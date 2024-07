La TD obtient la note parfaite de 100 à l'indice d'égalité à l'égard des personnes ayant une incapacité en 2024, un résultat qui témoigne des efforts déployés par la Banque pour faire avancer la diversité, l'équité et l'inclusion depuis des dizaines d'années.

TORONTO, le 16 juill. 2024 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (« la TD » ou « la Banque ») arrive au sommet du palmarès canadien de l'indice d'égalité à l'égard des personnes ayant une incapacité en 2024 (Disability Equality Index®), qui s'appliquait au Canada pour la première fois. La Banque a décroché la note parfaite (100) à l'issue de cette évaluation réputée, ce qui lui vaut de faire partie des premières entreprises du pays nommées « meilleurs employeurs en matière d'inclusion des personnes ayant une incapacité ».

« Je suis extrêmement fier du travail réalisé par la TD au Canada et à plus grande échelle dans les 20 dernières années. Nos efforts ont contribué à créer des espaces plus accessibles pour nos collègues et notre clientèle, autant à la Banque que dans nos collectivités, déclare Paul Clark, vice-président à la direction, Groupe Banque TD, et président du Réseau d'inclusion des personnes ayant une incapacité de la TD. La diversité, l'équité et l'inclusion font partie de notre ADN, et nous sommes déterminés à continuer d'éliminer des obstacles et d'améliorer l'inclusion des personnes ayant une incapacité à la Banque. »

De l'autre côté de la frontière, TD BankMD, America's Most Convenient BankMD (« TD Bank, AMCB ») a aussi décroché une note parfaite à l'indice d'égalité à l'égard des personnes ayant une incapacité, et s'illustre ainsi pour une dixième année d'affilée - soit chaque année depuis le lancement de l'indice aux États-Unis - comme l'un des « meilleurs employeurs en matière d'inclusion des personnes ayant une incapacité » aux États-Unis.

« Recevoir cette reconnaissance chaque année pendant 10 ans témoigne de nos efforts soutenus pour faciliter et promouvoir la diversification des expériences auprès de nos collègues et de notre clientèle, explique Chris Giamo, vice-président à la direction, Groupe Banque TD, et chef, Services bancaires commerciaux et dirigeant responsable du domaine d'action Personnes ayant une incapacité, TD Bank, AMCB. Nous croyons qu'un milieu de travail inclusif profite non seulement à nos collègues, mais aussi à notre entreprise et aux collectivités dans lesquelles nous exerçons nos activités. »

L'indice d'égalité à l'égard des personnes ayant une incapacité est l'outil de référence le plus exhaustif au monde pour mesurer l'inclusion des personnes ayant une incapacité dans l'environnement de travail des entreprises figurant au palmarès Fortune 1000. L'indice permet aussi de comparer les résultats obtenus dans différents secteurs. Lancé aux États-Unis en 2015 dans le cadre d'une collaboration entre l'organisme Disability:IN et l'American Association of People with Disabilities (AAPD), l'indice est aujourd'hui reconnu comme l'outil le plus robuste sur le marché pour évaluer l'inclusion des personnes ayant une incapacité.

« Dix ans après le lancement de l'indice, nous sommes extrêmement fiers des 542 entreprises de calibre national et international qui font preuve de proactivité à l'égard de l'inclusion des personnes ayant une incapacité, et qui montrent aux autres la voie à suivre pour y arriver, souligne Jill Houghton, présidente et cheffe de la direction, Disability:IN. Leurs efforts pour offrir un environnement de travail inclusif leur permettent non seulement d'attirer des talents d'exception, mais aussi de favoriser l'innovation et de se mettre en position de réussite face aux perspectives du marché mondial. Ensemble, nous créons un avenir où les personnes de toutes capacités peuvent apporter leur contribution et libérer leur plein potentiel. »

Un engagement à l'égard de l'inclusion des personnes ayant une incapacité

Favoriser l'inclusion et l'équité pour les personnes ayant une incapacité est une priorité stratégique pour la TD depuis plus d'une décennie. Au cours de cette période, l'entreprise a fait des progrès considérables pour améliorer ses politiques, mettre au point des technologies plus novatrices et attirer des talents au moyen de programmes de recrutement ciblés. Voici un échantillon d'initiatives récentes :

La TD a lancé l'extension pour navigateur Accessibilité adaptée TD, offerte gratuitement au grand public. Cet outil permet aux utilisateurs de personnaliser leur expérience en ligne en sélectionnant des options d'accessibilité, comme les guides de lecture, la taille de police, le mode sombre, une police adaptée aux utilisateurs dyslexiques et le mode monochrome.

La TD a publié le rapport annuel sur les progrès en matière d'accessibilité de la TD au Canada , un document sur les progrès qu'elle a réalisés cette année afin de repérer les obstacles liés à l'accessibilité pour ses clients et ses collègues, de les éliminer et de prévenir la création de nouveaux obstacles de ce genre. Ses engagements à plus long terme sont présentés dans le plan triennal d'accessibilité de la TD.

