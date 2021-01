Nikki Huffman, principale responsable du développement chez ActeevTM, a accepté le prix lors d'une cérémonie virtuelle organisée dans le cadre de l'édition d'hiver du salon professionnel Outdoor Retalier.

« Nous sommes honorés d'être entourés de tant d'innovateurs talentueux, a dit Mme Huffman. Nous imaginons un monde où la technologie Acteev est bien présente et où Ascend collabore avec d'autres fabricants et innovateurs pour créer des produits allant des draps et taies d'oreiller aux chemises d'hôpital, en passant par les chaussettes et les vêtements d'athlétisme, les vêtements de bain et les sous-vêtements.»

La technologie Acteev intègre les ions de zinc dans un polymère pour créer des propriétés antimicrobiennes à effet durable. Le résultat est un tissu qui élimine les bactéries et les champignons qui causent des odeurs. Les fils et les tissus Acteev sont anti-abrasifs tout en restant souples et durables. Et comme les ions de zinc sont intégrés au processus de polymérisation, les articles tricotés et tissés avec Acteev conservent leurs propriétés antimicrobiennes pour une durée allant jusqu'à 50 lavages.

Les essais effectués sur le tissu tricoté à l'Université de Cambridge ont démontré que la technologie Acteev peut désactiver le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, avec une efficacité de 99,9 % au contact. Ascend travaille conjointement avec des organismes gouvernementaux afin d'obtenir les autorisations réglementaires appropriées pour présenter des revendications particulières aux États-Unis.

Les produits sont disponibles sur acteev.com et @acteevbyascend sur Instagram, Twitter et Facebook.

Ascend Performance Materials fabrique des produits de haute performance servant à la fabrication d'articles de première nécessité quotidiens et de nouvelles technologies. Notre objectif premier est d'améliorer la qualité de vie et d'inspirer un avenir prometteur au moyen de l'innovation. L'entreprise établie à Houston, au Texas, et qui a des bureaux régionaux à Shanghai, à Bruxelles et à Détroit, est un fournisseur de solutions matérielles entièrement intégrées qui compte huit installations de fabrication à l'échelle mondiale aux États-Unis, en Europe et en Chine. Nos effectifs mondiaux de 2 600 employés fabriquent les plastiques, les textiles, les fibres et les produits chimiques utilisés pour la conception de véhicules plus sécuritaires, d'énergies plus propres, d'appareils médicaux plus efficaces, d'appareils domestiques plus intelligents, et de vêtements et biens de consommation plus durables. Nous nous engageons à veiller à la sécurité, à la pérennité et à la réussite de nos clients et de nos collectivités.

