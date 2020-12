La TD présente un nouvel outil numérique d'établissement de budget mis au point conjointement par des étudiants de niveau postsecondaire

Des étudiants participant à un programme travail-études ont conjointement conçu et mis au point des solutions numériques dans le cadre de la nouvelle cible du Laboratoire TD

TORONTO, le 10 déc. 2020 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (TD) a procédé au lancement d'un nouveau Calculateur de budget étudiant, conçu et mis au point par le Laboratoire TD, le centre d'innovation de la TD, en collaboration avec des étudiants. Leur but était de résoudre les principaux problèmes propres au niveau postsecondaire : comprendre les coûts des études et les dépenses connexes, et comment épargner et établir un budget, et se préparer en ce sens, le tout de façon efficace.

Il s'agit de la première application numérique à émaner du travail de collaboration du Laboratoire TD avec des étudiants de niveau collégial et universitaire qui vise à concevoir des outils numériques qui répondent à leurs besoins particuliers. La mise au point d'un site Web qui permet aux étudiants universitaires d'interagir avec des prototypes et de fournir des commentaires sur les idées et les prototypes vient appuyer l'approche « par et pour les étudiants ».

« Grâce au soutien d'une équipe novatrice composée de développeurs, de concepteurs, d'analystes opérationnels et d'étudiants participant à un programme travail-études, le Laboratoire TD met au point des solutions bancaires fondées sur des données, et qui sont axées sur des défis et des occasions de créer de meilleures expériences utilisateur » explique Chris Halabecki, directeur du Laboratoire TD, situé au centre technologique de Communitech à Kitchener-Waterloo (Ontario). « En réponse à un besoin croissant de se pencher sur les difficultés financières propres aux étudiants de niveau postsecondaire, nous avons opté pour une stratégie axée sur les solutions destinées à cette clientèle. De l'idée au prototype, en passant par le développement, les étudiants font partie intégrante du processus : ils testent les concepts, partagent des idées et, dans le cadre de notre programme de stages, contribuent à bâtir et à concevoir les types de solutions numériques qu'ils veulent utiliser. »

Le calculateur de budget étudiant du Laboratoire TD permet aux étudiants de comprendre les coûts associés à leurs études postsecondaires et à leurs frais de subsistance, en détaillant les coûts et dépenses estimatifs et en fournissant des moyennes qui serviront de guide, lequel serait basé sur les données entrées par les utilisateurs, notamment :

École : Droits de scolarité annuels pour leur programme d'études Logement : Frais pour habiter à la maison, en résidence ou en louant un logement hors campus, y compris les coûts comme l'électricité, l'assurance et le service Internet Dépenses : Des dépenses courantes comme l'épicerie, les sorties, le forfait de téléphonie et les manuels scolaires, ainsi que l'option d'ajouter des catégories personnalisées Contributions : Les fonds disponibles pour l'année scolaire peuvent provenir de bourses d'études, de prêts, de comptes d'épargne, d'un emploi ou autre Résultats : Pour constater la différence entre leurs coûts et leurs contributions, les étudiants peuvent visiter le centre de ressources pour étudiants de la TD : ils obtiendront là des renseignements et conseils supplémentaires

Le calculateur de budget étudiant propose une expérience très visuelle grâce à deux colonnes côte à côte, mises à jour en temps réel, ce qui permet aux étudiants de voir la colonne des coûts par rapport à leur épargne ou à leur revenu. En naviguant parmi leurs dépenses scolaires, les étudiants bénéficient de conseils et de renseignements personnalisés. L'outil est offert en français, en anglais et en chinois.

À l'étape du prototypage, le Laboratoire TD a embauché un groupe de 50 étudiants universitaires ciblés qui ont participé à des groupes de discussion et à des séances d'essai. Une fois le prototype prêt, l'outil a été testé auprès de plus de 300 étudiants à l'Université Wilfrid-Laurier. Les commentaires qu'ils ont formulés ont contribué à peaufiner la version mobile conviviale du calculateur de budget étudiant qui est maintenant offert aujourd'hui.

« C'était vraiment formidable de faire partir du projet de calculateur de budget étudiant, et d'avoir pu jouer un rôle dans sa mise en service. Ce qui m'a le plus impressionnée dans ce projet, c'est qu'il a d'abord vu le jour en tant qu'idée du marathon de programmation du Laboratoire; par la suite, chaque session, les étudiants stagiaires ont pu participer à ce projet et le faire évoluer à partir de là. En tant qu'étudiants, nos idées comptent vraiment », indique Charly Bax, une ancienne participante du Laboratoire TD inscrite au programme Commerce de l'Université Carleton.

Le Laboratoire TD continuera de travailler avec des étudiants pour trouver et créer des expériences qui rendront les opérations bancaires plus faciles, plus intuitives et plus applicables dans le cadre de leurs activités quotidiennes. Consultez le site tdlab.io pour voir les autres prototypes et des démonstrations de faisabilité mises au point par le Laboratoire TD pour faciliter la résolution des principaux défis dans la confection d'un budget, la gestion de fonds et les placements pour un étudiant.

À propos du Laboratoire TD

Fondé en 2014, le Laboratoire TD est formé d'une équipe responsable de l'innovation au sein de la TD, qui mise sur des expériences « par et pour les étudiants », en se penchant sur les difficultés financières propres à la vie d'étudiants de niveau postsecondaire. Situé au centre technologique de Communitech à Kitchener-Waterloo (Ontario), le Laboratoire compte sur une équipe talentueuse réunissant des développeurs, des concepteurs, des analystes opérationnels et des étudiants participant à un programme travail-études : tous ces gens utilisent des recherches fondées sur les données pour concevoir et mettre au point des expériences utilisateur faisant appel à la méthodologie agile fondée sur des étapes courtes, ainsi qu'aux principes de conception centrée sur la personne.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord d'après le nombre de succursales et elle offre ses services à plus de 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 14 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 octobre 2020, les actifs de la TD totalisaient 1,7 billion de dollars CA. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

