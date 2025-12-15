L'entreposage de la neige de pointe garantit des ouvertures précoces des stations et protège le tourisme hivernal local English

Nouvelles fournies par

Snow Secure USA Inc

15 déc, 2025, 03:04 ET

L'innovation de Snow Secure change la donne en matière d'exploitation fiable des stations en début de saison partout en Amérique du Nord.

SANTA FE, Nouveau-Mexique, 15 décembre 2025 /CNW/ - Quelques semaines seulement après avoir été nommée parmi les meilleures inventions de 2025 par TIME, Snow Secure connaît une forte croissance en Amérique du Nord alors que sa technologie redéfinit la planification et le fonctionnement des stations de ski.

L'idée fondamentale est simple : fabriquer la neige dans des conditions hivernales optimales, la stocker naturellement sans additifs ni produits chimiques sous des couvertures isolantes de manière efficace pendant l'été et la réutiliser au début de la saison suivante.

Le projet X de Bogus Basin portait sur la mise à l’essai du système de stockage de la neige Snow Secure. Nate Shake, directeur des opérations à Bogus Basin, a admis qu’il était sceptique au départ : « J’étais loin d’être convaincu que nous pourrions mener cela à bien Je n'imaginais pas un tel succès », a-t-il déclaré. Il a aussi été agréablement surpris par les coûts. « Nous avons été stupéfaits lorsqu’ils nous ont annoncé le prix, c’était très économique », a déclaré M. Shake.
Le projet X de Bogus Basin portait sur la mise à l’essai du système de stockage de la neige Snow Secure. Nate Shake, directeur des opérations à Bogus Basin, a admis qu’il était sceptique au départ : « J’étais loin d’être convaincu que nous pourrions mener cela à bien Je n'imaginais pas un tel succès », a-t-il déclaré. Il a aussi été agréablement surpris par les coûts. « Nous avons été stupéfaits lorsqu’ils nous ont annoncé le prix, c’était très économique », a déclaré M. Shake.
Bogus Basin (Boise, Idaho) a été la première station de ski aux États-Unis à conserver de la neige grâce à la technologie Snow Secure. Bogus Basin a fait un amas de neige de 300 pieds de long, de 80 pieds de large et de 30 pieds de haut et l’a recouvert de couvertures isolantes Snow Secure. Les couvertures ont été retirées au début du mois de novembre et le taux de rétention de la neige avoisinait les 80 %, si bien que seulement 20 % de la neige avait fondu pendant la chaleur estivale. Le projet pilote d’entreposage de la neige, baptisé projet X, a été un succès, malgré le scepticisme initial. (PRNewsfoto/Snow Secure USA Inc)
Bogus Basin (Boise, Idaho) a été la première station de ski aux États-Unis à conserver de la neige grâce à la technologie Snow Secure. Bogus Basin a fait un amas de neige de 300 pieds de long, de 80 pieds de large et de 30 pieds de haut et l’a recouvert de couvertures isolantes Snow Secure. Les couvertures ont été retirées au début du mois de novembre et le taux de rétention de la neige avoisinait les 80 %, si bien que seulement 20 % de la neige avait fondu pendant la chaleur estivale. Le projet pilote d’entreposage de la neige, baptisé projet X, a été un succès, malgré le scepticisme initial. (PRNewsfoto/Snow Secure USA Inc)
Stockage de la neige Sun Peaks en cours de réalisation. Le stockage de la neige Snow Secure a permis à Sun Peaks d’ouvrir sa saison la première dans la région, ce qui a permis aux skieurs de compétition de commencer leur pratique un mois plus tôt que bon nombre de leurs concurrents. (PRNewsfoto/Snow Secure USA Inc)
Stockage de la neige Sun Peaks en cours de réalisation. Le stockage de la neige Snow Secure a permis à Sun Peaks d’ouvrir sa saison la première dans la région, ce qui a permis aux skieurs de compétition de commencer leur pratique un mois plus tôt que bon nombre de leurs concurrents. (PRNewsfoto/Snow Secure USA Inc)
La neige est entreposée sous des tapis isolants pendant l’été. La solution Snow Secure préserve jusqu'à 80 % de la neige pour le début de la saison suivante. Station de ski Sun Peaks, Colombie-Britannique, Canada. (PRNewsfoto/Snow Secure USA Inc)
La neige est entreposée sous des tapis isolants pendant l’été. La solution Snow Secure préserve jusqu'à 80 % de la neige pour le début de la saison suivante. Station de ski Sun Peaks, Colombie-Britannique, Canada. (PRNewsfoto/Snow Secure USA Inc)
Les dameuses ont travaillé pendant cinq jours pour empiler 40 000 mètres cubes de neige sous des couvertures isolantes Snow Secure. La pile faisait 35 pieds de haut, 300 pieds de long et 100 pieds de large. Bogus Basin, Boise, Idaho. (PRNewsfoto/Snow Secure USA Inc)
Les dameuses ont travaillé pendant cinq jours pour empiler 40 000 mètres cubes de neige sous des couvertures isolantes Snow Secure. La pile faisait 35 pieds de haut, 300 pieds de long et 100 pieds de large. Bogus Basin, Boise, Idaho. (PRNewsfoto/Snow Secure USA Inc)
Le projet X de Bogus Basin portait sur la mise à l’essai du système de stockage de la neige Snow Secure. Nate Shake, directeur des opérations à Bogus Basin, a admis qu’il était sceptique au départ : « J’étais loin d’être convaincu que nous pourrions mener cela à bien Je n'imaginais pas un tel succès », a-t-il déclaré. Il a aussi été agréablement surpris par les coûts. « Nous avons été stupéfaits lorsqu’ils nous ont annoncé le prix, c’était très économique », a déclaré M. Shake.
Bogus Basin (Boise, Idaho) a été la première station de ski aux États-Unis à conserver de la neige grâce à la technologie Snow Secure. Bogus Basin a fait un amas de neige de 300 pieds de long, de 80 pieds de large et de 30 pieds de haut et l’a recouvert de couvertures isolantes Snow Secure. Les couvertures ont été retirées au début du mois de novembre et le taux de rétention de la neige avoisinait les 80 %, si bien que seulement 20 % de la neige avait fondu pendant la chaleur estivale. Le projet pilote d’entreposage de la neige, baptisé projet X, a été un succès, malgré le scepticisme initial. (PRNewsfoto/Snow Secure USA Inc) Stockage de la neige Sun Peaks en cours de réalisation. Le stockage de la neige Snow Secure a permis à Sun Peaks d’ouvrir sa saison la première dans la région, ce qui a permis aux skieurs de compétition de commencer leur pratique un mois plus tôt que bon nombre de leurs concurrents. (PRNewsfoto/Snow Secure USA Inc) La neige est entreposée sous des tapis isolants pendant l’été. La solution Snow Secure préserve jusqu'à 80 % de la neige pour le début de la saison suivante. Station de ski Sun Peaks, Colombie-Britannique, Canada. (PRNewsfoto/Snow Secure USA Inc) Les dameuses ont travaillé pendant cinq jours pour empiler 40 000 mètres cubes de neige sous des couvertures isolantes Snow Secure. La pile faisait 35 pieds de haut, 300 pieds de long et 100 pieds de large. Bogus Basin, Boise, Idaho. (PRNewsfoto/Snow Secure USA Inc)