La TD a mis en place le Bureau de l'accessibilité dans le but de promouvoir l'accessibilité et l'inclusion dans l'ensemble de l'entreprise.

La TD continue de s'impliquer fièrement auprès de Project SEARCH, un programme national qui facilite l'entrée sur le marché du travail des personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble neurodéveloppemental. Le programme comprend du temps de formation en classe, des activités d'exploration de carrières, et le développement de compétences professionnelles sur trois cycles de stage de 10 semaines. Cette année, l'entreprise a accueilli sa septième cohorte d'étudiants dans le cadre du programme.

La TD continue sa collaboration avec Specialisterne, qui a un programme de recrutement qui vise à augmenter la représentation des personnes autistes en mettant en valeur leurs talents uniques pour leur aider de décrocher un bon emploi.

Tout au long de l'année, la TD amplifie les voix et les récits de personnes ayant une incapacité en diffusant des témoignages de collègues et de clients sur la plateforme Actualités TD. Des articles récents portaient notamment sur la santé mentale et sur l'importance de faire évoluer les perceptions.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27,5 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 17 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 30 avril 2024, les actifs de la TD totalisaient 1,97 billion de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

À propos de l'indice d'égalité des personnes ayant une incapacité (Disability Equality Index®)

L'indice d'égalité des personnes ayant une incapacité est devenu l'outil le plus réputé pour évaluer chaque année, de manière indépendante et désintéressée, les politiques et les programmes d'entreprises qui visent l'inclusion des personnes ayant une incapacité. Plus de 70 % des entreprises américaines figurant au palmarès Fortune 100 et près de la moitié de celles figurant au palmarès Fortune 500 font aujourd'hui confiance à cet outil. À l'échelle mondiale, l'émergence de directives en matière de production de rapports et les attentes des parties prenantes en ce qui a trait aux facteurs sociaux et de gouvernance des entreprises poussent ces dernières à accorder plus d'importance à ces facteurs et à leur incidence sur leurs opérations, leur culture, leur réputation et leurs résultats.

L'indice d'égalité des personnes ayant une incapacité est un outil objectif, révélateur, innovant et confidentiel dont le but est d'évaluer le niveau d'inclusion des personnes ayant une incapacité dans une entreprise afin d'aider cette dernière à adopter des pratiques inclusives. Il comprend une liste exhaustive de critères sur laquelle les entreprises peuvent s'appuyer pour établir une série d'actions mesurables et concrètes dans les cinq catégories évaluées : culture et leaders, accessibilité à l'échelle de l'entreprise, pratiques relatives à l'emploi, engagement communautaire, et bassin de fournisseurs diversifié. Les entreprises participantes se voient attribuer une note sur une échelle de 0 à 100; celles qui obtiennent une note de 80 et plus sont incluses dans le palmarès des « meilleurs employeurs en matière d'inclusion des personnes ayant une incapacité » pour l'année visée.

Les conclusions tirées d'un projet pilote mené sur deux ans et visant à élargir la portée de l'indice à l'échelle mondiale, ont éclairé la décision, pour 2024, de déployer l'indice dans sept pays en plus des États-Unis, notamment l'Allemagne, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Japon, les Philippines, et le Royaume-Uni. En 10 ans, l'indice d'égalité des personnes ayant une incapacité a connu une croissance de près de 700 %, passant de 80 entreprises à son lancement en 2015 à 541 en 2024. Au total, l'édition 2024 aura permis d'évaluer 748 entreprises participantes dans 8 pays.

À propos de l'American Association of People with Disabilities (AAPD)

L'AAPD est un organisme rassembleur, une passerelle et un catalyseur du changement, avec pour mission d'accroître la portée politique et économique des personnes ayant une incapacité. En tant qu'organisme national de défense des droits des personnes handicapées, l'AAPD s'engage en faveur des pleins droits civils pour les plus de 60 millions d'Américains ayant une incapacité. Pour en savoir plus, visitez le site www.aapd.com

À propos de Disability:IN

Disability:IN est un organisme mondial qui milite pour l'inclusion et l'égalité des droits des personnes ayant une incapacité dans le monde des affaires. Dans le but de favoriser le changement à long terme sur le plan social et opérationnel pour leur entreprise, plus de 500 sociétés entretiennent un partenariat avec Disability:IN afin de profiter de son indice d'égalité à l'égard des personnes ayant une incapacité : l'outil de rapports et de référence sur l'inclusion des personnes handicapées le plus exhaustif au monde. Disability:IN offre également des programmes et des conférences de premier plan, des services de consultation experts et des conseils en matière de politique publique. Pour en savoir plus sur les initiatives de l'organisme, notamment Boards Are IN, Investors Are IN, et CEOs Are IN, visitez le site www.disabilityin.org.

