Il s'agit d'une plateforme tout-en-un qui combine terminal point de vente et système de gestion de restaurant, sur laquelle les restaurateurs pourront gérer les commandes, les réservations, les effectifs, le plan de salle et les factures.

TORONTO, le 7 nov. 2024 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la TD) a le plaisir d'annoncer qu'il s'est associé à TouchBistro - un fournisseur indépendant de logiciels - pour permettre aux entrepreneurs canadiens du milieu de la restauration de regrouper tous leurs services de gestion et de paiement dans un seul système, facile à utiliser. Accessible à tous les clients de la TD, TouchBistro offre aux restaurateurs une gamme complète de solutions technologiques pour la salle à manger, la cuisine et les interactions avec la clientèle, bref, tout ce dont ils ont besoin pour augmenter leurs ventes et simplifier leurs opérations.

« Grâce à cette collaboration, nos commerçants pourront profiter à la fois des dispositifs de paiement de la TD et des fonctionnalités de point de vente de TouchBistro, déclare Alec Morley, premier vice-président, Services bancaires aux PME au Canada, TD. En étant ainsi soutenus par une banque et un fournisseur qu'ils connaissent et en qui ils ont confiance, les entrepreneurs pourront gérer leur restaurant avec aisance et tranquillité d'esprit. »

D'après le rapport 2024 de TouchBistro sur les tendances des Canadiens au restaurant (Canadian Diner Report) , 84 % des gens préfèrent régler leur facture par carte de crédit ou de débit, et 76 % préfèrent que le terminal de paiement soit apporté directement à leur table.

« En ayant la possibilité d'utiliser un outil de gestion de restaurant directement intégré à leur dispositif de paiement TD, les commerçants peuvent offrir aux clients ce que ceux-ci souhaitent : des paiements facilités et un service à la clientèle rehaussé, ajoute Alec Morley. Quand la gestion des réservations, des commandes, du plan de salle et des factures se fait sur une seule et même plateforme, les restaurateurs peuvent se concentrer pleinement sur les clients, en leur offrant le service de qualité qu'ils recherchent. »

« TouchBistro évolue sans cesse pour offrir aux entrepreneurs des solutions hors pair, déclare Samir Zabaneh, président du conseil d'administration et chef de la direction de TouchBistro. Nous sommes ravis de nous associer avec la TD, qui devient ainsi l'un de nos fournisseurs de services de paiement intégré. Alors que nous continuons à proposer la plateforme tout-en-un la plus complète combinant terminal point de vente et système de gestion de restaurant, cette collaboration cadre parfaitement avec notre volonté d'élargir notre offre de solutions pour répondre aux besoins uniques des entrepreneurs canadiens. »

Cette solution de paiement intégrée permet aux commerçants de gagner en efficacité, d'obtenir des renseignements sur leur entreprise, de garantir la sécurité des données de paiement et d'offrir aux clients un service agréable.

Pour en savoir plus sur la solution de paiement intégrée de la TD et de TouchBistro, rendez-vous sur ce site : https://www.touchbistro.com/tdintegration/.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27,5 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; Gestion de patrimoine TD et TD Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 17 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 juillet 2024, les actifs de la TD totalisaient 1,97 billion de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

À propos de TouchBistro

TouchBistro est une plateforme tout-en-un puissante qui combine terminal point de vente et système de gestion, et qui facilite la tenue d'un restaurant grâce à ses solutions pour la salle à manger, la cuisine et les interactions avec la clientèle. TouchBistro aide les restaurateurs à restructurer et à simplifier leurs opérations, à augmenter leurs ventes et à offrir une excellente expérience aux clients. Pour en savoir plus, visitez le site TouchBistro.com.

