Les récipiendaires des Bourses d'études TD pour le leadership communautaire 2025 rejoignent un groupe de boursiers dont plusieurs sont devenus des leaders dans leur secteur

TORONTO, le 27 mai 2025 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la TD) est fier de présenter les récipiendaires des Bourses d'études TD pour le leadership communautaire de 2025, et de marquer par le fait même la 30e édition du programme.

« Depuis 30 ans, nous avons le privilège d'accompagner des jeunes parmi les plus inspirants du pays dans leurs études postsecondaires et au début de leur carrière, explique Alicia Rose, VPA, Impact social et Stratégie, Canada à la TD. Ce qui rend ce programme si spécial, c'est la richesse de la communauté qui s'est formée au fil des ans. Aujourd'hui, beaucoup d'anciens boursiers fondent des organismes à but non lucratif, orientent les politiques, favorisent l'innovation inclusive et changent les choses dans nos collectivités, et ce, de bien des façons. La TD est fière d'accompagner les récipiendaires de cette année. Ces talents prometteurs rejoignent un réseau d'acteurs du changement dont plusieurs contribuent activement à façonner l'avenir de notre pays. »

Les voici :

Alex Wilson-Zegil , Manitoulin Secondary School, Gore Bay ( Ontario )

Manitoulin Secondary School, ( ) Ali Futa , Port Perry High School, Cannington ( Ontario )

, Port Perry High School, ( ) Aria Law, York House School , Burnaby (Colombie-Britannique)

, (Colombie-Britannique) Ambreena De Menech , A.B. Lucas Secondary School, London ( Ontario )

, A.B. Lucas Secondary School, ( ) Ayesha Bukhari , Ernestown Secondary School, Amherstview ( Ontario )

Ernestown Secondary School, ( ) Chinmay Jindal , Harold M. Brathwaite Secondary School, Brampton ( Ontario )

Harold M. Brathwaite Secondary School, ( ) Clara Tremblay , Cégep d'Alma, Saint-Gédéon (Québec)

Cégep d'Alma, Saint-Gédéon (Québec) Joanna Cai , John Oliver Secondary School, Vancouver (Colombie-Britannique)

John Oliver Secondary School, (Colombie-Britannique) Hamid Ali , Edmonton Islamic Academy, Edmonton ( Alberta )

Edmonton Islamic Academy, ( ) Hannah Johnston , Governor Simcoe Secondary School, St. Catharines ( Ontario )

Governor Simcoe Secondary School, ( ) Haleema Malik , Westwood Community High School, Fort McMurray ( Alberta )

Westwood Community High School, ( ) Loukas Juritsch , Waterloo Collegiate Institute, Waterloo ( Ontario )

Waterloo Collegiate Institute, Waterloo ( ) Natalie Mitchell , Holy Heart of Mary High School , Portugal Cove-St. Philips (Terre-Neuve-et- Labrador )

Holy Heart of , (Terre-Neuve-et- ) Noah Bryan , Bayview Secondary School, Richmond Hill ( Ontario )

Bayview Secondary School, ( ) Nathan Hellner-Mestelman , Mount Douglas Secondary School, Victoria (Colombie-Britannique)

Mount Douglas Secondary School, (Colombie-Britannique) Rachel Simantov , Dr. E.P. Scarlett High School , Calgary ( Alberta )

Dr. E.P. , ( ) Sophie Fan , Collège Marianopolis, Montréal (Québec)

Collège Marianopolis, Montréal (Québec) Shahdad Shafiei , Moscrop Secondary School, Burnaby (Colombie-Britannique)

Moscrop Secondary School, (Colombie-Britannique) Tamika Gideon , Dalhousie Regional High School, Charlo (Nouveau-Brunswick)

Dalhousie Regional High School, (Nouveau-Brunswick) Tamana Haidari , Prince of Wales Collegiate, St. John's (Terre-Neuve-et- Labrador )

Les boursiers de 2025 intègrent ainsi un réseau d'acteurs du changement dont un grand nombre sont très actifs dans leur domaine. Mentionnons notamment Larissa Vingilis-Jaremko, fondatrice et présidente de la Canadian Association for Girls in Science (CAGIS), qui a reçu la bourse en 2001.

« La Bourse d'études TD pour le leadership communautaire a carrément changé ma vie, affirme Larissa. Elle m'a permis d'assurer ma stabilité financière durant mes études de premier cycle, et de rejoindre un incroyable réseau rassemblant des leaders communautaires de tout le pays. Les expériences communes, le mentorat, la collaboration et le soutien entre étudiants et anciens boursiers ont nourri ma carrière et entraîné des changements positifs au sein de la société. Aujourd'hui, je côtoie toujours ces personnes inspirantes, et j'offre un appui et du mentorat à la prochaine génération d'acteurs du changement célébrés par la TD grâce à ce programme. »

Depuis 1995, le programme a versé à 600 jeunes un total de 30 millions de dollars en bourses pour les aider à payer leurs droits de scolarité et leurs frais de subsistance. Les boursiers ont aussi l'occasion d'occuper un emploi d'été à la TD ou dans un organisme communautaire financé par la Banque, par l'intermédiaire de La promesse TD Prêts à agir, et de prendre part à des séances de mentorat et de réseautage.

Pour en savoir plus sur les récipiendaires de cette année ou sur le programme de bourses, comme les critères d'admissibilité, visitez le site : www.td.com/bourse.La période de candidature pour les bourses de 2026 s'ouvrira en ligne en septembre 2025.

À propos de La promesse TD Prêts à agir

La TD s'engage depuis longtemps à améliorer la vie de ses clients, de ses collègues et des collectivités. Dans le cadre de sa plateforme d'entreprise citoyenne, La promesse TD Prêts à agir, la TD vise une contribution totale (don aux collectivités et engagement des collègues) d'un milliard de dollars canadiens d'ici 2030 dans quatre domaines appelés « vecteurs de changement interreliés » : Sécurité financière, Planète dynamique, Collectivités inclusives et Meilleure santé. Par l'intermédiaire de La promesse TD Prêts à agir, la TD aspire à collaborer avec des organismes à but non lucratif et à visée communautaire pour avoir un effet positif sur les clients et les collectivités qu'elle sert. Pour en savoir plus, visitez www.td.com/lapromessetdpretsaagir.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27,9 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis et Gestion de patrimoine TD aux États-Unis; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 18 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 30 avril 2025, les actifs de la TD totalisaient 2,1 billions de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

Pour en savoir plus les Bourses d'études TD pour le leadership communautaire, communiquez avec Isabella Nasak Kima, [email protected].