La TD obtient cinq prix Digital Bank du magazine Global Finance en 2020

TORONTO, le 30 sept. 2020 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la TD) a été reconnu dans cinq catégories régionales dans le cadre des prix North American Digital Bank 2020 du magazine Global Finance. Les catégories sont les suivantes :

Most Innovative Digital Bank (banque numérique la plus novatrice)

(banque numérique la plus novatrice) Best Online Product Offerings (meilleure offre de produits en ligne)

(meilleure offre de produits en ligne) Best Bill Payment & Presentment (meilleurs services de présentation et de paiement des factures)

(meilleurs services de présentation et de paiement des factures) Best Mobile Banking Adaptive Site (meilleur site de services bancaires mobiles adapté)

(meilleur site de services bancaires mobiles adapté) Best Information Security and Fraud Management (meilleure banque pour la sécurité de l'information et la gestion des fraudes)

« C'est un honneur d'être reconnus pour nos efforts d'innovation en matière de services bancaires numériques, a indiqué Rizwan Khalfan, chef, Numérique et Paiements de la TD. Nous savons que nos plus de 14 millions de clients actifs demandent des solutions numériques en ligne et mobiles. C'est pourquoi, à la TD, nous sommes engagés à repenser l'expérience bancaire afin d'habiliter nos clients. »

La pandémie de COVID-19 a eu pour effet d'accélérer le parcours de la TD visant à fournir aux clients une expérience numérique harmonieuse et connectée. En tirant profit du numérique, la TD a permis à ses clients d'avoir une meilleure vue d'ensemble de leurs dépenses grâce à des outils comme Dépense TD et TD Clari, d'effectuer des opérations bancaires de façon sécuritaire au moyen de plateformes en ligne et mobiles, et d'accéder à du soutien financier grâce à de nouveaux formulaires numériques.

« Cette année, la pandémie mondiale a accéléré la transition numérique dans le secteur bancaire, mais les banques tournées vers l'avenir avaient déjà entrepris le virage, a indiqué Joseph D. Giarraputo, éditeur et directeur éditorial à Global Finance. Les prix Digital Bank visent à souligner le travail des institutions qui mènent à notre avis la transition vers une nouvelle ère de services bancaires. »

Les lauréats des prix du magazine Global Finance sont évalués par un panel de juges de calibre mondial d'Infosys, un leader mondial en consultation, en technologie et en impartition. Ces prix sont une marque d'excellence reconnue à l'échelle mondiale dans le secteur financier. Les lauréats ont été sélectionnés en fonction des critères suivants :

Force des stratégies d'attraction des clients et de prestation de services numériques

Réussite des stratégies visant à amener les clients à utiliser les produits numériques

Croissance des clients des canaux numériques

Portée de l'offre de produits numériques

Preuves des avantages concrets associés aux initiatives numériques

Conception et fonctionnalité des sites et plateformes mobiles

Les prix de 2020 démontrent le succès de la TD au cours de l'année ainsi que son engagement continu à offrir des solutions et des services numériques pour simplifier la gestion des finances de ses clients.

« À la TD, nous avons établi un écosystème d'innovation qui nous permet de créer les meilleures expériences pour nos clients. Nous continuerons d'améliorer nos capacités en matière d'innovation afin de servir nos clients en fonction de leurs besoins et de leurs préférences », a ajouté Rizwan Khalfan.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord d'après le nombre de succursales et elle offre ses services à plus de 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD Bank, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans TD Ameritrade; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 14 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 juillet 2020, les actifs de la TD totalisaient 1,7 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

À propos de Global Finance

Global Finance est un magazine financier de classe mondiale. Il est une source de nouvelles, de données et d'analyses pour les chefs de file mondiaux du secteur financier depuis 33 ans. Global Finance a contribué à forger et à définir le concept de la mondialisation et se donne pour mission d'aider les dirigeants d'entreprise, les banquiers et les investisseurs à suivre le cours des marchés mondiaux et du secteur financier.

