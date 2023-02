TORONTO et NEW YORK, le 24 févr. 2023 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la « TD ») (TSX: TD) (NYSE: TD) et Cowen Inc. (« Cowen ») (NASDAQ : COWN) ont annoncé aujourd'hui qu'ils ont reçu toutes les approbations réglementaires requises au titre de leur entente de fusion pour finaliser l'acquisition de Cowen par la TD. La TD prévoit que l'acquisition sera conclue le 1er mars 2023, sous réserve d'autres conditions de clôture habituelles.

Cowen offre des forces très complémentaires aux activités actuelles de Valeurs Mobilières TD. Une fois finalisée, l'acquisition ajoutera de nouvelles capacités en actions américaines, y compris une solide plateforme de ventes, de négociation et d'exécution, ainsi qu'une plateforme de recherche mondiale de renom. De plus, Cowen apporte envergure et expertise dans la couverture des secteurs, la couverture des promoteurs du marché intermédiaire, les services-conseils en fusions et acquisitions et les marchés financiers publics et privés.

Mise en garde à l'égard des renseignements prospectifs

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 15 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 octobre 2022, les actifs de la TD totalisaient 1,9 billion de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

À propos de Cowen Inc.

Cowen Inc. (« Cowen ») est une société de services financiers diversifiés offrant des services bancaires d'investissement ainsi que des services de recherche, de vente et de négociation, de courtage de premier ordre, de négociation externalisée, de compensation à l'échelle mondiale et de gestion des commissions. Cowen comprend également une équipe de gestion de placements offrant des produits de placements alternatifs à gestion active. Fondée en 1918, Cowen est établie à New York et compte des bureaux partout dans le monde.

