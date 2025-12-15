L'entreposage de la neige de pointe garantit des ouvertures précoces des stations et protège le tourisme hivernal local English
15 déc, 2025, 03:04 ET
L'innovation de Snow Secure change la donne en matière d'exploitation fiable des stations en début de saison partout en Amérique du Nord.
SANTA FE, Nouveau-Mexique, 15 décembre 2025 /CNW/ - Quelques semaines seulement après avoir été nommée parmi les meilleures inventions de 2025 par TIME, Snow Secure connaît une forte croissance en Amérique du Nord alors que sa technologie redéfinit la planification et le fonctionnement des stations de ski.
L'idée fondamentale est simple : fabriquer la neige dans des conditions hivernales optimales, la stocker naturellement sans additifs ni produits chimiques sous des couvertures isolantes de manière efficace pendant l'été et la réutiliser au début de la saison suivante.
La solution permet aux stations de commencer leur saison hivernale à une date donnée, même lorsque les températures automnales sont plus chaudes que la moyenne.
« Notre solution offre un avantage concurrentiel aux premiers utilisateurs mais, au cours des prochaines années, elle deviendra une infrastructure de base pour les stations de ski », a déclaré Antti Lauslahti, chef de la direction de Snow Secure.
Rétention élevée de la neige et rentabilité
Sun Peaks Resort, en Colombie-Britannique, au Canada, a ouvert début novembre avec de la neige entreposée. Duncan Currie, directeur des opérations, souligne le succès inattendu :
« Nous nous attendions à perdre de 25 à 30 % de la neige stockée, mais nous n'avons perdu que 20 % environ. »
Bogus Basin à Boise, dans l'Idaho, a été la première station américaine à ouvrir sa saison plus tôt en utilisant Snow Secure. Nate Shake, directeur des opérations, a admis un scepticisme initial :
« J'étais loin d'être convaincu que nous pourrions mener cela à bien », a déclaré M. Shake. « Nous avons aussi été stupéfaits par le prix. Sur le plan environnemental et économique, il s'agit sans aucun doute de la prochaine innovation majeure pour l'industrie nord-américaine du ski. »
Un projet pilote coûte habituellement environ 160 000 $, selon l'emplacement et les conditions du site. L'investissement garantit l'ouverture, dès le début de la saison, d'une piste ou d'un secteur sur une surface d'environ 1 500 pieds sur 120 pieds, avec environ deux pieds de neige d'épaisseur.
Pour la saison en cours, Snow Secure est également utilisé à Tyrol Basin (Wisconsin). De nouveaux projets sont confirmés pour Ski Apache (Nouveau-Mexique) et Soldier Hollow (Utah) au printemps 2026.
Pour plus d'informations, photos et études de cas, visitez : www.snowsecure.com/pages/mediacenter
Snow Secure développe et fournit des systèmes de stockage durable de la neige qui garantissent des conditions de neige fiables pour les stations de ski, les compétitions et les événements hivernaux. L'entreprise combine l'ingénierie finlandaise à une expertise pratique en opérations en montagne pour offrir des solutions complètes de planification, d'isolation et de gestion de la neige.
CONTACT : Antti Lauslahti, [email protected] | (505) 557-2224 ; Duncan Carrie, [email protected] ; Nate Shake, [email protected]
