CHANGZHOU, Chine, le 13 oct. 2023 /CNW/ - « Le module doit assumer l'entière responsabilité de la stabilité et de la fiabilité, et les technologies actuelles sont les technologies les plus durables et les plus pratiques pour lutter contre les changements climatiques », a déclaré M. Pierre Verlinden, scientifique en chef de Trina Solar, lors de l'International Photovoltaic Power Generation and Smart Energy Conference & Exhibition.

L'événement, qui est le salon le plus professionnel et influent de l'industrie de l'énergie photovoltaïque, s'est tenu à Lisbonne, au Portugal, du 18 au 22 septembre.

Lors d'une table ronde, M. Pierre Verlinden a déclaré que Trina Solar a concentré ses efforts sur les technologies les plus rentables et les plus durables à l'heure actuelle. La société a investi massivement dans l'innovation technologique et a dirigé la mise au point de la technologie TOPCon en 2015, presque immédiatement après l'introduction de la technologie PERC, constituant ainsi une base solide pour l'industrialisation des produits de type N. Avec le début de la production de masse des modules de la série Vertex N 700W+ en août, Trina Solar devient le premier fabricant de modules à fabriquer en série des modules TOPCon d'une puissance supérieure à 700 W.

Lors de l'événement tenu à Lisbonne, Adele Zhao, responsable des solutions produits et du marketing de Trina dans la région EMOA, a également prononcé un discours intitulé The Road to Sustainable Technology, présentant les plus récentes technologies, les nouveaux produits durables et les nouvelles solutions énergétiques intelligentes de l'entreprise.

Le module Vertex de type N hautement fiable a passé le test de batteuse du Renewable Energy Test Center à Fremont, en Californie, démontrant d'excellents résultats. De plus, PV Evolution Labs de Napa, en Californie, a reconnu Trina Solar comme l'une des « entreprises les plus performantes » pendant neuf années consécutives en raison des excellentes performances des modules de la série Vertex N 700W de l'entreprise.

La valeur élevée des modules Vertex de type N est soulignée par son concept de « taille idéale » et ses petits, moyens et grands formats, maximisant la puissance de sortie et réduisant le coût actualisé de l'énergie. Le recyclage des panneaux solaires empêche les matériaux précieux de se retrouver dans les sites d'enfouissement et favorise une économie circulaire.

Trina Solar s'engage à minimiser la probabilité de remplacement du module tout en améliorant le rendement énergétique tout au long de la durée de vie du produit. La gamme complète des modules Vertex de 210 mm a reçu la certification relative à l'empreinte carbone décernée par TÜV Rheinland l'année dernière. Les modules Vertex S+ de l'entreprise peuvent réduire les émissions de carbone de 11 %, le plastique des feuilles de fond étant remplacé par du verre, lequel peut être recyclé.

« Le monde doit travailler ensemble pour améliorer le développement durable », a déclaré Adele Zhao dans son discours, ajoutant que Trina Solar, au moyen de sa technologie de pointe et de ses solutions d'énergie photovoltaïque et de stockage intégrées, contribue grandement au développement vert en offrant des produits de haute qualité et à faible émission de carbone, dans le but de faire bénéficier l'humanité entière de l'énergie solaire (« Solar energy for all »).

À la fin du mois de juin, la production totale d'énergie verte de Trina Solar était de 202,5 milliards de kWh, ce qui a permis de réduire les émissions de CO2 de 201,89 millions de tonnes.

Le 6 septembre, la Chambre de commerce de l'Union européenne en Chine a décerné à Trina Solar le prix de « chef de file pour la décarbonisation » pour ses réalisations en matière de transition vers une économie à faibles émissions de carbone et d'atténuation des changements climatiques.

Trina Solar s'engage à devenir le chef de file dans le domaine des solutions d'énergie solaire intelligente et à faciliter la transformation de nouveaux systèmes d'alimentation pour un avenir carboneutre.

SOURCE Trina Solar Co., Ltd

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : +86-21-6057-5302, [email protected]; [email protected]