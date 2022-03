La Banque est reconnue pour ses expériences personnalisées à la fine pointe du secteur

TORONTO, le 17 mars 2022 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la TD) s'est vu décerner par Celent, cabinet mondial de recherche et de conseil qui se spécialise dans la technologie pour les institutions financières, le prix banque modèle 2022 pour son engagement client. Le programme de prix annuel de Celent souligne les pratiques gagnantes liées à l'utilisation des technologies dans des domaines essentiels à la réussite du secteur bancaire. C'est la deuxième année consécutive que la TD remporte ce prix Celent pour ses expériences numériques fondées sur l'intelligence artificielle (IA).

« C'est un honneur pour nous d'être reconnus par Celent pour notre engagement client numérique », a indiqué Rizwan Khalfan, chef, Numérique et Paiements, Groupe Banque TD. « À la TD, les clients sont au cœur de tout ce que nous faisons, et nous avons instauré un écosystème d'innovation visant à leur offrir des expériences numériques personnalisées leur procurant des renseignements pertinents adaptés à leurs besoins. »

Comme l'a indiqué Celent, ce prix souligne le caractère novateur de la TD pour ce qui est de sa technologie sous-jacente, sa prestation de services, son utilisation créative des données, et ses stratégies liées aux expériences personnalisées pour les clients. Celent a examiné la manière dont la TD a abordé deux thèmes clés des services bancaires de détail d'aujourd'hui, à savoir personnaliser l'expérience des clients et aider à améliorer leur bien-être financier grâce à son utilisation continue de modèles prédictifs fondés sur l'IA qui contribuent à offrir des solutions personnalisées et à rehausser l'expérience client.

« Les prix banque modèle reconnaissent la façon dont les banques utilisent la technologie pour redéfinir les services bancaires », a déclaré Bob Meara, analyste principal à Celent. « L'approche employée par la TD pour tirer parti de ses investissements en technologie en vue d'offrir des expériences qui propulsent les clients à l'avant-plan de l'innovation est une source d'inspiration pour les pratiques gagnantes du secteur. »

Les notifications alimentées par l'IA de l'appli TD sont offertes par l'entremise de sa division d'IA, Layer 6. Conçues pour proposer aux clients des options libre-service en fonction de l'historique de leurs opérations, les nouvelles expériences offrent des conseils proactifs pour aider les clients à effectuer intuitivement une opération sans devoir lancer une recherche dans l'application ou se rendre sur un autre site. Ces expériences s'appuient sur l'utilisation par la TD de renseignements alimentés par l'intelligence artificielle pour aider à soutenir la gestion des liquidités des clients en vue de répondre à leurs besoins en matière de services bancaires grâce à des renseignements prédictifs sur leurs opérations à venir. L'offre numérique a suscité un vif intérêt, la preuve étant que moins de 1 % des clients de la TD ont désactivé les renseignements personnalisés de leur appli mobile jusqu'à présenti. Depuis le début de la pandémie, l'offre de l'appli TD a été consolidée, ce qui s'est traduit par une hausse de près de 20 % de ses utilisateurs et d'environ 40 % des activités effectuées dans l'appli mobile, donnant lieu à plus de 2,5 milliards d'ouvertures de sessionii.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la cinquième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 15 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 janvier 2022, les actifs de la TD totalisaient 1,8 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

À propos de Celent

Celent est un cabinet de recherche et de conseil qui aide les institutions financières à élaborer des stratégies technologiques et d'affaires globales. Il publie des rapports qui font état des tendances et des pratiques gagnantes en matière de technologie des services financiers et mène des consultations auprès des institutions financières qui cherchent à tirer parti de la technologie pour améliorer leurs processus opérationnels existants ou lancer de nouvelles stratégies d'affaires. Grâce à son équipe d'analystes chevronnés à l'échelle internationale, le cabinet est particulièrement bien positionné pour offrir des conseils stratégiques et des renseignements sur le marché mondial. Celent est membre du Oliver Wyman Group, une filiale entièrement détenue par Marsh & McLennan Companies.

_____________________________________________________ i Groupe Banque TD : Étude de cas « Le pouvoir de la personnalisation », publiée en mars 2022. Défini comme le pourcentage d'utilisateurs de l'appli mobile TD au Canada qui ont désactivé les notifications numériques fondées sur l'intelligence artificielle depuis leur lancement en novembre 2020.



ii Groupe Banque TD : Utilisateurs actifs des services mobiles ayant ouvert au moins une session au moyen de leur appareil mobile au cours des 90 derniers jours. La croissance en pourcentage du nombre d'utilisateurs des services mobiles et d'ouvertures de session au Canada est comparable au T1 de 2022 par rapport au T1 de 2020. Il s'agit du nombre total d'ouvertures de session sur appareil mobile par des clients des Services bancaires personnels au Canada et des Services bancaires aux PME entre le 31 janvier 2020 et le 31 janvier 2022.

SOURCE TD Bank Group

Renseignements: Caroline Phémius, [email protected], 438-308-2587