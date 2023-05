La technologie de correspondance de teinte de Sephora, Couleur Qi, est une source d'inspiration. Nouvelle installation immersive

L'installation Sephora Illumination, propulsée par Couleur Qi, sera ouverte au public du 25 mai au 1er juin 2023, de 11 h à 19 h au 100 rue Bloor ouest à Toronto, de l'autre côté de la rue du magasin de la rue Bloor. Cette installation interactive, avec ses écrans de près de 4 mètres de hauteur, invite les visiteurs et visiteuses à interagir avec les particules de teinte grâce à la musique et au mouvement. Vous participez donc activement à cette création artistique; chaque personne y vit une expérience visuelle différente. Découvrez également votre propre teinte sur place, avec l'aide de nos conseillers et conseillères beauté.

« Grâce au pouvoir de la technologie Couleur Qi innovatrice, cette installation présente le spectre de beauté extraordinaire de la population canadienne. Nous espérons qu'elle permettra à notre clientèle d'exprimer leur individualité avec confiance et fierté, » mentionne Allison Litzinger, vice-présidente principale, marketing chez Sephora Canada. Cette campagne consolide la position de Sephora en tant que détaillant inclusif de l'industrie de la beauté et soutient nos efforts pour continuer à faire de la diversité une pierre angulaire de l'engagement de Sephora Canada envers notre fidèle collectivité beauté.

Le service gratuit en magasin de correspondance de teinte de Sephora présente un service exclusif issu des technologies d'intelligence artificielle qui analyse le teint de base, le ton de la peau et la saturation pour aider les Canadiens et les Canadiennes à trouver les essentiels beauté qui correspondent le mieux à leur teinte personnelle. Grâce à l'outil Couleur Qi, les conseillers et conseillères beauté de Sephora peuvent effectuer des recommandations de produits personnalisées, y compris toutes les formules de fond de teint, les hydratants et les anticernes teintés disponibles en magasin et en ligne.

Sephora est continuellement en train de forger une collectivité beauté où la diversité figure au cœur des valeurs de l'entreprise, où l'expression de soi est honorée, et où tout le monde a sa place. En parallèle avec l'installation Sephora Illumination, propulsé par Couleur Qi, et dans le cadre de sa mission visant à créer une collectivité plus inclusive, Sephora Canada effectuera un don de 140 000 $ à divers organismes qui font partie de son programme de récompenses de bienfaisance, faisant écho aux 140 000 magnifiques nuances reflétées dans l'installation.

L'installation Sephora Illumination, propulsée par Couleur Qi, est le prolongement d'une nouvelle campagne nationale qui débutera le 22 mai. En plus de publicités télévisuelles, la campagne s'étendra aux médias sociaux, notamment Tik Tok, Instagram, Facebook et YouTube ainsi qu'à des publicités extérieures dans des marchés d'importance.

Pour en savoir plus sur Sephora Illumination, propulsée par Couleur Qi, visitez https://www.sephora.com/ca/fr/happening/stores/toronto-bloor-street et abonnez-vous à @sephoracanada and #SephoraIllumination sur Instagram.

Pour en savoir plus sur le parcours diversité, inclusion et appartenance de Sephora Canada, visitez le site Web https://www.inside-sephora.com/fr/canada/diversity-equity-inclusion

