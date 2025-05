HOUSTON, 13 mai 2025 /CNW/ - Ascend Performance Materials a annoncé aujourd'hui la production d'acrylonitrile de haute pureté dans son usine de Chocolate Bayou à Alvin, au Texas, après l'installation et la mise en service d'un nouvel équipement de purification.

« Nous sommes ravis de fournir notre acrylonitrile de haute pureté sur de nouveaux marchés finaux et de soutenir les technologies qui stimulent l'innovation et le développement durable », a déclaré Alex Mihut, vice-président des produits chimiques de performance chez Ascend. « Non seulement ces progrès renforcent notre portefeuille de produits, mais ils renforcent également notre engagement à fournir des matériaux essentiels qui répondent aux besoins évolutifs de nos clients et de l'industrie. »

L'acrylonitrile est utilisé dans la fabrication d'une variété de polymères et de caoutchoucs synthétiques. L'acrylonitrile de haute pureté a des applications dans les domaines de l'aérospatiale, des technologies d'énergie renouvelable et des soins de santé. L'équipement d'Ascend a été financé en partie par un contrat conclu avec le gouvernement américain afin d'assurer l'approvisionnement en matières premières essentielles pour la production nationale de gants en caoutchouc nitrile.

« Il s'agit d'une étape importante pour les 63 ans d'histoire de ce site », a déclaré Scott Van Wagener, directeur principal de l'usine de Chocolate Bayou. « Nous continuons d'investir dans des technologies qui permettent de développer notre site et de soutenir la croissance de nos clients. »

En plus de l'acrylonitrile de haute pureté, Ascend renforcera les capacités de l'usine de Chocolate Bayou pour inclure la production d'acétonitrile. L'acétonitrile est principalement utilisé dans la fabrication de produits pharmaceutiques.

À propos d'Ascend Performance Materials

Ascend Performance Materials fabrique des produits de haute performance servant à la fabrication d'articles de première nécessité quotidiens et de nouvelles technologies. Notre objectif est d'améliorer la qualité de vie et d'inspirer un avenir prometteur au moyen de l'innovation. L'entreprise établie à Houston, au Texas, et possédant des bureaux régionaux à Shanghai, à Bruxelles et à Détroit, est un fournisseur pleinement intégré de solutions matérielles; elle compte des installations de production à l'échelle mondiale, soit en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Nos effectifs mondiaux fabriquent les matériaux utilisés pour la conception de véhicules plus sécuritaires, pour des énergies plus propres, des dispositifs médicaux plus efficaces, des appareils domestiques plus intelligents, et des vêtements et biens de consommation plus durables. Nous nous engageons à veiller à la sécurité, la pérennité et la réussite de nos clients et de nos collectivités.

Pour en savoir plus sur Ascend, visitez le site www.ascendmaterials.com .

Personne-ressource : Osama Khalifa

1 832 963-1347, [email protected]

SOURCE Ascend Performance Materials