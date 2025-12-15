La solution permet aux stations de commencer leur saison hivernale à une date donnée, même lorsque les températures automnales sont plus chaudes que la moyenne.

« Notre solution offre un avantage concurrentiel aux premiers utilisateurs mais, au cours des prochaines années, elle deviendra une infrastructure de base pour les stations de ski », a déclaré Antti Lauslahti, chef de la direction de Snow Secure.

Rétention élevée de la neige et rentabilité

Sun Peaks Resort, en Colombie-Britannique, au Canada, a ouvert début novembre avec de la neige entreposée. Duncan Currie, directeur des opérations, souligne le succès inattendu :

« Nous nous attendions à perdre de 25 à 30 % de la neige stockée, mais nous n'avons perdu que 20 % environ. »

Bogus Basin à Boise, dans l'Idaho, a été la première station américaine à ouvrir sa saison plus tôt en utilisant Snow Secure. Nate Shake, directeur des opérations, a admis un scepticisme initial :

« J'étais loin d'être convaincu que nous pourrions mener cela à bien », a déclaré M. Shake. « Nous avons aussi été stupéfaits par le prix. Sur le plan environnemental et économique, il s'agit sans aucun doute de la prochaine innovation majeure pour l'industrie nord-américaine du ski. »

Un projet pilote coûte habituellement environ 160 000 $, selon l'emplacement et les conditions du site. L'investissement garantit l'ouverture, dès le début de la saison, d'une piste ou d'un secteur sur une surface d'environ 1 500 pieds sur 120 pieds, avec environ deux pieds de neige d'épaisseur.

Pour la saison en cours, Snow Secure est également utilisé à Tyrol Basin (Wisconsin). De nouveaux projets sont confirmés pour Ski Apache (Nouveau-Mexique) et Soldier Hollow (Utah) au printemps 2026.

Pour plus d'informations, photos et études de cas, visitez : www.snowsecure.com/pages/mediacenter

Snow Secure développe et fournit des systèmes de stockage durable de la neige qui garantissent des conditions de neige fiables pour les stations de ski, les compétitions et les événements hivernaux. L'entreprise combine l'ingénierie finlandaise à une expertise pratique en opérations en montagne pour offrir des solutions complètes de planification, d'isolation et de gestion de la neige.

