5 M$ alloués à la conclusion de son étude de validation sur des sites cliniques américains et canadiens, et 10 M$ alloués à la finalisation de tous les aspects liés à l'industrialisation de ses solutions, y compris la poursuite de sa première vague d'approbations réglementaires aux États-Unis et au Canada.

