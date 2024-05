Deux nouveaux organismes se joindront aux six autres qui auront reçu 3,5 millions $ CA de financement de la TD d'ici 2026 afin d'aider les gens à développer et à renforcer leurs compétences en technologie

TORONTO, le 16 mai 2024 /CNW/ - Tandis que le rythme des changements technologiques est plus rapide que jamais, le Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque ») a annoncé aujourd'hui le financement de deux nouvelles initiatives par l'entremise de La promesse TD Prêts à agir, qui visent à soutenir les collectivités sous-représentées et défavorisées en aidant à améliorer leur employabilité dans un marché du travail en évolution. Les deux organismes soutiennent des femmes et des membres des communautés autochtones, et leur proposent des formations et des programmes de perfectionnement des compétences afin de leur permettre de développer et de rehausser leurs connaissances en technologie.

Présentation des deux organismes :

Making Changes Employment Association of Alberta , un organisme à but non lucratif dont l'objectif est de fournir aux femmes les compétences et les ressources nécessaires à la poursuite d'études et d'emplois intéressants, a reçu un financement de 50 000 $ CA de la TD par l'entremise de La promesse TD Prêts à agir pour son programme Women in Technology. Celui-ci vise à offrir une formation de perfectionnement aux femmes immigrées et autochtones de Calgary qui sont au chômage ou sous-employées.

Mi'kmaw Economic Benefits Office , un organisme à but non lucratif qui vise à accroître l'employabilité des membres de sa collectivité et à soutenir le développement et la croissance des entrepreneurs locaux, a reçu un financement de 40 000 $ CA de la TD par l'entremise de La promesse TD Prêts à agir pour son programme sur la cybersécurité et son programme Blue Seal destinés aux personnes autochtones. Ces deux programmes visent à aider les membres de la collectivité à accroître leur employabilité dans le domaine des STIM, à occuper des postes de direction et à créer leur propre entreprise.

« À la TD, l'une des façons dont nous concrétisons notre but d'enrichir des vies consiste à soutenir des organismes qui offrent de nouvelles occasions de formation et d'entrepreneuriat visant à améliorer la stabilité du revenu, déclare Alicia Rose, vice-présidente associée, Impact social, Durabilité et Responsabilité sociale. Grâce à La promesse TD Prêts à agir, la plateforme d'entreprise citoyenne de la Banque, ainsi qu'à nos autres plateformes et programmes philanthropiques, nous sommes fiers de soutenir des organismes qui aident les gens à développer et à renforcer les compétences requises pour les emplois d'aujourd'hui et de demain. Nous espérons ainsi que les individus et les collectivités seront mieux outillés pour s'épanouir dans un monde en évolution. »

Ces initiatives sont les dernières d'une série de contributions philanthropiques de la TD en faveur des emplois de demain. Voici les six autres organismes qui auront reçu un total de 3,5 millions $ CA de financement de la TD d'ici 2026 pour contribuer à améliorer l'employabilité :

Accessible Community Counselling and Employment Services (A.C.C.E.S.) recevra un financement de 900 000 $ CA de la Banque par l'entremise de La promesse TD Prêts à agir, réparti sur trois ans à partir de 2023, pour des programmes visant à aider les nouvelles arrivantes à améliorer leurs compétences et leurs qualifications et à obtenir un emploi dans leur domaine. Ces programmes visent à aider les nouvelles arrivantes à acquérir des compétences qui favorisent l'employabilité, en mettant l'accent sur les STIM, le numérique et les compétences pertinentes pour le marché du travail. Les participantes sont jumelées à des mentors professionnels, et se voient offrir des occasions de réseautage et, au bout du compte, des emplois correspondant à leur formation et à leur expérience dans le secteur des technologies.

Black Boys Code Society recevra un financement de 836 304 $ CA de la Banque par l'entremise de La promesse TD Prêts à agir, réparti sur trois ans à compter de 2022, pour l'initiative Black Youth After School Program & Summer Technology Camp, qui met l'accent sur son programme d'apprentissage des mathématiques par la programmation. L'initiative Black Youth After School Program & Summer Technology Camp vise à fournir aux filles et aux garçons noirs de neuf villes du Canada les connaissances qui leur permettront d'envisager un parcours éducatif menant à des carrières dans le domaine de la technologie.

Skills for Change recevra un financement de 750 000 $ CA de la Banque par l'entremise de La promesse TD Prêts à agir, réparti sur trois ans à compter de 2023, pour son initiative TechForward: Black Women in Data Analytics, qui offre un programme complet en analyse de données, en compétences en affaires, en entrepreneuriat, en développement de carrière, en bien-être et en navigation sectorielle à des femmes de la communauté noire de Toronto qui ont été formées ou ont acquis de l'expérience à l'étranger. Ce financement fait suite au soutien apporté par la Banque au programme pilote Women on the Rise: Data Analytics Bridge to Work for Black Canadian Women de Skills for Change. Ce nouveau financement servira à étendre l'initiative TechForward: Black Women in Data Analytics, permettra la mise à jour des ateliers, des groupes de discussion et des cours d'analyse de données au niveau du marché pour de nouvelles et plus grandes cohortes de participantes, et maintenir l'engagement des anciennes participantes au projet pilote.

Tech Kids Unlimited (TKU) a reçu un financement de 50 000 $ US de la Banque par l'entremise de la TD Charitable Foundation en 2023 pour son programme Career Ladder, un programme américain qui vise à aider les étudiants neuroatypiques et les personnes atteintes d'autisme à obtenir de meilleures occasions d'emploi grâce à des modules d'apprentissage en milieu de travail dans l'informatique, les compétences technologiques et l'apprentissage socioémotionnel, et en proposant des programmes de stages en entreprise de six semaines.

L'Institut McKenna de l'Université du Nouveau-Brunswick a reçu en 2022 une subvention de 750 000 $ CA de la Banque par l'entremise de La promesse TD Prêts à agir pour son programme d'accélération numérique pour jeunes autochtones, qui vise à les aider à combler le fossé numérique auquel ils sont confrontés.

Venture for Canada recevra un financement de 255 000 $ CA de la Banque par l'entremise de La promesse TD Prêts à agir, réparti sur trois ans à compter de 2023, pour son programme de bourses pour des avenirs durables, qui vise à soutenir le changement, à favoriser le progrès et à contribuer à faire du monde un endroit meilleur et plus inclusif.

« Alors que de nouvelles innovations, comme l'IA, modifient le fonctionnement de chaque secteur, il est important que les personnes en recherche d'emploi de tous les horizons aient accès à une formation pour les emplois de demain, souligne Tim Clark, premier vice-président, Plateformes commerciales et Plateformes des fonctions d'entreprise, Groupe Banque TD. À la TD, nous voulons établir une base de talents technologiques diversifiée, en favorisant le perfectionnement et la requalification continus pour aider nos collègues à faire progresser leur carrière. C'est une fierté de travailler pour une entreprise qui contribue à soutenir les talents technologiques de demain. »

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la Journée de la technologie et de l'innovation de la TD, qui célèbre annuellement les réalisations uniques de la Banque en matière de technologie et d'innovation. Le thème de cette année, l'Innovation axée sur les personnes, met en valeur les champions de l'innovation ainsi que les clients, les collègues et les collectivités pour qui nous innovons.

