TORONTO, le 29 nov. 2021 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la TD) a été nommée « meilleure banque numérique pour les consommateurs en Amérique du Nord » par Global Finance dans le cadre des prix 2021 World's Best Digital Banks. Son expérience mobile, son offre de produits en ligne et sa sécurité lui ont valu de se classer en tête de liste. Cette distinction fait suite au titre de « meilleure banque numérique canadienne pour les consommateurs » récemment attribué à la TD par Global Finance, qui l'a également nommée « banque numérique la plus novatrice » pour la troisième année consécutive.

« À la TD, nous sommes déterminés à rehausser l'expérience numérique de nos clients et à améliorer sans cesse nos outils et propriétés numériques pour répondre à leurs besoins en constante évolution, a déclaré Rizwan Khalfan, chef, Numérique et Paiements, Groupe Banque TD. C'est un honneur pour nous de recevoir ce titre de leader nord-américain des services bancaires numériques. »

Avec plus de huit millions d'utilisateurs actifs des services bancaires numériques au Canada, dont six millions sur appareil mobile, la TD compte l'application la plus téléchargée au Canada et figure parmi les 10 premières banques américaines au chapitre du nombre mensuel d'utilisateurs actifsi,ii. Depuis le début de la pandémie, la TD a gagné plus de 1,5 million d'utilisateurs actifs du côté de ses services numériques, et, avec près de cinq milliards de connexions numériques en Amérique du Nord, l'engagement de sa clientèle n'a pas faibliiii.

« Plus que jamais, il faut que les institutions financières trouvent de nouvelles façons de fournir aux clients l'offre numérique dont ils ont besoin, a déclaré Peter McManus, vice-président du magazine Global Finance. La TD ne cesse de proposer des services numériques novateurs qui sortent du lot et permettent aux clients de bénéficier d'une expérience financière fluide. »

Pour attribuer ses prix World's Best Consumer Digital Banks Awards de 2021, Global Finance a fait appel à un panel de juges d'Infosys - fournisseur mondial de services de consultation, de technologie et d'impartition -, qui ont sélectionné des finalistes, parmi lesquels les rédacteurs de Global Finance choisissaient ensuite un gagnant. Les lauréats ont été sélectionnés selon plusieurs critères, dont les stratégies d'attraction des clients et de prestation de services numériques, la réussite des stratégies visant à amener les clients à utiliser les produits numériques, les données prouvant les avantages concrets associés aux initiatives numériques, et la croissance du nombre de clients des canaux numériques.

i Source : Groupe Banque TD. Utilisateurs actifs des Services bancaires personnels au Canada et des Services bancaires aux PME numériques ou mobiles, en date du 31 juillet 2021. Utilisateurs actifs des services numériques ayant ouvert au moins une session en ligne ou au moyen de leur appareil mobile au cours des 90 derniers jours. Utilisateurs actifs des services mobiles ayant ouvert au moins une session au moyen de leur appareil mobile au cours des 90 derniers jours. ii Source : App Annie. Données des téléchargements d'application portant sur une période de trois mois se terminant le 30 septembre 2021. Données mobiles aux États-Unis portant sur les 10 meilleures applications de services bancaires de détail par nombre mensuel moyen d'utilisateurs actifs sur téléphone intelligent, à l'exception des applications de caisses populaires, de banques tierces ou principalement axées sur les cartes de crédit, pour la période de trois mois se terminant le 30 septembre 2021. iii Source : Groupe Banque TD. Les connexions numériques désignent le nombre cumulatif d'ouvertures de session de clients d'Amérique du Nord, en ligne ou sur appareil mobile, entre le 15 mars 2020 et le 31 octobre 2021. L'évolution du nombre d'utilisateurs actifs des services numériques en Amérique du Nord a été mesurée entre le 30 janvier 2020 et le 31 juillet 2021.