La solution permet aux stations de commencer leur saison hivernale à une date donnée, même lorsque les températures automnales sont plus chaudes que la moyenne.

« Notre solution offre un avantage concurrentiel aux premiers utilisateurs mais, au cours des prochaines années, elle deviendra une infrastructure de base pour les stations de ski », a déclaré Antti Lauslahti, chef de la direction de Snow Secure.

Rétention élevée de la neige et rentabilité

Sun Peaks Resort, en Colombie-Britannique, au Canada, a ouvert début novembre avec de la neige entreposée. Duncan Currie, directeur des opérations, souligne le succès inattendu :

« Nous nous attendions à perdre de 25 à 30 % de la neige stockée, mais nous n'avons perdu que 20 % environ. »

Bogus Basin à Boise, dans l'Idaho, a été la première station américaine à ouvrir sa saison plus tôt en utilisant Snow Secure. Nate Shake, directeur des opérations, a admis un scepticisme initial :

« J'étais loin d'être convaincu que nous pourrions mener cela à bien », a déclaré M. Shake. « Nous avons aussi été stupéfaits par le prix. Sur le plan environnemental et économique, il s'agit sans aucun doute de la prochaine innovation majeure pour l'industrie nord-américaine du ski. »

Un projet pilote coûte habituellement environ 160 000 $, selon l'emplacement et les conditions du site. L'investissement garantit l'ouverture, dès le début de la saison, d'une piste ou d'un secteur sur une surface d'environ 1 500 pieds sur 120 pieds, avec environ deux pieds de neige d'épaisseur.

Pour la saison en cours, Snow Secure est également utilisé à Tyrol Basin (Wisconsin). De nouveaux projets sont confirmés pour Ski Apache (Nouveau-Mexique) et Soldier Hollow (Utah) au printemps 2026.

Pour plus d'informations, photos et études de cas, visitez :  www.snowsecure.com/pages/mediacenter 

Snow Secure développe et fournit des systèmes de stockage durable de la neige qui garantissent des conditions de neige fiables pour les stations de ski, les compétitions et les événements hivernaux. L'entreprise combine l'ingénierie finlandaise à une expertise pratique en opérations en montagne pour offrir des solutions complètes de planification, d'isolation et de gestion de la neige.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=BH0V50mWeU4 
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2843637/Snow_Secure_Logo.jpg 
Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2843768/SnowStorageAtBogusBasinMountainRecreationArea_August2025.jpg
Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2843769/SunPeaks_2_SnowSecure.jpg
Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2843770/SunPeaks_7_SnowSecure.jpg
Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2843771/SnowSecureWrapOnLowerCoachRunAtBogusBasinMountainRecreationArea_Summer2025.jpg

SOURCE Snow Secure USA Inc

CONTACT : Antti Lauslahti, [email protected] | (505) 557-2224 ; Duncan Carrie, [email protected] ; Nate Shake, [email protected]

Profil de l'entreprise

Snow Secure USA Inc