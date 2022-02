Elle est primée dans deux catégories : une pour Virement international TD et une pour UGO

TORONTO, le 11 févr. 2022 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (« la TD » ou « la Banque ») a été reconnu pour ses solutions et numériques novatrices et ses capacités d'innovation internes aux prix d'innovation 2022 du Business Intelligence Group. Remis annuellement, ces prix récompensent les entreprises, les produits et les personnes qui concrétisent de nouvelles idées de manière novatrice.

Cette année, la TD a remporté un prix dans deux catégories. Virement international TDMC -plateforme numérique avant-gardiste -, a été récompensée dans la catégorie produit, et UGO - catalyseur d'innovation à la TD - arrive en tête dans la catégorie entreprise.

Virement international TD : Cette plateforme novatrice permet aux clients de virer des fonds en toute sécurité dans plus de 200 pays, directement à partir de leur compte de la TD (avec l'appli ou en ligne). Ils peuvent choisir la méthode la plus pratique pour eux et pour le destinataire parmi les trois possibles : transfert direct dans le compte bancaire du destinataire, virement Visa Direct vers la carte Visa* du destinataire, ou récupération d'espèces dans une agence Western Union. Virement international TD bénéficie d'une grande popularité auprès des clients de la TD, puisqu'en tout 1,8 million de transferts ont été effectués jusqu'ici par plus de 200 000 d'entre eux.





UGO : Cette entité permet à la TD d'accélérer le déploiement de ses nouveaux modèles opérationnels et le développement de ses outils numériques dans ses différents secteurs d'activité en Amérique du Nord. Elle s'emploie à bâtir une capacité d'innovation interne reproductible - à la vitesse d'une jeune entreprise - pour que la Banque puisse réagir rapidement à l'évolution des préférences de ses clients. UGO se sert de ses talents et de son expérience sans égal pour amener à la Banque de nouvelles façons de faire, et offre systématiquement des solutions novatrices aux clients. La preuve : UGO a enregistré plus d'un million de relations avec des clients, dont un grand nombre n'étaient pas clients des services bancaires de la TD.

« Nous sommes honorés que Virement international TD et UGO aient été récompensés par le Business Intelligence Group, a déclaré Rizwan Khalfan, chef, Numérique et Paiements, Groupe Banque TD. La TD est fière de fournir à ses clients des capacités numériques avancées et des solutions novatrices pour leurs besoins financiers au quotidien. Cette récompense témoigne des efforts que nous déployons constamment pour leur offrir une expérience numérique exceptionnelle. »

La TD possède un écosystème d'innovation solide et bien implanté, qui comprend plusieurs volets : naissance et incubation d'idées, accélérateur, sociétés de technologie financière, partenariats avec de jeunes entreprises et de grandes sociétés technologiques, investissements dans des sociétés de technologie financière et de capital-risque, et présence dans le milieu universitaire.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la cinquième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 15 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 octobre 2021, les actifs de la TD totalisaient 1,7 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

À propos du Business Intelligence Group

Le Business Intelligence Group a été fondé dans le but de récompenser le talent et la performance dans le monde des affaires. Contrairement aux autres prix remis par le secteur, ses programmes sont jugés par des dirigeants alliant expérience et connaissances. Avec son système de notation exclusif et unique en son genre, l'organisme évalue de façon ciblée les performances dans de nombreux domaines d'activité puis récompense les entreprises dont les réalisations surpassent celles de leurs consœurs.

* Marque de commerce détenue par Visa International Service Association et utilisée sous licence.

MD Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.

