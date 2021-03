Ces rapports décrivent la façon dont la TD a accéléré ses efforts et étendu son influence positive dans une année marquée par d'importants changements et d'importantes perturbations.

TORONTO et CHERRY HILL, N.J., le 5 mars 2021 /CNW/ - Dans un monde perturbé par la COVID-19, la TD a directement contribué à des changements positifs et au progrès sociétal en vue de favoriser un meilleur avenir, plus durable et inclusif.

Le Rapport 2020 sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, intitulé Nous adapter pour atteindre nos buts, décrit la façon dont la TD a accéléré ses efforts, bonifié ses contributions et amélioré sa surveillance et son évaluation des pratiques ESG. Le Rapport sur La promesse TD Prêts à agir met en lumière les progrès qu'a réalisés la TD et les résultats qu'elle a obtenus grâce à sa plateforme mondiale d'entreprise citoyenne, en misant tout particulièrement sur la santé financière, l'inclusion sociale, un contexte plus équitable en santé et en environnement, et ce, en vue de créer les conditions pour que tout le monde puisse réussir dans un monde en évolution. Combinés, ces rapports témoignent de la volonté de la TD d'honorer sa promesse, qui est d'enrichir la vie de nos clients, de nos collectivités et de nos collègues.

À compter de 2021, la TD associera la rémunération des hauts dirigeants au rendement lié aux facteurs ESG de la Banque, renforçant davantage l'importance de ces facteurs en tant qu'élément central de ses activités à l'échelle mondiale.

« Le but de la TD, qui est d'enrichir la vie des clients, des collègues et des collectivités, est le fondement même de tout ce que nous faisons, explique Norie Campbell, chef de groupe et chef du contentieux, Groupe Banque TD. Les défis que nous avons relevés en 2020 ont renforcé davantage notre engagement à bâtir un avenir plus durable et inclusif. Grâce à notre solide engagement envers les enjeux ESG, les mesures que nous prenons favoriseront la prospérité et la croissance à long terme, ce qui offrira la chance à tout le monde de réussir dans un monde en rapide évolution. »

Publié également aujourd'hui, le Rapport sur la gestion des occasions et des risques liés au climat 2020 fait le point sur les progrès de la TD dans l'application des recommandations du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (GIFCC). Ce rapport relate la façon dont la TD continue à intégrer les considérations liées au climat dans ses activités, et ce, dans le cadre de son engagement élargi envers la transparence et la responsabilisation environnementale.

Voici quelques-uns des faits saillants qu'on trouve dans les rapports présentés par la TD :

Le lancement du plan d'action mondial de la TD sur les changements climatiques, qui comprend :

Une cible visant à atteindre des émissions de gaz à effet de serre (GES) nettes nulles pour ses activités d'exploitation et de financement d'ici 2050, conformément aux principes de l'Accord de Paris .

.

L'intention d'établir des niveaux de référence pour les émissions de GES à l'échelle de ses secteurs d'activité et activités de financement, et de travailler en étroite collaboration avec ses clients alors qu'elle fixe ses objectifs provisoires de réduction des émissions de GES en prévision de 2050. La Banque fera état de ses progrès en la matière à compter de 2021.



La création du groupe Finance durable et Transitions d'entreprises au sein de Valeurs Mobilières TD afin de fournir aux clients des services-conseils et du financement considérable axé sur la transition et la durabilité à l'échelle mondiale. La TD continuera de travailler avec les clients, y compris ceux provenant du secteur de l'énergie, afin de leur offrir des conseils, du financement et du soutien alors qu'ils élaborent leur stratégie de transition vers un avenir à faibles émissions de carbone.



Un engagement à ne pas fournir de services financiers ni de services-conseils pour de nouveaux projets portant sur des activités directement liées à l'exploration, à la mise en valeur ou à la production pétrolière et gazière dans le cercle polaire, notamment au sein de la Réserve faunique nationale de l'Arctique.



Un accent mis sur l'amélioration et la promotion de méthodologies de mesure et de suivi, aux côtés d'organisations nationales, mondiales et de l'industrie, afin d'évaluer nos progrès vers l'atteinte de nos cibles pour 2050.

La TD a été inscrite à l'indice mondial de durabilité Dow Jones pour la septième année consécutive (la seule banque nord-américaine à y figurer).

Un investissement de plus de 130 millions de dollars canadiens pour soutenir des organismes à but non lucratif en 2020 partout où nous sommes présents dans le monde, par l'intermédiaire de La promesse TD Prêts à agir, en vue d'atteindre notre objectif philanthropique d'un milliard de dollars d'ici 2030. Cet investissement comprend notamment le lancement de l'Initiative de résilience des collectivités TD, laquelle alloue 25 millions de dollars au soutien d'organismes à but non lucratif et de fournisseurs de soins de santé qui contribuent à la lutte contre la COVID-19, et ce, partout où nous exploitons nos activités.

investissement comprend notamment le lancement de l'Initiative de résilience des collectivités TD, laquelle alloue 25 millions de dollars au soutien d'organismes à but non lucratif et de fournisseurs de soins de santé qui contribuent à la lutte contre la COVID-19, et ce, partout où nous exploitons nos activités. En 2020, nous avons tenu à la TD des conversations difficiles sur le racisme, ouvrant la voie à un changement significatif et nous motivant à prendre des mesures supplémentaires. La TD a favorisé un dialogue ouvert, a offert de nouvelles initiatives de formation à l'échelle de l'entreprise et s'est mise au défi de faire encore plus. Par exemple, la TD a financé des organismes qui soutiennent la diversité des talents et l'inclusion économique dans la collectivité, et a approfondi ses relations avec ces organismes. Nous avons établi de nouvelles cibles relatives à la représentation des minorités au sein de la direction à l'échelle de la Banque, en mettant tout particulièrement l'accent sur les communautés noires et autochtones.

Au 31 octobre 2020, les femmes représentaient 38 % (5 personnes sur 13) de tous les administrateurs. De plus, 31 % (4 personnes sur 13) de tous les administrateurs déclarent de plein gré faire partie d'un des groupes suivants : membre d'une minorité visible, Autochtone, membre de la communauté LGBTQ2+ ou personne handicapée. À la fin de 2020, la Banque a atteint son objectif qui consistait à ce que 40 % des postes de vice-présidence ou des échelons supérieurs au Canada soient occupés par des femmes.

Pour en savoir plus sur les efforts que déploie la TD en ce qui a trait à sa responsabilité sociale à l'échelle mondiale, consultez les sites www.td.com/esg-fr et https://www.td.com/ca/fr/a-propos-de-la-td/la-promesse-a-agir/.

