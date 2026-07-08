La technologie de stockage de la neige gagne rapidement du terrain en Amérique du Nord

La dernière destination de choix à déployer le système est Aspen Snowmass.

« Cet investissement vise à réduire notre dépendance à la fabrication de neige en début de saison, ce qui se traduit par des économies d'eau et d'énergie significatives, et nous permet d'offrir une expérience client plus fiable en début de saison », déclare Chris Miller, vice-président principal, développement durable et promotion d'Aspen One dans une entrevue au Colorado Sun

Nnommée parmi les meilleures inventions de 2025 par le TIME, cette technologie améliore la durabilité en réduisant l'énergie et l'eau habituellement nécessaires à la fabrication de la neige à la fin de l'automne, étant donné que la neige est produite en hiver dans des conditions optimales, puis empilée et recouverte de couvertures isolantes au printemps. Le taux moyen de rétention de la neige est de 80 %.

« En moins de deux ans, nous avons réalisé près de 20 installations en Amérique du Nord et plus de 150 dans le monde au cours des quatre dernières années. Une station peut compter jusqu'à dix réserves de neige », déclare Antti Lauslahti, chef de la direction de Snow Secure.

« Nos trois premiers programmes pilotes nord-américains de l'an dernier ont tous augmenté leurs commandes pour cette saison. Nous sommes en pourparlers avec environ 80 stations à travers le continent, signe d'une percée majeure sur le marché pour les saisons à venir. Nous nous sommes associés à SMI Snowmakers afin de répondre à la demande croissante en Amérique du Nord. »

Le plus important projet de Snow Secure se trouve à la station de ski Levi en Finlande. Grâce à l'entreposage de la neige, la station pourra garantir l'ouverture de la Coupe du monde de ski alpin de la FIS en novembre. Levi entame sa huitième année d'utilisation du système, stockant un volume 30 fois plus important qu'un projet pilote standard.

Snow Secure propose des systèmes durables de stockage de la neige brevetés qui assurent des conditions de neige fiables pour les stations de ski. En combinant l'ingénierie finlandaise à une expertise pratique en montagne, l'entreprise offre des solutions complètes de planification, d'isolation et de gestion de la neige.

SOURCE Snow Secure USA Inc

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