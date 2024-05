Tirant parti d'applications d'IA de pointe, la TD passe à la vitesse grand V en offrant la préapprobation de prêt hypothécaire et l'approbation des demandes d'assurance vie temporaire en seulement quelques secondes

TORONTO, le 16 mai 2024 /CNW/ - Dans un monde où une nouveauté technologique n'attend pas l'autre et où le temps se compte en secondes, le Groupe Banque TD (« la TD » ou « la Banque ») dévoile deux nouvelles solutions optimisées par l'intelligence artificielle (IA) qui accéléreront l'expérience client pour ce qui est de la préapprobation de prêt hypothécaire et de l'approbation des demandes d'assurance vie temporaire. Ces solutions, qui témoignent de la détermination de la Banque à placer continuellement ses clients au cœur de ses activités et de son identité, contribueront à améliorer l'offre et l'efficacité des services destinés à certains clients qui demandent une préapprobation de prêt hypothécaire à la TD, et le processus d'approbation d'une assurance vie temporaire à TD Assurance.

« Le secteur de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique évolue constamment, explique Luke Gee, chef d'Analyses et IA à la TD. En bon leader, la TD s'adapte et tire parti des progrès technologiques pour accélérer ses services et, du même coup, l'expérience des clients qui se tournent vers les services bancaires et d'assurance en ligne. La mise en œuvre de ces deux nouvelles solutions nous permettra d'offrir une valeur ajoutée à nos clients en facilitant et en accélérant leur expérience. »

Processus plus rapide de préapprobation de prêt hypothécaire et de ligne de crédit sur valeur domiciliaire

En août 2023, la TD a déployé un nouveau modèle d'IA permettant d'accélérer le processus décisionnel lié au crédit pour certaines demandes de préapprobation de prêt hypothécaire. Le modèle analyse les demandes de préapprobation de prêt hypothécaire et de ligne de crédit sur valeur domiciliaire et, dans certains scénarios, peut confirmer la préapprobation aux clients en seulement quelques secondes.

Le modèle en question, développé par l'équipe Layer 6 - le centre de recherche et de développement de la TD - complémente le travail réalisé par l'équipe de souscription de la Banque. Ainsi, les demandes qui ne sont pas approuvées par le modèle sont examinées par les collègues de cette équipe, qui ont désormais plus de temps à consacrer aux dossiers complexes.

Depuis son lancement, le modèle a permis à des milliers de clients de recevoir une confirmation de préapprobation en seulement quelques secondes.

« À la TD, nous savons que l'achat d'une propriété est un grand facteur de stress pour la population canadienne, surtout en période de taux d'intérêt élevés, indique Greg Brand, vice-président, Parcours du propriétaire à la TD. En étant en mesure de traiter la demande de préapprobation de prêt hypothécaire de certains de nos clients rapidement, souvent en quelques secondes à peine, nous pouvons leur éviter d'attendre trop longtemps avant de savoir s'ils peuvent se permettre ou non d'acheter la maison de leurs rêves. »

Transformation du processus d'approbation des demandes d'assurance vie temporaire

En mars 2023, TD Assurance a déployé un modèle d'apprentissage automatique pour simplifier le processus de demande d'assurance vie temporaire pour ses clients. La mise en œuvre du modèle permet d'analyser et d'approuver certaines demandes admissibles à peine quelques secondes après leur soumission.

Depuis cinq ans, le volume de demandes d'assurance vie reçues par TD Assurance a augmenté de manière importante, entraînant des délais de traitement plus longs que d'habitude. Pour faire honneur à son approche centrée sur le client, TD Assurance a adopté la modélisation prédictive, une stratégie qui lui permet d'analyser et d'approuver près de la moitié des demandes d'assurance vie temporaire qu'elle reçoit et, du même coup, d'offrir des délais de traitement plus courts à ses clients.

Le modèle utilisé par TD Assurance, lui aussi développé par l'équipe Layer 6, analyse les réponses entrées par les clients dans leur demande d'assurance, par exemple des renseignements sur leur taille, leur poids et plusieurs autres facteurs, et approuve les demandes admissibles. Les demandes qui ne sont pas approuvées par le modèle sont escaladées à l'équipe de souscription, qui peut désormais se concentrer sur les dossiers plus complexes.

Le déploiement de ce modèle a positionné TD Assurance parmi les chefs de file des applications d'approbation optimisées par un modèle d'apprentissage automatique.

« Ce modèle nous a permis de transformer le processus de demande d'assurance vie temporaire pour nos clients, et de réduire considérablement nos délais de traitement pour continuer d'offrir une expérience légendaire », précise Valerie Gillis, première vice-présidente, Vie et Santé et Protection de crédit à TD Assurance.

Ces nouvelles solutions optimisées par l'IA sont les plus récents produits de la transformation continue de la Banque en matière d'IA. En voici d'autres exemples :

Croissance du bassin de spécialistes de l'IA : Depuis 2018, année de l'acquisition de l'équipe Layer 6, une entreprise spécialisée en IA de renommée mondiale, par la Banque, cette dernière a augmenté son effectif spécialisé en IA de presque 1 200 %, passant de 15 collègues à près de 200.

Depuis 2018, année de l'acquisition de l'équipe Layer 6, une entreprise spécialisée en IA de renommée mondiale, par la Banque, cette dernière a augmenté son effectif spécialisé en IA de presque 1 200 %, passant de 15 collègues à près de 200. Augmentation des produits de l'IA : Une cinquantaine de solutions d'IA ont été développées ou sont en cours de développement par l'équipe Layer 6, pour le compte de différents secteurs de la TD.

Une cinquantaine de solutions d'IA ont été développées ou sont en cours de développement par l'équipe Layer 6, pour le compte de différents secteurs de la TD. Nombre record de demandes de brevet : La TD est au premier rang des déposants de brevets parmi toutes les institutions financières au Canada , avec plus de 450 demandes de brevet déposées en lien avec l'IA.

La TD est au premier rang des déposants de brevets parmi toutes les institutions financières au , avec plus de 450 demandes de brevet déposées en lien avec l'IA. Prix de distinction en IA : En 2023, l'équipe Layer 6 a remporté le concours ACM RecSys, une compétition mondiale prestigieuse qui oppose les meilleures entreprises de technologie et facultés universitaires sur le plan des capacités d'intelligence artificielle. La TD a aussi remporté le concours en 2017 et en 2018. En 2023, l'équipe Layer 6 de la TD a publié un article de recherche sur la génération de données tabulaires qui a remporté le prix du meilleur article finaliste à l'un des ateliers du congrès NeurIPS, l'événement académique par excellence en recherche sur l'apprentissage automatique.

En 2023, l'équipe Layer 6 a remporté le concours ACM RecSys, une compétition mondiale prestigieuse qui oppose les meilleures entreprises de technologie et facultés universitaires sur le plan des capacités d'intelligence artificielle. La TD a aussi remporté le concours en en 2018.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la Journée de la technologie et de l'innovation de la TD, qui célèbre annuellement les réalisations uniques de la Banque en matière de technologie et d'innovation. Le thème de cette année, l'Innovation axée sur les personnes, met en valeur les champions de l'innovation ainsi que les clients, les collègues et les collectivités pour qui nous innovons.

