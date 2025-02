Dans une proportion de 92 %, les Canadiens interrogés estiment qu'ils peuvent mieux se protéger, eux et leur famille, contre la fraude et les arnaques financières en ayant des discussions franches avec des membres de leur famille.

TORONTO, le 18 févr. 2025 /CNW/ - Selon le Centre antifraude du Canada (CAFC), les pertes financières liées aux fraudes s'élèvent à plus de 630 millions de dollars, seulement en 2024. Les Canadiens sont donc confrontés à des défis de plus en plus importants alors qu'ils doivent faire face à une hausse du coût de la vie et des tentatives de fraude financière de plus en plus sophistiquées. À l'approche du Mois de la prévention de la fraude en mars, un nouveau sondage de la TD révèle que les membres de la génération Z sont plus susceptibles d'éviter de parler de leurs expériences de fraude à la maison, bien qu'ils soient les plus ciblés.

Près du tiers des personnes interrogées (29 %) ont affirmé qu'elles ont évité ou qu'elles éviteraient de parler de leurs expériences de fraude à la maison. Les répondants de la génération Z se distinguent, 51 % d'entre eux admettant qu'ils appréhendent d'en parler à leur famille, comparativement à 39 % des milléniaux et 23 % des personnes de la génération X. Fait intéressant, 45 % des répondants de la génération Z affirment qu'ils ont été victimes d'une tentative de fraude ou d'arnaque financière comparativement à 34 % des milléniaux et 26 % des répondants de la génération X. Que ce soit par gêne ou par manque d'éducation sur la question, le fait d'éviter ces discussions peut nuire à la détection de la fraude pour les Canadiens.

Toutefois, pour mieux se protéger, 92 % des personnes interrogées reconnaissent qu'il est plus facile de repérer les arnaques lorsque tous les membres de la famille participent aux discussions sur la prévention de la fraude, ce qui démontre l'importance d'un dialogue ouvert.

Lutter ensemble contre la fraude

Alors que près de la moitié des répondants (46 %) affirment se sentir vulnérables face aux risques d'être visés par une fraude financière, seul un sur cinq (20 %) dit être persuadé de pouvoir déceler les fraudes ou les arnaques. Malgré ces préoccupations, les discussions sur la prévention de la fraude restent peu fréquentes dans les ménages canadiens. Les répondants admettent dans une proportion de 73 % qu'ils ne discutent pas avec les membres de leur famille de sécurité financière et de prévention de la fraude, ou ne les renseignent pas à ce sujet. Cela démontre bien les lacunes en matière de sensibilisation et de préparation.

Fait intéressant, 60 % des répondants disent qu'ils se sentiraient moins vulnérables à la fraude financière si les membres de leur famille parlaient régulièrement des questions d'arnaque et partageaient leurs connaissances à cet égard. Les jeunes générations sont particulièrement enclines à croire aux bienfaits de ces discussions : 73 % des membres de la génération Z et 68 % des milléniaux sont d'accord, comparativement à 52 % des membres de la génération X.

« Notre sondage a révélé qu'un tiers des Canadiens ont évité d'être victimes d'une tentative de fraude financière parce qu'ils en ont parlé à leur famille, affirme Sophia Leung, vice-présidente à la direction, Plateforme Protection à la TD. Les jeunes Canadiens semblent réticents à faire part de leurs expériences en matière de fraude, mais ils accordent également de l'importance au dialogue ouvert. Il est donc essentiel que les familles entament des discussions et se renseignent mutuellement sur la fraude et les arnaques potentielles. »

Les préoccupations des Canadiens

Alors que les Canadiens prennent conscience des dangers de la fraude et des arnaques financières, 93 % d'entre eux croient que les fraudes et les tentatives de fraude augmenteront durant la prochaine année.

Lorsqu'on a demandé aux personnes interrogées ce qui les préoccuperait le plus si un membre de leur famille était victime de fraude financière :

80 % ont répondu la perte financière;

69 % ont indiqué le vol d'identité;

48 % ont répondu les conséquences négatives sur l'état d'esprit, comme la dépression ou la paranoïa;

34 % ont indiqué la possibilité que des membres de leur famille divulguent leurs renseignements personnels.

Une protection contre la fraude

« Pour éviter les fraudes et les arnaques financières, la meilleure façon de se protéger et de protéger sa famille est de s'informer et de communiquer ouvertement. Notre sondage a démontré que 42 % des Canadiens ne demandent pas conseil sur les questions de fraude ou d'arnaque et que 26 % ont cherché des conseils sur les médias sociaux et Internet. Il est essentiel de tirer parti des ressources et des outils professionnels mis à sa disposition, et les conseils d'un expert peuvent faire toute la différence entre rester protégé et être une victime », ajoute Sophia Leung.

Que vous discutiez ou non des questions de fraude avec votre famille, vous devez vous tenir au courant pour pouvoir déceler et éviter la fraude financière. La TD offre une gamme d'outils et de ressources conçus pour renseigner et bien outiller les Canadiens.

Voici ce qu'elle vous offre :

La page Web Protection contre la fraude de la TD et le Carrefour Prévention de la fraude d'Actualités TD donnent des renseignements et des conseils précieux aux Canadiens qui souhaitent se tenir informés et tenir les membres de leur famille informés sur la prévention de la fraude et des arnaques financières.

Dépense TD est une application mobile qui aide à faire un suivi des achats et des opérations effectués à partir des comptes d'épargne, de chèques et de carte de crédit personnels en dollars canadiens de la TD, et à les regrouper automatiquement par catégories afin de mieux comprendre comment l'argent est dépensé. L'appli peut vous envoyer des avis d'opération d'achat en temps réel, ce qui vous aide à détecter rapidement les opérations frauduleuses.

Alertes de fraude TD vous permet de recevoir instantanément des avis par message texte à votre numéro de téléphone cellulaire canadien si la TD détecte une activité suspecte sur vos cartes de crédit TD ou vos cartes Accès TD. En utilisant Alertes de fraude TD conjointement avec Dépense TD, les Canadiens peuvent obtenir des mises à jour instantanées sur les opérations et les achats suspects.

Les fonctions de contrôle de carte de la TD permettent aux titulaires de carte de se sentir plus en sécurité s'ils égarent leur carte Accès TD en leur offrant un niveau de sécurité supplémentaire. Les titulaires de carte peuvent facilement verrouiller ou déverrouiller leur carte Accès TD s'ils l'égarent, ce qui les aide à mieux contrôler leur propre capacité à éviter la fraude et les arnaques financières.

À propos du sondage de la TD

Ce sondage d'opinion publique Maru Public Opinion a été réalisé pour le compte de la TD par les spécialistes en collecte de données et d'échantillons de Maru/Blue. Il a été mené du 10 au 13 janvier 2025 auprès de 1 530 adultes canadiens, sélectionnés au hasard parmi les panélistes en ligne de Maru Voice Canada. Les résultats de ce sondage ont été pondérés par niveau de scolarité, par âge, par genre et par région (et par langue, au Québec) pour refléter la population, selon les données de recensement. Cette pondération permet de s'assurer que l'échantillon est représentatif de l'ensemble de la population canadienne adulte. À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille aurait une marge d'erreur (qui mesure la variabilité de l'échantillon) d'environ +/- 2,5 %, 19 fois sur 20. Les chiffres ayant été arrondis, des écarts peuvent survenir entre les totaux et les données du tableau.

