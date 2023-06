Lucid et Aston Martin concluent un partenariat technologique stratégique à long terme pour l'intégration et la fourniture du groupe motopropulseur et des batteries de véhicules électriques de pointe de Lucid dans le cadre de contrats d'une valeur de plus de 450 millions de dollars.

Cet accord historique marque la première relation de ce type pour la branche technologique de Lucid Group, une concrétisation d'une vision qui élargit la portée des produits de l'entreprise et ouvre la voie à des applications futures plus grand public.

Aston Martin bénéficiera d'un accès direct à la technologie exclusive de groupe motopropulseur électrique de Lucid, y compris son unité d'entraînement bimoteur ultra-performante, sa technologie de batterie reconnue et sa Wunderbox révolutionnaire.

Aston Martin paiera des frais d'accès aux technologies de Lucid dans une combinaison d'actions d'Aston Martin et de paiements en espèces échelonnés, Lucid devenant actionnaire d'Aston Martin.

De plus, Lucid et Aston Martin concluront des arrangements en matière d'approvisionnement pour les composants et les systèmes du groupe motopropulseur de Lucid.

NEWARK, Californie et GAYDON, R.-U., 28 juin 2023 /CNW/ - Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID), établissant de nouvelles normes pour l'expérience électrique de luxe avec la Lucid Air, lauréate du World Luxury Car Award de 2023, a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu un accord définitif visant à établir un partenariat stratégique à long terme en matière de technologie avec Aston Martin pour accélérer la stratégie d'électrification à haute performance et la croissance à long terme de la marque britannique emblématique.

Lucid a conclu un accord définitif pour établir un partenariat technologique stratégique à long terme avec Aston Martin pour accélérer la stratégie d’électrification à haute performance et la croissance à long terme de la marque britannique emblématique. L’accord permettra à Aston Martin d’accéder à l’unité d’entraînement bimoteur ultra-performante de Lucid, à la technologie de batterie et à la Wunderbox, ainsi qu’au soutien technique de Lucid pour intégrer sa technologie exclusive. (PRNewsfoto/Lucid Group)

Cette relation, la première du genre pour Lucid, donnera à Aston Martin accès à la technologie du groupe motopropulseur électrique de premier plan au niveau mondial, conçu et fabriqué exclusivement à l'interne par Lucid, pour équiper les futurs véhicules électriques à batterie d'Aston Martin. L'accord fournira également à Aston Martin le soutien technique de Lucid pour l'intégration de sa technologie exclusive dans une plateforme de véhicule électrique entièrement nouvelle conçue par Aston Martin, ainsi que la fourniture de composants de Lucid.

« Ce partenariat représentera une collaboration historique entre Aston Martin, une marque légendaire riche de son histoire, notamment ses victoires au Mans et ses succès actuels en F1, et le meilleur de l'innovation et de la technologie de la Silicon Valley de Lucid, a déclaré Peter Rawlinson, chef de la direction et chef des technologies, Lucid. Conformément à sa stratégie, Aston Martin a choisi Lucid, reconnaissant les avantages profonds de l'adoption de sa technologie de premier plan au niveau mondial en matière d'entraînement électrique, comme en témoigne l'autonomie avancée de 516 milles estimée par l'EPA, atteinte par la Lucid Air Grand Touring. »

« L'accord de fourniture conclu avec Lucid change la donne pour la croissance future d'Aston Martin basée sur les véhicules électriques, a déclaré Lawrence Stroll, président exécutif d'Aston Martin. Sur la base de notre stratégie et de nos exigences, nous avons choisi Lucid, ce qui nous permet d'accéder aux technologies les plus performantes et les plus novatrices de l'industrie pour nos futurs véhicules électriques à batterie. »

Lucid a été sélectionnée par Aston Martin dans le cadre d'un processus concurrentiel et fournira des technologies de groupe motopropulseur électrique de pointe, y compris son unité d'entraînement bimoteur ultra-performante, sa technologie de batterie de renom et sa Wunderbox révolutionnaire. La puissance prodigieuse de l'unité d'entraînement bimoteur arrière jumelée au vecteur de couple permet d'augmenter les capacités de la voiture au-delà du possible avec un système passif à traction intégrale. Ces moteurs électriques techniquement novateurs intègrent le refroidissement du stator par microjet et l'enroulement ondulé de Lucid, une nouvelle technologie d'échangeur de chaleur et un débit de liquide de refroidissement élevé, ainsi qu'un système de batterie associé, également mis à niveau pour une puissance plus élevée et une logique thermique plus précise.

Dans l'ensemble, l'accord souligne l'engagement de Lucid à donner à Aston Martin accès à la meilleure technologie disponible pour propulser l'entreprise vers son objectif de lancer le premier modèle Aston Martin purement électrique en 2025 et de soutenir la stratégie de développement durable Racing. Green. plus large de la marque. L'accord marque également la première relation de ce type entre un constructeur automobile et l'aile technologique de Lucid, élargissant la portée des produits de l'entreprise et ouvrant à l'avenir la voie à des applications plus grand public de la technologie révolutionnaire de groupe motopropulseur électrique de l'entreprise. Plus tôt cette année, Lucid a dévoilé un dérivé de son unité d'entraînement électrique à forte puissance spécialement conçu pour être utilisé dans les sports motorisés.

Le début de la relation dépend de l'approbation des actionnaires d'Aston Martin, ainsi que de l'obtention des autorisations réglementaires applicables et d'autres conditions habituelles.

