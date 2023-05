Les titulaires d'une carte TD admissibles recevront jusqu'à 12 mois d'abonnement gratuit à Uber One

TORONTO, le 23 mai 2023 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (TD) s'associe à Uber pour offrir aux clients encore plus de valeur, entre autres pour leurs déplacements et leurs repas. Grâce à cette nouvelle collaboration, les titulaires d'une carte TD admissibles pourront obtenir jusqu'à 12 mois d'abonnement gratuit à Uber One.

Voici quelques-uns des avantages de l'abonnement à Uber One :

Frais de livraison de 0 $ et rabais de 5 % sur les commandes de plus de 15 $ passées auprès de restaurants admissibles.

Frais de livraison de 0 $ sur les commandes d'épicerie admissibles de plus de 40 $.

Rabais de 5 % sur les courses admissibles (UberX, UberXL, etc.) et accès aux chauffeurs les mieux notés.

Privilèges réservés aux membres (offres et promotions spéciales, etc.).

« Nous savons que nos clients sont toujours à la recherche de façons d'économiser et de profiter de plus de commodité dans leur vie. C'est pourquoi nous sommes ravis de travailler avec Uber pour offrir à nos clients ce nouvel avantage, explique Meg McKee, première vice-présidente, Paiements par carte au Canada, Fidélisation et Crédit personnel à la TD. Cette collaboration n'est qu'une des nombreuses façons dont nous faisons bénéficier nos titulaires de carte de récompenses utiles et améliorées, et que nous continuons à leur proposer des avantages qui les intéressent véritablement. »

Pour être admissibles à un abonnement gratuit de 6 ou 12 mois à Uber One, les titulaires de carte TD doivent configurer leur carte comme source de paiement dans Uber1. Les critères ci-dessous déterminent l'abonnement auquel les clients peuvent s'inscrire :

Abonnement gratuit de 6 mois à Uber One pour les titulaires d'une carte de crédit TD de base avec primes-voyages (Primes TD et TD Platine Voyages), et les titulaires d'une carte Accès TD avec Visa Débit qui ouvrent un compte-chèques (forfait bancaire tout compris, compte-chèques illimité, compte-chèques quotidien, compte-chèques pour étudiants) pendant la période d'inscription admissible à Uber One.

pour les titulaires d'une carte de crédit TD avec primes-voyages (Primes TD et TD Platine Voyages), et les titulaires d'une carte Accès TD avec Visa Débit qui ouvrent un compte-chèques (forfait bancaire tout compris, compte-chèques illimité, compte-chèques quotidien, compte-chèques pour étudiants) pendant la période d'inscription admissible à Uber One. Abonnement gratuit de 12 mois à Uber One pour les titulaires d'une carte de crédit TD de prestige avec primes (TD Classe ultime Voyage et TD Voyages Affaires).

pour les titulaires d'une carte de crédit TD avec primes (TD Classe ultime Voyage et TD Voyages Affaires). Offre spéciale pour les nouveaux clients Uber : rabais de 30 $ sur le tout premier achat Uber Eats (taxes et frais en sus) ou rabais de 15 %, jusqu'à 10 $ (taxes et frais en sus), sur la toute première course Uber avec le code TDxUBER, sous certaines conditions.

L'adhésion gratuite est d'une durée de 6 ou 12 mois à compter de la date d'inscription initiale, et les clients ont jusqu'au 23 mai 2024 pour s'inscrire.

« Grâce à Uber One, les Canadiens peuvent aller n'importe où et commander n'importe quoi, tout en profitant de privilèges tels que des rabais ou la gratuité de la livraison, déclare Lola Kassim, directrice générale d'Uber Eats Canada. Avec cette annonce, nous sommes ravis de savoir qu'il y aura bientôt plus de clients de la TD qui pourront aller où ils veulent, commander ce qu'ils veulent (repas, épicerie, etc.) et économiser de l'argent grâce à leur abonnement gratuit de 6 ou 12 mois à Uber One. »

Pour en savoir plus sur cette offre et sur la façon de participer, consulter le site https://cartes.td.com/uberonefr

1 Les avantages Uber One ne s'appliquent que lorsque la personne utilise la carte TD admissible pour payer la commande ou la course.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la cinquième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 15 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 janvier 2023, les actifs de la TD totalisaient 1,9 billion de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

À propos d'Uber

Uber a pour mission de créer des occasions par le mouvement. Cofondée en 2010 par l'entrepreneur calgarien Garrett Camp, l'entreprise s'emploie à résoudre un problème simple : comment accéder à une course en appuyant sur un simple bouton? Plus de 25 milliards de trajets plus tard, Uber conçoit des produits pour rapprocher les gens de leur destination, quelle qu'elle soit. En changeant la manière dont les gens, la nourriture et les objets circulent dans les villes, la plateforme Uber offre tout un horizon de possibilités. Pour en savoir plus, rendez-vous sur uber.com.

Renseignements: Renseignements : Ashleigh Murphy, [email protected]