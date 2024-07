HOUSTON, 25 juillet 2024 /CNW/ - Le chef de la direction d'Ascend Performance Materials, Phil McDivitt, a pris la parole au Sommet sur les super polluants à la Maison-Blanche cette semaine pour souligner les efforts de l'entreprise dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et pour plaider en faveur d'un marché volontaire mondial du carbone renforcé.

Ascend Performance Materials CEO Phil McDivitt delivering closing remarks at the White House Super Pollutants Summit.

Au cours de son allocution, M. McDivitt a réaffirmé l'objectif de son entreprise de réduire les émissions de portée 1 de 90 % d'ici 2030 et s'est engagé à réduire de plus de 99 % l'oxyde nitreux total (N 2 O), un gaz à effet de serre qui est plus de 200 fois plus puissant que le dioxyde de carbone, dans les activités de l'entreprise.

« Nous croyons fondamentalement que la réduction de nos émissions est la bonne chose à faire et nous nous y attaquons énergiquement, a déclaré M. McDivitt. Dans l'ensemble de l'industrie, il faut en faire plus pour réduire les émissions, et les entreprises ont besoin d'outils pour les aider à accélérer leurs efforts. »

L'un des outils que M. McDivitt préconisait était le marché volontaire du carbone. Ascend, par l'entremise de son partenaire ClimeCo et grâce à un protocole élaboré par la Climate Action Reserve, utilise le marché volontaire du carbone pour soutenir ses efforts de développement durable. L'entreprise a récemment terminé un projet qui réduit de plus de 99 % les émissions de N 2 O de sa production d'acide adipique.

Mais il faut en faire plus. M. McDivitt a mentionné un manque de confiance à l'égard des crédits de carbone en raison d'une surveillance et de lignes directrices limitées, qui ont permis des cas d'abus très médiatisés. Il a souligné que l'énoncé de politique et les principes communs sur les marchés volontaires du carbone récemment publiés par l'administration constituaient un pas dans la bonne direction.

« Le marché volontaire du carbone permet de financer les réductions nécessaires et tangibles. Il permet également aux industries ayant des options de décarbonisation limitées d'établir et d'atteindre des objectifs pendant que leurs technologies progressent, a déclaré M. McDivitt. Par exemple, des projets comme le nôtre, parce que la réduction est permanente, supplémentaire et assujettie à une vérification régulière par une tierce partie, peuvent aider à compenser les émissions du secteur de l'aviation pendant que les carburants à faible émission de carbone deviennent viables. »

Ascend a récemment publié son rapport sur le développement durable de 2023, qui souligne les progrès réalisés par rapport à la Vision 2030 de l'entreprise.

À propos d'Ascend Performance Materials

Ascend Performance Materials fabrique des produits de haute performance servant à la fabrication d'articles de première nécessité quotidiens et de nouvelles technologies. Notre objectif est d'améliorer la qualité de vie et d'inspirer un avenir prometteur au moyen de l'innovation. L'entreprise établie à Houston, au Texas, et possédant des bureaux régionaux à Shanghai, à Bruxelles et à Détroit, est un fournisseur pleinement intégré de solutions matérielles; elle compte des installations de production à l'échelle mondiale, soit en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Nos effectifs mondiaux fabriquent les matériaux utilisés pour la conception de véhicules plus sécuritaires, pour des énergies plus propres, des dispositifs médicaux plus efficaces, des appareils domestiques plus intelligents, et des vêtements et biens de consommation plus durables. Nous nous engageons à veiller à la sécurité, la pérennité et la réussite de nos clients et de nos collectivités.

Pour en savoir plus sur Ascend, visitez le site www.ascendmaterials.com.

