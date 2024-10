Cette performance est due à sa reconnaissance dans six catégories, dont celles de la meilleure innovation et de la transformation.

TORONTO, le 2 oct. 2024 /CNW/ - Pour la quatrième année consécutive, le Groupe Banque TD (la TD) a été nommé « meilleure banque numérique nord-américaine pour les consommateurs » par Global Finance dans le cadre des prix World's Best Digital Banks 2024. Cette performance est attribuable à la victoire de la Banque dans six catégories régionales pour l'Amérique du Nord dans les domaines suivants : meilleure innovation, transformation, prêts, API de services bancaires ouverts, services de présentation et de paiement des factures, ainsi que sécurité de l'information et gestion des fraudes.

« À la TD, nous innovons pour atteindre nos buts en mettant à profit le pouvoir d'idéation collectif de nos collègues, en explorant les technologies émergentes, comme l'intelligence artificielle et l'informatique spatiale, et en élaborant des expériences centrées sur les besoins humains afin d'aider les clients à naviguer dans un monde en constante évolution, déclare Montresa McMillan, première vice-présidente, Stratégie numérique, Innovation et Paiements, Groupe Banque TD. Nous continuons de mettre au point des solutions visant à produire de meilleurs résultats plus rapidement pour nos clients, et c'est un honneur d'avoir été nommée meilleure banque numérique pour les consommateurs en Amérique du Nord par Global Finance pour la quatrième année consécutive. »

La Banque a d'ailleurs reçu d'autres éloges du secteur pour son leadership sur le plan des services bancaires numériques en Amérique du Nord :

Business Intelligence Group a reconnu ses efforts organisationnels en matière d'intelligence artificielle générative lors de la remise des prix Artificial Intelligence Excellence 2024 1 .

. Pour la deuxième année consécutive, Global Finance a nommé le Laboratoire TD au Canada et TD Workshop aux États-Unis au palmarès des meilleurs laboratoires d'innovation financière au monde en 2024 2 .

et TD Workshop aux États-Unis au palmarès des meilleurs laboratoires d'innovation financière au monde en 2024 . Business Intelligence Group lui a décerné le prix Fortress Cybersecurity Award 2024 3 .

. FICO, chef de file mondial des logiciels analytiques, lui a décerné le prix Decisions 2024 pour ses capacités améliorées de détection et de prévention de la fraude à l'aide des données 4 .

. Selon data.ai, depuis dix ans, c'est la TD qui compte le plus grand nombre d'utilisateurs actifs de son appli chaque mois parmi toutes les banques canadiennes 5 .

. Selon Comscore, la TD continue d'avoir la portée numérique moyenne la plus étendue de toutes les banques au Canada 6.

« Nous avons de quoi être fiers. Cette année, Global Finance a reconnu le travail exceptionnel que font nos collègues en vue d'améliorer notre offre numérique et mobile, a affirmé Kyle McNamara, premier vice-président, Plateformes client, Groupe Banque TD. Ces collègues ont montré leur détermination à favoriser l'obtention des meilleurs résultats possibles pour nos clients. Cette reconnaissance témoigne de leur leadership et de leur talent dans ce domaine. »

Les lauréats ont été sélectionnés par un panel de juges d'Infosys, chef de file mondial en consultation, en technologie et en impartition. Les éditeurs de Global Finance étaient responsables de la sélection finale de tous les lauréats. Les institutions financières gagnantes ont été sélectionnées selon les critères suivants : solidité de la stratégie visant à attirer et à servir les clients des services numériques, succès dans l'utilisation des services numériques par les clients, croissance de la clientèle des services numériques, étendue de l'offre de produits, preuve des avantages tangibles tirés des initiatives numériques, et conception et fonctionnalités des sites Web et mobiles. Les gagnants des différentes sous-catégories ont été choisis en fonction de la force et du succès relatifs de ces produits et services.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27,5 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 17 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 juillet 2024, les actifs de la TD totalisaient 1,97 billion de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

_____________________________ 1Source : Business Intelligence Group, « Remise des prix Artificial Intelligence Excellence 2024 », 23 mars 2023. 2Source: Global Finance, « Palmarès des meilleurs laboratoires d'innovation financière au monde en 2024 », 16 juillet 2024. 3Source: Business Intelligence Group, « Prix Fortress Cybersecurity Award 2024 », 29 mai 2024. 4Source: FICO, « Prix Decisions 2024 », 18 avril 2024 5Source : Selon les cinq grandes banques canadiennes, source : data.ai (c.-à-d., la TD, RBC, la Banque Scotia, BMO et la CIBC) pour la période terminée le 31 décembre 2023. 6Source : Outil MMX® Multi-Platform de Comscore, services financiers - services bancaires, audience totale, moyenne sur trois mois se terminant en juin 2024, au Canada.

SOURCE TD Bank Group

Pour plus de renseignements : Caroline Phémius, [email protected]